Manchester United vor der grossen Woche

Premier League Der Riese Manchester United rappelt sich auf – nun entscheidet die nächste Woche darüber, ob er im Titelrennen mitmischen kann Manchester United hechelt der alten Grösse seit Jahren hinterher. Vor dem Derby gegen Stadtrivale City stehen die Zeichen so gut wie lange nicht mehr. Das hat viel mit dem Trainer Erik ten Hag zu tun. Dominic Wirth 14.01.2023

Er hat Manchester United zurück in die Spur gebracht: Erik ten Hag. AP

Plötzlich fällt es wieder im Zusammenhang mit Manchester United, dieses Wort, das ganz selbstverständlich zum Klub gehört hat, viele Jahre lang. Und schon seit einiger Zeit, nun ja: eher weniger. Aber jetzt kommt es wieder vor, das in England jemand «title race» in einem Satz sagt und im gleichen auch noch «Manchester United».

Der Klub ist ein Riese des Weltfussballs. In den letzten Jahren aber strauchelte er, wie das Riesen wie ihm nur selten passiert. Er strauchelte und strauchelte, und in seiner Not warf er mit Geld um sich. Weit über eine Milliarde Franken hat er bis letzten Sommer über zehn Jahre ausgegeben auf dem Transfermarkt, netto, wohlgemerkt. Das ist mehr als jeder andere Klub weltweit.

Seit August hat United die meisten Punkte geholt

United kaufte und kaufte also, aber besser wurde es nicht, weil das Geld lange ziemlich kopflos verschleudert wurde. Doch jetzt scheint sich der Riese wieder aufzurappeln. Manchester United hat zuletzt acht Siege in Meisterschafts- und Cup-Spielen aneinandergereiht. Ist nach wie vor in jedem Wettbewerb mit dabei. Hat seit Anfang Oktober nur noch einmal verloren. Und in der Premier League seit Ende August mehr Punkte als jedes andere Team gewonnen.

Es gibt in England gerade auch Stimmen, die sagen, dass es am vorteilhaften Spielplan liege, dass United zuletzt so oft gewonnen hat. Tatsächlich waren da Siege gegen Bournemouth, Burnley, Charlton oder Nottingham mit dabei, kleinere Fische allesamt.

Aber damit ist es jetzt vorbei. Auf Manchester United, derzeit Vierter der Premier League, wartet eine Woche der Wahrheit. Und an ihrem Ende wird man wissen, ob das jetzt etwas wird mit dem Titelrennen. Oder eher doch nicht.

In dieser Woche warten die zwei derzeit grössten Brocken in der Premier League. Zuerst, am Samstag, Manchester City, der Stadtrivale, der früher im Mittelfeld herumdümpelte, mittlerweile aber die Nummer eins in Manchester ist. Nicht United, sondern City dominiert heute den englischen Fussball.

Längst die Nummer eins in Manchester: Stadtrivale City, hier mit Stürmer Erling Haaland. EPA

Schwerreich ist der Klub dank der Besitzer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ebenfalls. Und City weiss auch stets genau, was es mit diesen Millionen anfangen will, anders als der Stadtrivale. Der befindet sich derzeit noch in den Händen der Glazer-Familie, doch die hat im November verlauten lassen, den Klub verkaufen zu wollen. Viele Fans nahmen es erleichtert zur Kenntnis, weil sie den Amerikanern vorwerfen, ihren Klub zugrunde zu richten.

Doch nun schauen erst einmal alle aufs Derby gegen City, das derzeit auf Rang zwei liegt in der Premier League, vier Punkte vor United – und fünf hinter Arsenal. Die Londoner sind der überraschende Leader der Premier League und am nächsten Wochenende der Gegner von Manchester United. Zwei Siege, und dazu noch einer unter der Woche gegen Crystal Palace, und plötzlich wäre vieles denkbar. Eben bis hin zum Titelrennen.

Das alles hat viel mit dem Mann zu tun, der seit Anfang Saison Trainer bei Manchester United ist: Erik ten Hag. Vor dem Spiel gegen City hält der Holländer bewusst den Ball flach. Die Saison dauere noch lange, es sei ja noch nicht einmal Halbzeit, sagte er. Die Siege zuletzt seien schön gewesen, «aber es geht darum, Titel zu gewinnen».

Der Holländer ten Hag hat eingeschlagen

Die bisher letzte Meisterschaft hat Manchester United vor bald zehn Jahren geholt. Der Trainer hiess damals noch Alex Ferguson. Zum Saisonende 2012/13 zog sich der Schotte zurück, nach 27 Jahren und 38 Titeln.

Schon lange weg und doch noch da: Sir Alex Ferguson, der einstige Erfolgstrainer. EPA

Eine Dekade ist Ferguson jetzt schon weg, aber sein Schatten hängt immer noch über dem Old Trafford. Wenn er sich dort ein Spiel anschaut, schwenken die Kameras zu ihm. Und unten an der Seitenlinie sind alle seine Nachfolger daran gescheitert, in seine Fussstapfen zu treten, auch Grössen wie Louis van Gaal oder José Mourinho.

Jetzt ist ten Hag da, der Holländer, der in der Heimat mit Ajax so viel erreicht hat. Der 52-Jährige erwischte keinen guten Start in Manchester, die beiden ersten Spiele verlor er sang- und klanglos. Doch ten Hag hat den Verein in den letzten Monaten auf die richtige Spur gebracht. Auf dem Platz spielt Manchester United nun wieder so, wie das die DNA des Klubs verlangt. Das heisst: offensiv, aktiv und körperlich.

Neben dem Platz hat ten Hag klassische Ferguson-Werte wie Disziplin und Teamgeist zurückgebracht. Das hat auch Cristiano Ronaldo zu spüren bekommen, der mittlerweile die Flucht nach Saudi-Arabien angetreten hat. Kürzlich schreckte ten Hag auch nicht davor zurück, Marcus Rashford auf die Bank zu setzen. Der Stürmer blühte zuletzt regelrecht auf, kam dann aber zu spät an ein Teammeeting.

Als er im Sommer das Geld mit vollen Händen ausgeben durfte, brachte ten Hag Spieler nach Manchester, die zwar wie gewohnt viel kosteten, aber diesmal auch alle eingeschlagen haben. Allen voran gilt das für Casemiro und Christian Eriksen. Dank ihnen hat Manchester United erstmals seit langem wieder ein Mittelfeld, das als Herzstück des Teams taugt.

Er verleiht dem Team Struktur: Mittelfeldspieler Casemiro. EPA

Aber eben: Die Bewährungsprobe steht noch bevor. Auch ins letzte Derby im Oktober ging United nach vier Premier-League-Siegen in Serie frohen Mutes. Am Ende hiess es 6:3 für den Rivalen. Und ten Hag blieb nichts anderes übrig, als sich bei City-Trainer Pep Guardiola für die erteilte Lektion zu bedanken.

