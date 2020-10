Der SC Kriens unterliegt zu Hause dem FC Winterthur 0:2 Für die Krienser hat es im Kleinfeld vor 700 Zuschauern gegen erfahrenere Winterthurer keine Punkte gegeben. Die Gäste siegen dank den Toren in der ersten Halbzeit von Davide Callà und Ousmane Doumbia mit 2:0. Daniel Wyrsch 03.10.2020, 19.32 Uhr

Der Krienser Dario Ulrich (rechts) im Zweikampf mit dem Winterthurer Pascal Schüpbach. Bild: Pius Amrein (Kriens, 3. Oktober 2020)

Nach ersten 45 Minuten, die über weite Strecken den Winterthurern gehörten, steigerten sich die Krienser in der zweiten Halbzeit. Doch die Mannschaft von Bruno Berner konnte ihre klare Überlegenheit in Sachen Ballbesitz und das leichte Chancenplus nicht in Tore umsetzen und blieb ohne Treffer.