Der Leichte und der Schwere: Warum Jan Schäuble und Joel Schürch das Ruderboot teilen Jan Schäuble und Joel Schürch spannen an den Schweizer Meisterschaften zusammen. «Ich hoffe, dass wir nie wieder eine Saison wie diese erleben», sagt Schürch. Claudio Zanini 18.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kaum irgendwo sprechen Ranglisten eine deutlichere Sprache als im Rudern. Zuoberst steht derjenige, der sich am fleissigsten vorbereitete. Das macht die Schinderei im Winter für die Athleten erträglicher, denn sie wissen, dass sie im Sommer bei den Regatten die Früchte ernten werden. Der Luzerner Joel Schürch ist Teil des Nationalkaders. Er sagt: «In diesem Jahr kommt die Belohnung erst sehr spät und fällt etwas kurz aus. Ich hoffe, dass wir nie wieder eine Saison wie diese erleben.»

Eigentlich fahren sie in unterschiedlichen Gewichtsklassen: Jan Schäuble (links) und Joel Schürch. PD (Sarnen, 16. September 2020)

Die Pandemie hat alle Eckpfeiler der Ruder-Saison gefällt. Drei Weltcup-Termine, Weltmeisterschaft, Olympia – alles wurde abgesagt. Was übrig blieb, ist eine EM. Sie findet in drei Wochen im polnischen Poznan statt. Es wird der erste richtig kompetitive Anlass, ein kleiner Höhepunkt.

Zuerst wird noch eine Schweizer Meisterschaft durchgeführt, an diesem Wochenende auf dem Rotsee. Hier treten Klubs gegeneinander an. Kleinere Klubs bilden Renngemeinschaften. Das machen auch Joel Schürch und Jan Schäuble. Schürch stammt vom SC Sursee, Schäuble vom SC Stansstad. Es ist eine ungewöhnliche Zusammensetzung. Schürch, 25, ist ein Schwergewicht, normalerweise sitzt er in einem Riemenboot, also mit einem Ruder. Im Vierer ohne Steuermann hat er sich für Olympia qualifiziert. Schäuble, 20, ein Leichtgewicht, fährt gewöhnlich Skull, er benutzt zwei Ruder.

Wie David und Goliath im gleichen Boot

Die beiden haben einen Gewichtsunterschied von 20 Kilogramm, das ist nicht unerheblich. Es bedeutet, dass der eine viel mehr physische Kraft ins Boot bringt als der andere. Das widerspiegelt sich auch in den Fahrzeiten. Ein leichter Doppelzweier ist auf 2000 Meter acht bis zehn Sekunden langsamer als ein Doppelzweier in der offenen Kategorie.

Jan Schäuble bei der EM im letzten Jahr auf dem Rotsee.

Pius Amrein (Luzern, 1. Juni 2020)

Schürch und Schäuble kennen sich aus den Trainings im Sarner Ruderzentrum. Doch gemeinsam sassen sie erst einmal im Boot. Es habe «recht gut» funktioniert, meint Schäuble. «Ich glaube, für Joel ist es ohnehin die grössere Umstellung als für mich», sagt er. Tatsächlich muss Schürch nun mit zwei Rudern hantieren, was er sich nicht gewohnt ist. Hinzu kommt, dass er sich der Dynamik des leichteren Kollegen anpassen muss. «Ich muss etwas flinker sein, als sonst», sagt er.

Die beiden treten in der Kategorie des schweren Doppelzweiers an. Dort werden sie sich mit der Schweizer Nummer 1, Roman Röösli messen müssen. Auch Röösli ist Teil eines speziellen Teams. Sein Klubkollege vom SC Sempach heisst Patrick Brunner. Es ist wie David gegen Goliath. Nur sitzt David im gleichen Boot wie Goliath. Hier Röösli, mit WM-Silber dekoriert, Medaillenkandidat für Tokio 2021, und da Brunner, U23-Athlet, sieben Jahre jünger.

Schon vor dem Wettkampf müde

Den Top-Athleten wie Röösli dient die Schweizer Meisterschaft nicht wirklich als Standortbestimmung. Es ist vielmehr eine Gelegenheit, dem eigenen Stammklub etwas zurückzugeben. Denn die Klubs finanzieren die Karrieren ihrer Athleten mit jährlichen Beiträgen mit. Mit der Teilnahme an der SM stellen sie sich für einmal in den Dienst der Klubs. Es ist eine Ehrensache, mindestens.

Auch Roman Röösli wird an der SM teilnehmen. Philipp Schmidli (Sarnen, 2. Mai 2019)

Die Ergebnisse sollten nicht überbewertet werden. Die Ruderer stecken wegen der verzögerten Saison mitten im Aufbau, sie werden müde sein. Den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sollten sie erst in drei Wochen an der EM erreichen. Joel Schürch sagt: «Wir werden an die EM gehen, ohne zu wissen, wo wir stehen im internationalen Vergleich. Das macht es enorm schwierig.»

An diesem Wochenende soll der Spass im Vordergrund stehen, es dürften bessere Trainingseinheiten werden. Doch das Wichtigste ist wohl, dass überhaupt eine Regatta auf dem Rotsee ausgetragen wird. Wenigstens eine Konstante in diesem ungewöhnlichen Jahr.