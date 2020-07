Der Schleifer muss die FCL-Profis bei diesem Mammutprogramm fit halten Christian Schmidt ist der Konditionstrainer des FC Luzern. Für ihn sind die sieben englischen Wochen in Folge eine Herausforderung. Daniel Wyrsch 01.07.2020, 05.00 Uhr

Konditionstrainer Christian Schmidt inmitten der FCL-Spieler. Hier nach dem Spiel in Thun. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (22. Februar 2020)

Spieler, Trainer und Staff des FC Luzern stehen mitten in einer anspruchsvollen Phase. 13 Ligaspiele werden in sechs Wochen ausgetragen und dazu anschliessend mindestens noch ein Cupmatch. Ein solch kräfteraubendes Programm hat selbst der erfahrene Konditionstrainer Christian Schmidt noch nie mit einer Profimannschaft erlebt. «Ich muss während diesen sieben Wochen sehr präzis sein bei der Kontrolle der Spieler. Das war nicht geplant, dass wir diesen dichten Spielplan in der Super League absolvieren. Keine Frage, das ist ein Stress für die Körper der Spieler.»

Christian Schmidt helfen besonders jetzt die GPS-Daten der Profis, um eine möglichst optimale Belastungssteuerung vorzunehmen. Seit mehreren Jahren arbeitet der FCL mit dem Performance Monitoring System der Firma FieldWiz. Die Spieler tragen im Match und Training einen Sensor. Mit diesem werden Herzfrequenzmessungen und andere Messungen, Analysen und Speicherungen vorgenommen. Schmidt zählt bei der Bearbeitung der Datenflut von 25 Profis auf die Unterstützung einer Zürcher Softwarefirma.

Wenn Sprintraketen zu teuer sind

Die erste von hintereinander sechs englischen Wochen mit jeweils drei Spielen hat der FC Luzern bereits hinter sich. Gibt es erste Tendenzen über den physischen Zustand der Spieler? Schmidt: «Die Werte sind gut. In den ersten drei Spielen sind diese durchschnittlich gleich wie im Februar in den Partien vor der Coronapause.» Die wichtigsten Messungen sind jene der Laufdistanz und Schnelligkeit in den Sprintduellen – und deren Häufigkeit. «Gerade die Sprintstärke ist im Fussball in den letzten Jahren immer wichtiger geworden – alle möchten einige dieser Spieler in ihren Reihen haben. Aber Sprintraketen kosten Millionen», sagt der 48-jährige Franzose. Auch in Luzern haben sie mit Ryder Matos und Ibrahima Ndiaye schnelle Angreifer. «Wir sind sehr froh um sie. Doch in einem Team muss die Zusammensetzung stimmen.» Und: «Auch ein Stürmer wie früher Marco Schneuwly hat bei uns bestens funktioniert.»

Nun steht der FCL bereits in der zweiten englischen Woche. Am Donnerstag (20.30 Uhr) spielt die Mannschaft in Sion, am Sonntag (16.00 Uhr) folgt das Heimspiel gegen Thun. Könnten diese Partien Nummer vier und fünf bereits Spuren bei den Profis hinterlassen? Aus seinen Erfahrungen erwartet er, «dass Schwierigkeiten bei den Mannschaften auftreten könnten, die keine guten Basistrainings hatten und wenig Spielerrotation betreiben».

Marius Müller spricht von der härtesten Vorbereitung überhaupt

Die fünfwöchige Vorbereitung hatte Goalie Marius Müller als «härteste meiner Karriere» bezeichnet. «Schon nach einer halben Stunde waren wir in den Testspielen platt», sagte er. Für den Schleifer, wie er in der Mannschaft mit Respekt genannt wird, ist das ein Kompliment. «Deswegen hätten sie nicht gleich zwei Testpartien verlieren müssen», findet er lächelnd.

Vor sieben Jahren wurde er vom damaligen Sportchef Alex Frei nach Luzern geholt. «Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange bleibe», sagt Christian Schmidt. «Mir gefällt es, weil ich Vertrauen bekomme und immer wieder etwas verbessern kann.» So sind während seiner Zeit die Trainings- und Testgeräte derart verbessert worden, dass man von einem Quantensprung sprechen kann. Und ganz wichtig: Bald schon 20 eigene Junioren haben das Debüt in der Super League gegeben. Anders als vor der Schmidt-Ära sind die Nachwuchsspieler auch in Sachen Kraft und Ausdauer an das Niveau bei den Profis herangeführt worden.

Erholungsmassnahmen direkt nach Spielschluss

Damit den Profis beim Mammutprogramm bis zum Saisonende im August nicht der Saft ausgeht, wurden Massnahmen nach den Spielen eingeführt. Für jeden gibt’s sofort einen Proteinshake. Statt dem Auslaufen wird nun auf Velotrainern ausgefahren, dann müssen die Spieler in die Eistonne, bekommen zu Essen (Fisch, Poulet, Kartoffeln, Pasta, Reis). Zu guter Letzt erhalten sie eine Massage. «Die Erholung ist enorm wichtig, aber auch, dass die Profis mit bisher wenig Spielzeit den Rhythmus im Training hochhalten.»

Bei aller Akribie, Schmidt würde nie Rotationen oder Spielerwechsel fordern. «Mein Job ist es, die Profis fit zu halten.»

«Und Fabio Celestini ist ein Toptrainer, der auch in dieser herausfordernden Situation die richtigen Entscheidungen fällt.»