Handball «Ich bin der Typ, der mit dem Kopf durch die Wand will»: Ron Delhees nimmt den nächsten Anlauf Der Zuger Ron Delhees (25) will am Donnerstag mit Wacker Thun den Playoff-Viertelfinal gegen Kriens-Luzern ausgleichen. Stephan Santschi 12.05.2021, 05.00 Uhr

Wenn es sein muss, geht er mit dem Kopf durch die Wand: Ron Delhees. Bild: Roland Peter (18. Oktober 2018)

«Ron macht eher zu viel. Er ist sicher keiner, dem man ins Füdli tschutten muss.» Martin Rubin, der Trainer von Wacker Thun, äussert sich mit einem Schmunzeln zum Wesen von Ron Delhees, seinem rechten Rückraumspieler. Der unbändige Ehrgeiz ist eine zentrale Eigenschaft des 25-jährigen Zugers, bereits als 17-Jähriger kam er in Kriens zum NLA-Début, als 20-Jähriger zum ersten Spiel im Schweizer Nationalteam. Der stete Drang nach vorne hat allerdings auch eine Kehrseite. Dreimal riss das Kreuzband von Delhees, einmal im linken Knie Anfang 2015, zweimal im rechten Knie jeweils im Herbst 2018 und 2019. «Ich bin der Typ, der mit dem Kopf durch die Wand will», gesteht der 1,97 Meter grosse Linkshänder.

Und so ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Ron Delhees am Donnerstag, wenn Thun den HC Kriens-Luzern zum zweiten Playoff-Viertelfinal (20.15, live auf SRF info) empfängt, wieder auf dem Platz stehen kann. Anfang März gab er sein Comeback, nach 16 Monaten Pause. «Wir sind froh, dass wir ihn wieder haben, auch wenn man merkt, dass sein Knie noch in seinem Kopf herumgeistert. Ihm fehlen noch Selbstvertrauen und Routine», erklärt Rubin.

Verletzungen führen zu einem Umdenken

Mit seinen Gardemassen ist Delhees ein Mann für die wichtigen Aufgaben, sowohl als Shooter im Angriff als auch als Turm in der Abwehr. Sein grosses Talent offenbarte sich früh, der frühere Schaffhauser Manager Gabor Vass meinte einst gar, dass Delhees eine Karriere à la Andy Schmid schaffen könnte. Vielleicht verleiteten ihn seine körperlichen Vorzüge aber etwas dazu, sich mit dem Nimbus des Unverwüstlichen zu umhüllen. «Nach dem ersten Kreuzbandriss ging es nur um eines: Das Knie musste so schnell wie möglich wieder halten», erzählt Delhees. «Nach dem zweiten Kreuzbandriss war die Rehabilitation ausgewogener. Als ich wieder spielte, ignorierte ich aber die Beschwerden. Nicolas Raemy war verletzt, ich übernahm von 0 auf 100 viel Verantwortung. Prompt riss das Kreuzband in einem Spiel, in dem ich müde war, ein drittes Mal.» Aus diesen Fehlern habe er gelernt, versichert Delhees. «Ich höre nun besser auf mein Knie.»

Die Einsatzzeiten beschränkten sich zuletzt auf maximal 30 Minuten pro Spiel, auch im Training hält er sich zurück, sollte sich das Knie nach einer Anstrengung bemerkbar machen. Der Balanceakt zwischen Be- und Entlastung dürfte nun allerdings nochmals etwas heikler zu bewältigen sein. Raemy, der andere rechte Aufbauer von Wacker, fiel im ersten Spiel in Kriens verletzungsbedingt aus, ist fraglich. «Der Fuss von Nicolas schmerzt, nachdem Filip Gavranovic drauf gefallen ist», sagt Trainer Rubin. Um vorauszusagen, ob der Buchrainer am Donnerstag einsatzbereit sei, könne er gerade so gut «in einer Kristallkugel lesen».

Die Ziele von Ron Delhees werden nicht kleiner

Gut möglich also, dass die Dienste von Ron Delhees noch dringender benötigt werden. Sein Vertrag bei Wacker Thun läuft dabei noch bis 2022, endlich wieder eine Saison verletzungsfrei durchspielen, das ist sein vorderhand grösster Wunsch. Dann aber drückt er wieder durch, der Ehrgeiz des Sohnes des früheren Internationalen Max Delhees, wenn er sagt: «In einem Jahr schliesse ich mein Studium in Betriebsökonomie ab. Dann wäre ich frei für einen Wechsel ins Ausland.» Auch die Rückkehr ins Schweizer Nationalteam setzt sich Delhees zum Ziel, 20 Länderspiele hat er bisher absolviert. «Ich möchte weiterhin Handball auf einem hohen Niveau spielen, die Verletzungen sehe ich nicht als schlechtes Omen.» Ganz im Gegenteil, wie er betont: «Ich fühle mich stärker als vorher.»

QHL, Männer

Playoff-Viertelfinals (best of 5), 2. Runde. Mi 18.15 Uhr: RTV Basel – Pfadi Winterthur; Stand: 0:1. – 19.30 Uhr: St.Otmar SG – HSC Suhr Aarau; Stand: 0:1.

Do 16.15 Uhr: BSV Bern – Kadetten SH; Stand: 0:1. – 20.15 Uhr: Wacker Thun – HC Kriens-Luzern (live SRF info); Stand: 0:1.