Der SC Kriens verpflichtet Stürmer Progon Maloku Der 20-jährige Progon Maloku wechselt vom niederländischen SC Heerenveen zum SC Kriens und unterschreibt einen Vertrag bis 2022. 21.09.2020, 11.59 Uhr

(sok) Der SC Kriens hat den 20-jährigen Stürmer Progon Maloku bis Sommer 2022 mit Option für eine dritte Saison verpflichtet, wie der Klub mitteilt. Der in Deutschland geborene Offensivspieler mit kosovarischen Wurzeln wurde mit dem U17-Nachwuchs von Bayern München im Jahr 2017 Deutscher Meister, wechselte danach zu Lazio Rom in die Jugendabteilung und im Februar 2019 in den Nachwuchs des SC Heerenveen in den Niederlanden. Dort erzielte er in der vergangenen Saison sieben Tore in 15 Einsätzen.