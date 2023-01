WM in Schweden Der Ligaerhalt hat Priorität für die jungen Schweizer Eishockeyanerinnen An der U18-WM wollen die Zentralschweizer Eishockeyspielerinnen Jael Manetsch, Chiara Eggli und Sonja Inkamp zum Verbleib in der Topdivision beitragen. Daniel Monnin 05.01.2023, 12.36 Uhr

Die Luzernerin Jael Manetsch (15) hat bereits WM-Erfahrung. Bild: PD

Das Schweizer U18-Team bestreitet ab Sonntag im schwedischen Östersund die siebte WM in Folge in der acht Teams umfassenden Topdivision. Nur einmal in der 16-jährigen Geschichte der U18-WM gelang den Schweizerinnen das Vordringen in die Viertelfinals, 2019 in Japan. Siebenmal setzte sie sich in den Playouts durch. Auch in diesem Jahr ist das primäre Ziel des Teams von Headcoach Melanie Häfliger der Ligaerhalt, was gleichbedeutend mit einer Viertelfinal-Qualifikation respektive einem Sieg in der Playout-Serie ist. Die Gegner heissen Tschechien (Sonntag, 12 Uhr), Slowakei (Montag, 18 Uhr) und Japan (Mittwoch, 18 Uhr).

Mit dabei sind auch die drei Zentralschweizerinnen Jael Manetsch, Chiara Eggli und Sonja Inkamp. Der sportliche Werdegang von Jael Manetsch ist eng mit dem HC Luzern verbunden. Doch auch ein anderer Luzerner Verein spielt im Leben der 15-Jährigen eine wichtige Rolle, nämlich der BTV Luzern. Eishockey und Geräteturnen, diese eher ungewöhnliche Kombination ist die Leidenschaft der Kantischülerin. «Mit dem Geräteturnen habe ich mit 5 Jahren begonnen, zum Eishockey brachten mich mein Vater und mein Bruder, die beide auch Eishockey spielen.»

Seit Beginn ihrer Hockey-Ausbildung ist Jael Manetsch dem HC Luzern treu geblieben. Und das will sie auch weiterhin, «denn ich kann im Training und in den Spielen mit den Jungs sehr viel profitieren.» 17 Spiele hat sie mit dem U15-Top-Team bereits bestritten und dabei fünf Tore erzielt und vier vorbereitet. Zurzeit ist Eishockey die klare Nummer 1. «Immer wieder fallen wichtige Trainings auf die gleichen Abende wie jene im Geräteturnen, deshalb muss ich im Geräteturnen zurzeit zurückstecken. Das wird sich jedoch ändern, wenn die Hockeysaison vorbei ist.» Sie achtet darauf, dass sie sich Zeit für die Regeneration und Treffen mit Freundinnen nimmt.

Chiara Eggli liebäugelt mit Wechsel nach Nordamerika

Ihre erste U18-WM hat Manetsch im letzten Juni im amerikanischen Madison bestritten. Damit gehört sie zu jenen zwölf Spielerinnen im Team, die bereits auf WM-Erfahrung zurückblicken können. Weitere Eindrücke und Erfahrungen auf diesem hohen Niveau zu sammeln, ist denn auch ihr erklärtes Ziel. «Ich bin zwar die zweitjüngste Spielerin, aber ich will auch mithelfen, positive Energie ins Team zu bringen.» Manetsch ist eine von nur drei Spielerinnen im Schweizer Team, die bisher nie oder nur wenig in der Women’s League gespielt haben. «Ich habe ein einziges Spiel mit einer B-Lizenz mit den Ambri-Piotta Girls bestritten. Ob es mehr werden, weiss ich noch nicht, Priorität geniesst der HCL und die Schule.»

Das sieht bei Chiara Eggli, der zweiten Zentralschweizerin im Team, anders aus: Die 17-Jährige aus Unterägeri ist Teil des Schweizer Meisterteams der ZSC Lions Frauen und hat in der laufenden Saison bereits zwölf Spiele bestritten und sich dabei drei Tore und fünf Assists gutschreiben lassen. «Es läuft besser als letzte Saison», bilanziert sie. «Ich habe das Gefühl, dass ich mehr zum Spiel beitragen kann und auch einen leicht grösseren Einfluss nehmen kann.» Das hänge natürlich auch damit zusammen, dass sie meistens in einer Linie mit den Nati-Stürmerinnen Sinja Leemann und Alina Marti spiele. Das U18-WM-Aufgebot bedeutet ihr sehr viel: «Es gibt mir die Möglichkeit, für mein Land zu spielen – das ist nicht selbstverständlich. Und es zeigt mir auch, dass ich Fortschritte mache.»

Eggli spielt wie Manetsch ihre zweite U18-WM. In Madison gehörte die Zugerin zu den Torschützinnen. «Ich will die Chance an meiner letzten U18-WM nutzen und mich von meiner besten Seite zeigen,» sagt Eggli. Sie weiss, dass an den Junioren-Events jeweils Scouts aus den nordamerikanischen Ligen ihre Fühler nach neuen Talenten ausstrecken. Nach der Matura möchte die quirlige Stürmerin gerne in die US-College-Liga wechseln. Ein konkretes Angebot liegt ihr aber noch nicht vor. «Ich bin überzeugt, dass wir dank unserem guten Teamspirit den Ligaerhalt schaffen werden. Auch eine Viertelfinal-Qualifikation liegt drin,» sagt Eggli.

Sonja Inkamp kommt zu ihrer Feuertaufe

Dritte im Bunde der Zentralschweizerinnen ist die 15-jährige Sonja Inkamp aus Einsiedeln. Auch sie gehört der ZSC-Organisation an und kam bisher in der SWHL B bei den GCK Lions zum Einsatz. Ihr Women’s League-Début steht noch bevor, genauso wie ihre WM-Premiere. «Ich weiss, dass ich als Rookie wohl nicht so viel spielen werde. Bei meinen Einsätzen möchte ich zeigen, dass ich mithalten kann.» Die Schwyzer Kanti-Schülerin hat zudem ein Fernziel: «Nach der Kanti würde ich gerne in den USA spielen und studieren, doch vorerst strebe ich einen Platz im U17-Top-Team der Lions an.»