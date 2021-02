Challenge-League-Fussball Krienser Sportchef äussert sich zum Trainer: «Habe keine Zweifel» Der SC Kriens muss am Freitagabend (19 Uhr) gegen den FC Aarau dringend punkten. Sportchef Bruno Galliker sucht unterdessen weiter einen Stürmer. Interview: Turi Bucher 05.02.2021, 05.00 Uhr

Blickt immer noch zuversichtlich in die Zukunft: Kriens-Sportchef Bruno Galliker. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Januar 2019)

Sind Sie besorgt?

Bruno Galliker: Besorgt? Ich habe schon vor einigen Wochen in der Winterpause gesagt, dass wir Respekt vor der sportlichen Herausforderung des Abstiegskampfs haben. Diesen Respekt habe ich immer noch. Wir wussten und wir wissen, dass es eine ganz schwierige Rückrunde wird.

Wenn Corona und der Abstiegskampf nicht wären, würden Sie jetzt wohl schon bereits die nächste Saison planen, oder?

Ja, das stimmt. Jetzt ist die Hälfte der Saison gespielt, Zeit für eine interne Analyse. Unser ganzes Augenmerk gilt momentan dem Ligaerhalt.

Ist Ihr Vertrauen in die Arbeit des Trainers und dessen Staff noch intakt?

Ja. Ich habe keine Zweifel.

Kriens wird sich in nächster Zeit nicht von diesem Abstiegskampf verabschieden können. Was tun? Was fehlt?

Jedes der letzten drei Spiele nach der Winterpause hat seine eigene Geschichte. Die erste Partie haben wir mit einer soliden Leistung gewonnen. Das zweite Spiel haben wir leichtfertig aus den Händen gegeben. Beim 0:2 gegen Thun haben wir meiner Meinung nach eine unserer besten Saisonleistungen auf den Platz gebracht. Das stimmt mich zuversichtlich.

Haben Sie es als Sportchef im letzten Herbst verpasst, Verstärkungen nach Kriens zu holen, Spieler, die ein Spiel zu Gunsten des SCK entscheiden können?

Was heisst verpasst? Ich habe damals schon gesagt, dass wir nicht Geld ausgeben werden, welches wir gar nicht haben. Denn der SC Kriens hat nach wie vor niemanden, der ein finanzielles Loch stopfen würde. Ich kann nicht mit einem Spieler Verhandlungen führen und ihm sagen, er könne dann aber nur zum SC Kriens kommen, wenn Stürmer Abubakar uns verlässt. Das ist für beide Seiten ziemlich unangenehm.

Ganz konkret: Kommt noch ein Spieler zum SCK oder muss die aktuelle Mannschaft den Klassenerhalt selber stemmen?

Ich traue dem aktuellen Team durchaus zu, den Ligaerhalt zu stemmen. Umso besser, falls noch Unterstützung, Hilfe dazu kommt. Es ist richtig, der Abgang unseres Topskorers Abubakar ist momentan nicht ersetzt. Das Transferfenster ist noch bis zum 15. Februar geöffnet, meine Ohren und Augen sind offen. Es sind Kontakte mit Offensivspielern da, mit einigen, nicht mit einem Dutzend, aber es ist noch nichts spruchreif.

Der FC Wil hat die drei Startspiele seit der Winterpause allesamt gewonnen. Ist aus dem Abstiegsvierkampf bereits ein Dreikampf geworden?

Wil hat einen grossen Schritt gemacht, ist aber sicher noch nicht weg. Denn: Mit 22 Punkten hat man den Ligaerhalt noch nicht geschafft.

Was muss nach dem 0:2 in Thun im heutigen Heimspiel gegen den FC Aarau besser werden?

Ich habe es ja schon gesagt, wir haben in Thun eine unserer besseren Leistungen gezeigt. Diesen Schwung müssen wir in das nächste Spiel mitnehmen.