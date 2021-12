FC Luzern Thema neuer Coach ist beim FCL tabu – mit Chieffo will das Team gegen Servette endlich den zweiten Saisonsieg holen Der FC Luzern steht vor dem letzten Vorrundenspiel morgen Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) zu Hause gegen Servette. Für das Schlusslicht wäre ein Sieg vor der Winterpause für das Punktekonto und die Moral Gold wert. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

FCL-Interimstrainer Sandro Chieffo (Mitte) interessiert nur das Spiel von morgen Samstag gegen Servette.

Pascal Schürpf mag die Frage nicht – selbst wenn man sie positiv formuliert: Vor fünf Jahren wechselten Sie zum FC Luzern. Die meisten fragten sich, was der Basler vom FC Vaduz hier will. Könnte die Geschichte des wahrscheinlich neuen Trainers Mario Frick, der gemäss Medienberichten ebenfalls vom Liechtensteiner Klub in die Innerschweiz wechselt, ähnlich erfolgreich werden? «Interessiert mich aktuell gar nicht, wie die Trainerentscheidung für die Rückrunde ausfällt. Momentan schauen wir mit Sandro Chieffo auf uns, was wir im abschliessenden Vorrundenspiel gegen Servette noch machen können.» Und: «Sobald alles andere offiziell zum Thema wird, werde ich dann auch zu Mario Frick etwas sagen», verspricht Schürpf.

Das Thema neuer Trainer ist bei den Spielern – zumindest in der Öffentlichkeit – tabu. Ob Frick wirklich FCL-Coach wird, daran zweifelt niemand. Aber offiziell wird der Nachfolger des am 22. November freigestellten Fabio Celestini weder vom FC Luzern bestätigt, noch gibt der FC Vaduz bekannt, dass sein Trainer nach dem Vorrundenende den Challenge-League-Leader in Richtung Luzern verlässt.

FCL-Führung hat das Leck zugelassen

Ein Leck, irgendwo bei den Involvierten des Wechsels, sorgte für verfrühte Schlagzeilen. Der grössere der beiden Klubs hätte den Lead übernehmen, ein bisschen schneller, offener und professioneller sein müssen – dann wäre eine saubere Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt möglich gewesen. Dieser wurde verpasst. Zur Klarstellung: Nicht von der Kommunikationsabteilung des FCL, sondern von der Klubführung.

Ausbaden müssen es die beiden Mannschaften: Vaduz spielt übermorgen Sonntag (14.15 Uhr) im Spitzenkampf der zweithöchsten Liga auswärts gegen Winterthur, Luzern bereits morgen Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) zu Hause gegen Servette. Geklärte Verhältnisse wären sowohl für die Liechtensteiner wie für die Innerschweizer die deutlich bessere Variante gewesen.

Nebengeräusche in der Vorbereitung

So müssen jetzt alle um den heissen Brei reden. Mario Frick tut so, als sei er überrascht von der Meldung, neuer Trainer in Luzern zu sein. Dabei wollte er sich voll und ganz auf die Begegnung in Winterthur fokussieren. FCL-Interimstrainer Sandro Chieffo mag Nebengeräusche in der Matchvorbereitung selbstverständlich ebenfalls nicht, vor seinem vierten und letzten Match meint er zu den Medienberichten über Mario Frick: «Ich kann solche Dinge sehr gut ausblenden, weil ich dafür keine Energie verschwenden will, da ich sie überhaupt nicht beeinflussen kann.» Seine ganze Aufmerksamkeit und Kraft gelte der Mannschaft und der letzten Partie der Vorrunde.

Mit Servette kommt ein Gegner nach Luzern, der das Hinspiel in Genf 4:1 gewann. «Meiner Ansicht nach gehört Servette zu den spielerisch besten Mannschaften der Super League mit individuell sehr guten Spielern – vor allem in der offensiven Phase», sagt Chieffo. Für ihn ist klar, was seine Leute mit Rechtsaussen Miroslav Stevanovic zu tun haben:

«Stevanovic darf man keine freien Räume zugestehen.»

Der 31-jährige Bosnier ist mit 14 Torvorlagen in 16 Spielen der klare Assistkönig der Liga. Gerade im Heimspiel gegen Luzern hatte er alle Freiheiten genossen. Damals war Fabio Celestini noch für den FCL verantwortlich.

Sandro Chieffo möchte zum Abschluss erstmals siegen. Es wäre erst der zweite Saisonsieg im 18. Spiel für die Luzerner.

