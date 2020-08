Dieser Mittelfeldspieler erfüllt das Job-Profil: Vieles passt bei Arqués und dem FCL Der FC Luzern könnte den Spanier Mario Arqués verpflichten. Entschieden wird nach dem Testspiel vom Samstag gegen GC. Daniel Wyrsch 28.08.2020, 05.00 Uhr

Mario Arqués beim Testspiel gegen den FC Zürich. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. August 2020)

Zürichs Ex-Profi Alain Nef fragte am Dienstag beim Testspiel seines FCZ gegen den FC Luzern nach einer Viertelstunde: «Wer ist der Spieler mit der Nummer 77?» Ihm war der Testspieler Mario Arqués im weissen Dress des FCL aufgefallen. Weil es derzeit so aussieht, als ob Aussenangreifer Ryder Matos in der neuen Saison nicht mehr für die Innerschweizer spielt, trug Arqués das Leibchen des schnellen Brasilianers beim 2:0-Sieg über den Zürcher Stadtclub.

Mario Arqués Blasco Dani heisst der Testspieler des FC Luzern mit dem ganzen Namen. Der 28-jährige Mittelfeldmann kommt aus Spanien, geboren wurde er in Alicante. Fussballerisch gross geworden ist der technisch versierte defensive Mittelfeldspieler bei Villarreal in der Nähe von Valencia. Der Spanier hat in seiner Heimat in verschiedenen Reserveteams der drittklassigen Segunda Division B gespielt. Bei Elche kam er vor fünf Jahren zu seinem bislang einzigen Einsatz in La Liga: Auswärts bei der 0:3-Niederlage gegen Diego Simeones hochkarätigem Ensemble von Atlético Madrid absolvierte Arqués die letzten fünf Minuten.

Über die Ukraine und Indien nach Luzern

Vom CD Alcoyano wechselte er im Sommer 2017 in die ukrainische Premier Liga zu Karpaty Lwiw und nach wenigen Partien von dort weiter zu den indischen Super-League-Vereinen Jamshedpur und Kerala Blasters. Der Vertrag bei den Blasters ist Ende Mai ausgelaufen, seine Berater boten Arqués FCL-Sportchef Remo Meyer an. «Ich habe den Spieler vorher nicht gekannt», sagt Fabio Celestini. Er trainiert ihn seit dem Auftakt der Vorbereitung am 19. August. Celestini spricht positiv über Arqués: «Er passt ins Profil. Wir suchen einen solchen Spieler im Mittelfeld. Er will immer den Ball, will mit den Teamkollegen zusammenspielen.»

Nicht nur Alain Nef und andere Beobachter hat Mario Arqués im Testkick gegen den FCZ beeindruckt, sondern auch den FCL-Coach Celestini: «Er spielte gut, obwohl er zuletzt vor acht Monaten eine Pflichtpartie absolvierte.» Und: «Er bringt die Mannschaft zum Spielen. Alles, was er macht, hat einen Sinn.»

Celestini räumt allerdings ein, dass der Spielstil von Arqués für die Zuschauer nicht besonders spektakulär sei. Das liegt vor allem daran, dass der Spanier sich gerne zurückfallen lässt, für die Spielauslösung sorgt oder dann etwas weiter vorne seine Technik und Übersicht unter Beweis stellt, jedoch eher selten in den Abschluss geht. Beim frühen 1:0 durch Filip Ugrinic gegen Zürich war er immerhin mit einer Querflanke nahe der Grundlinie für den Hauptteil der Vorarbeit verantwortlich. Ob Mario Arqués beim FCL einen Vertrag erhält, werde erst nach dem zweiten Testspiel morgen Samstag (16.30 Uhr) in Niederhasli gegen GC entschieden, stellte Fabio Celestini fest.

Celestini mag Sforza das Basel-Engagement gönnen

Mit der Verpflichtung von Ex-FCL-Coach Ciriaco Sforza beim FC Basel ist definitiv klar, dass Luzern seinen Trainer behalten kann – und dieser nicht ans Rheinknie wechselt. Celestini: «Ich habe vom ersten Trainingstag an gesagt, dass ich bleibe.» Dem neuen FCB-Coach gönnt er den neuen Job:

«Ciri ist mein Freund, ich habe zu ihm eine sehr gute Beziehung.»

Celestini hatte es einst als Neuling im Nationalteam geschätzt, wie sich Sforza um ihn kümmerte. «Ich freue mich sehr für Ciri, dass er Trainer in Basel geworden ist.» Er betont aber auch:

«Ich bin sehr zufrieden hier beim FCL.»