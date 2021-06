Fussball Davide Morandi ist der neue Trainer des SC Kriens Der SC Kriens hat einen neuen Trainer: Davide Morandi wird Nachfolger von Bruno Berner im Kleinfeld. Turi Bucher 22.06.2021, 12.25 Uhr

Davide Morandi löst Bruno Berner beim SC Kriens ab. Archivbild: Carlo Reguzzi / TI-PRESS

Lange hat es gedauert, bis der SC Kriens seinen neuen Trainer verpflichten konnte, der Trainingsstart fand sogar ohne ihn statt. Nun hat der SCK den Nachfolger von Bruno Berner gefunden: Es ist der 56-jährige Tessiner Davide Morandi.

Die Unterschrift von Morandi hatte unter anderem so lange auf sich warten lassen, weil der Vater des GC-Fussballers Giotto Morandi zuerst die Verpflichtungen bei seinem Arbeitgeber regeln musste. Er ist ausserdem im Moment noch für das Tessiner Fernsehen in Budapest als Experte an der Fussball-Europameisterschaft unterwegs und wird ab Donnerstag das Krienser Training leiten. Am Mittwochnachmittag spielt der SC Kriens sein erstes Saison-Testspiel in Bern gegen Schweizer Meister Young Boys.

«Er passt menschlich und emotional zum SC Kriens»

Davide Morandi war zuvor als Klubtrainer nur im Tessin tätigt, zuletzt in der Promotion League bei der AC Bellinzona. Der frühere Spieler von Locarno und Chiasso war in der Challenge League schon Trainer von Lugano und Locarno. Zuvor war er beim Schweizerischen Fussballverband Assistenztrainer der U20-Mannschaft und drei Jahre lang Technischer Direktor des Tessiner Fussballverbandes. Kriens-Sportchef Bruno Galliker sagt: «Ich kenne Davide Morandi schon seit 14 Jahren. Er passt menschlich und emotional zum SC Kriens.»

«Beim ersten Gespräch schon Feuer und Flamme»

Morandi hatte sich nicht beim SCK beworben, Galliker war auf ihn zugegangen. «Schon beim ersten Gespräch waren wir Feuer und Flamme», schwärmt Galliker. «Morandi bringt grosse Erfahrung mit. Er kennt die Challenge League wie seine Westentasche, nicht zuletzt deshalb, weil sein Sohn bei GC spielt. Und er ist einer, der gerne mit jungen Spielern arbeitet.»

Der SC Kriens ist bei aktuellem Stand der einzige Challenge-League-Klub, der mit einem neuen Trainer in die Saison startet. Der Auftrag des Italien-Schweizers Davide Morandi in Kriens ist klar und lautet nicht anders als jener von Bruno Berner in den vergangenen drei Jahren: Morandi muss mit dem SC Kriens in der neuen Saison wieder den Ligaerhalt schaffen, den Abstieg verhindern.