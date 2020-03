Der Urner Langläufer Roman Furger geht gestärkt aus der Saison hervor

Am kommenden Wochenende wäre in Realp der zweite Teil der Schweizer Langlaufmeisterschaften auf dem Programm gestanden. Über 170 Athleten mit Gästen aus den USA, Mexiko, Südamerika, Japan und Australien waren angemeldet und hätten sich im Sprint, auf der Langdistanz und in der Staffel messen sollen. Aufgrund des Corona-Virus sind aber auch im Langlauf sämtliche ausstehenden Anlässe der aktuellen Saison abgesagt worden. Für den organisierenden Verein «Langlauf SM 2020» entfällt damit die Hauptprobe für die Winter-Universiade, die 2021 in Realp stattfinden wird (22. bis 30. Januar). Ist das in der Vorbereitungsphase auf den internationalen Grossevent ein Problem? «Nein», sagt Hartwig Birrer, der Vize-Präsident im Organisationskomitee. «Es wäre nur noch um den Feinschliff gegangen. Wir haben im OK sehr erfahrene Leute. Die Universiade könnte morgen beginnen.» Anfang Februar, als die erste Tranche der SM in Realp durchgeführt wurde (Einzelstart, Verfolgung), habe man von den Athleten und Trainern ausschliesslich positive Feedbacks zur neu homologierten Strecke und dem Drumherum erhalten. «Zudem haben wir unsere Lehren ziehen können», sagt Birrer. «Zum Beispiel standen Lautsprecher am falschen Ort und überschlugen sich. Wir wissen nun auch, wie wir die Zuschauer besser von den Sportlern trennen.» Aktuell sei man in der Detailplanung damit beschäftigt, den Broadcasting-Bereich für die Medien abzustecken. «Da im OK einige zur Corona-Risikogruppe gehören, kommunizieren wir aktuell nur digital», erklärt Hartwig Birrer. Ein Highlight der Winter-Universiade 2021, so freut er sich bereits jetzt, seien die Sprintwettbewerbe, welche von der Zuschauertribüne im Start-/Zielbereich als Ganzes gesehen werden können. (ss)