Chris DiDomenico und der SC Bern - das passt.

Eishockey Weshalb Chris DiDomenico der perfekte SCB-Ausländer ist

Chris DiDomenico jubelt seit dieser Saison für den SC Bern.

Die Sportchefs haben ihn übersehen. Und wäre nicht ein NLB-Klub in sportliche und wirtschaftliche Not geraten, wäre er wohl nie in die Schweiz gekommen. Und nun ist er der Spieler des ersten Saisonviertels. Ja, kein Stürmer hat in den letzten sieben Jahren mehr bewirkt als der Kanadier Chris DiDomenico. Er bringt Langnau in die höchste Liga zurück und dort in die Playoffs. Er beschert Fribourg nach sieben mageren Jahren die erste gewonnene Playoff-Serie. Und nun sorgt er dafür, dass der SC Bern langsam aus der dreijährigen sportlichen Agonie aufwacht. Soeben hat «DiDo» in Davos in der Verlängerung den Siegestreffer zum 4:3 erzielt.

Christopher «Chris» DiDomenico ist zwar ein hochdekorierter Junior und gehört zusammen mit dem aktuellen SCB-Verteidiger Cody Goloubef zu Kanadas U 20-Weltmeisterteam von 2008/09. Eine schwere Verletzung am Oberschenkel knickt die Karriere Anfang Mai 2009 noch im Juniorenalter. Im Sommer 2012 wechselt er schliesslich nach Italien und erreicht bei Asiago in zwei Jahren fantastische Statistiken.

Im Internet auf den Ersatzausländer gestossen

Langnau steigt im Frühjahr 2013 ab und gerät ausser Rand und Band: Der Trainer und beide Ausländer müssen im Herbst 2013 ausgetauscht werden, und zeitweise ist nicht einmal mehr die Stelle des Sportchefs besetzt. Administrator Christoph Bärtschi, seit Jahren und auch heute noch die gute Seele im Büro, sucht im Internet nach einem brauchbaren Ersatzausländer und wird auf die Statistiken von Chris DiDomenico aufmerksam. Ein Verwaltungsrat fährt nach Asiago und regelt mit dem dortigen Präsidenten mit ein wenig «Gilet-Münz» die Freigabe für Langnau.

So beginnt eine erstaunliche Schweizer Karriere. Nach einem Eklat mit dem damaligen Sportchef Marco Bayer, heute chronisch erfolgloser U 20-Nationaltrainer, kommt es nach wilden, aber guten Zeiten – in der Saison 2017/18 wechselt der Kanadier für ein Jahr in die NHL – zum überraschenden Bruch: Bayer stellt den Kanadier, der sich im November nach den Möglichkeiten einer Vertragsverlängerung erkundigt, mit der Bemerkung, er müsse erst mal Leistung zeigen, in den Senkel. Nach dieser schweren Beleidigung unterschreibt Chris DiDomenico noch im Dezember 2019 bei Gottéron und stürmt zwei Jahre von 2020 bis 2022 für die Mannschaft von Christian Dubé. Langnau ist ohne «DiDo» nicht mehr das gleiche Langnau.

SC Bern überbietet die Langnauer

Im Sommer 2022 nun der Wechsel mit einem Zweijahresvertrag zum SC Bern. Aus rein finanziellen Gründen: Christian Dubé hält sich ans Budget und bietet lediglich 260000 Franken netto, Langnau kann nur auf 280000 netto erhöhen und so bekommt der SC Bern mit einem Angebot 320000 Franken netto den Zuschlag. Eine gute Investition.

Chris DiDomenico ist der perfekte Ausländer für den SCB: Seine Spielintelligenz und Unberechenbarkeit, unterfüttert mit einer starken Persönlichkeit, sind in einem Schablonensystem mit einem Trainer ohne Charisma von unbezahlbarem Wert. Mit am meisten Eiszeit von allen National-League-Stürmern scheint seine Energie schier unerschöpflich. Seine Leidenschaft bringt die Emotionen ins Spiel, die dem SCB neues Leben eingehaucht haben. Je einmal war er in der NLB in der Saison 2014/15 und in der NLA 2018/19 der meistbestrafte Spieler. Er sagt warum: «Ich hasse es, zu verlieren.» Aber er habe seine Lehren gezogen. Seine Erkenntnis: «Intensität im richtigen Moment.» DiDomenico ist jetzt so gut wie noch nie. Der Grund: Er ist entspannter, gelassener geworden – und intensiv im richtigen Moment. Nun sieht auch SC Bern Manager Raeto Raffainer die Hockey-Dinge ein wenig gelassener.

