Der Luzerner Urs Scholl muss vor der Winteruniversiade viele Szenarien durchspielen Der Luzerner Urs Scholl hat sich bei der Planung von grossen Eishockey-Turnieren profiliert. Nach der abgesagten WM folgt nun die Winteruniversiade. Sven Aregger 28.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Scholl sitzt in einem Stadtluzerner Restaurant, die Sonnenbrille auf dem Kopf, die Kaffeetasse in der Hand. Es ist früher Nachmittag, wenige Stunden zuvor hat er an der Abschlusssitzung für die Eishockey-WM in Zürich und Lausanne teilgenommen. Eine WM notabene, die wie viele andere Anlässe der Coronakrise zum Opfer fiel. Scholl lehnt sich zurück und sagt: «Die Stimmung an der Sitzung war sachlich, die meisten OK-Mitglieder haben das inzwischen verdaut.»

Urs Scholl. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 26. Mai)

Der 53-jährige Oltner, der seit 30 Jahren im Kanton Luzern lebt, war im OK für das Transportwesen verantwortlich. Er erinnert sich genau an die Woche vor der Absage, Mitte März war das. «Plötzlich kamen keine Anrufe mehr, keine E-Mails. Es war totenstill», erzählt er. «Wir haben gespürt, dass es auf einen negativen Entscheid hinausläuft. Aber als er dann definitiv feststand, war das schon brutal. Ich war eineinhalb Jahre mit der Planung der WM beschäftigt.»

Gefragte und geschätzte Figur im Schweizer Hockey

Es wäre Scholls zweite A-Weltmeisterschaft als OK-Mitglied gewesen, nach 2009 in Bern und Kloten. 2011 gehörte er zu den Organisatoren der Frauen-WM, 2013 zu jener der U18-Juniorinnen. 2015 war er im OK der U18-Junioren-WM in Zug und Luzern. Darüber hinaus sitzt er in einem Komitee des Internationalen Eishockeyverbandes. Seit knapp 20 Jahren engagiert er sich in der Freiwilligenarbeit. Im HC Luzern war er Vizepräsident, Nachwuchs-Trainer und Initiant der NLA-Seniorenmannschaft. Mit seiner Passion für den Sport und seiner Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement entwickelte er sich im Schweizer Hockey zu einer gefragten und geschätzten Figur bei der Planung von grossen Turnieren. «Wir können an Grossanlässen mittlerweile auf ein erfahrenes und eingespieltes Team zählen. Die Hockey-Familie zieht an einem Strang, man spürt das Herzblut. So macht es Spass, auch wenn solche Ämter zeitintensiv sind», sagt Scholl, der beruflich bei einer grossen Versicherung für die Investments zuständig ist.

Vielleicht auch deshalb lässt sich Urs Scholl nicht so schnell aus dem Konzept bringen, auch nicht von einer WM-Absage. Vielmehr versucht er, der Situation die positiven Aspekte abzugewinnen. Er sagt: «Die Planung war nicht für die Katz. Es gibt immer Erfahrungen, aus denen man für andere Anlässen lernen kann.» Etwa für die Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz. Scholl amtet als OK-Chef des Standorts Zug, wo im Januar sämtliche Hockey-Spiele der Männer und die Finalspiele der Frauen ausgetragen werden. Wegen Corona wappnen sich die Organisatoren, zu denen auch der EVZ-Geschäftsführer Patrick Lengwiler zählt, für alle Eventualitäten und spielen diverse Szenarien durch. «Derzeit wissen wir zum Beispiel noch nicht, wie viele Teams teilnehmen werden. Das heisst, es ist noch unklar, welche zusätzliche Infrastruktur wir benötigen und wie die Spielpläne aussehen.»

Im Auto mit einem heutigen NHL-Superstar

Es stellen sich auch grundsätzliche Fragen: Was passiert, wenn die Universiade auf der Kippe steht? Wenn es weiterhin Restriktionen gibt? Aber auch: Wenn es nach dem Lockdown die erste Schweizer Grossveranstaltung ist, die ganz ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann und damit auf viel Interesse stösst, 5000 statt 2000 Zuschauer zu den Spielen kommen? Sicher ist: Die bekannten Namen auf dem Eis werden fehlen. Zugelassen sind Spieler im Alter von 17 bis 25 Jahren, die an einer Universität oder Hochschule eingeschrieben sind. Rekrutiert werden sie von unteren Ligen – abseits des Profibetriebs. Scholl besuchte vor einem Jahr die Winteruniversiade in Sibirien. Er sagt, das Gefälle zwischen den Teams sei gross. Aber das Niveau im Final zwischen Russland und der Slowakei hat ihn beeindruckt. Dann erzählt er, wie das eigens aufgebaute Schweizer Team in einem Sichtungstraining das Trikot der U18-Nationalmannschaft trug und mit dem Kreuz auf der Brust plötzlich über sich hinauswuchs. Auch eine Begegnung an der Junioren-WM 2015 bleibt für ihn unvergesslich: Er chauffierte einen scheuen, bodenständigen Amerikaner von der Halle zum Hotel. Der junge Spieler hiess Auston Matthews, der mittlerweile bei den Toronto Maple Leafs in Lohn und Brot steht und einer der Topstars der NHL ist.

Es sind auch solche Erlebnisse, die Urs Scholl zum Weitermachen animieren, obschon die Coronakrise seine Aufgaben nicht eben leichter macht. «Ich bin auf alle Fälle für weitere Projekte zu haben», sagt er. Nächster Halt: Winteruniversiade 2021.