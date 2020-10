Der von Servette geflüchtete Varol Tasar freut sich: «Beim FCL spüre ich wieder Vertrauen» Flügelspieler Varol Tasar steht vor seinem zweiten Match mit dem FC Luzern: Am Sonntag (16.00) in Bern ist der Gegner Meister Young Boys. Daniel Wyrsch 24.10.2020, 05.00 Uhr

Varol Tasar dürfte beim FC Luzern künftig eine Hauptrolle spielen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Oktober 2020)

Varol Tasar ist ein Fussballer, der die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Der 24-jährige Deutsche mit Eltern aus der Türkei ist schnell, wendig und technisch beschlagen, er hat einen guten Schuss. Kurzum: Für den FC Luzern ist er ein Glücksfall. «Varol Tasar, Louis Schaub und Samuel Alabi können sich im Dribbling durchsetzen. Das ist sehr wichtig», sagt Fabio Celestini. Der Trainer hat also ein neues Trio bekommen, das überdurchschnittliche technische Anlagen besitzt.

Eine Hauptrolle in der Mannschaft von Celestini dürfte künftig Tasar spielen. In seinem ersten Match für Luzern am vergangenen Sonntag gegen Tabellenführer St.Gallen (2:2) drehte er in der zweiten Halbzeit richtig auf, er demonstrierte seine Begabung mit dynamischen Dribblings und spektakulären Scharfschüssen.

Verschiedene Gründe für den Abschied von Servette

Seit zweieinhalb Wochen gehört Varol Tasar nunmehr dem FCL an. «Ich habe hier super Mitspieler, bin gut aufgenommen worden und fühle mich wohl. Nun hoffe ich, dass unser Zusammenspiel am Sonntag gegen YB noch besser klappt als gegen St.Gallen», meint der Mann aus Waldshut-Tiengen am Rhein, einer süddeutschen Doppelstadt. Sie grenzt an die Schweiz und den Kanton Aargau.

Die Frage drängt sich auf, wie FCL-Sportchef Remo Meyer zu diesem begnadeten Linksfuss, der in der letzten Saison für Servette in seinen ersten 17 Super-League-Spielen sechs Tore schoss, gekommen ist? Die Antwort gibt Tasar selbst:

«Ich fühlte mich nicht mehr wohl bei Servette. Nach einem Jahr in Genf musste etwas passieren.»

Der Offensivmann Varol Tasar gibt offen Auskunft, warum er Servette den Rücken gekehrt hat: «Gegen Ende meines Aufenthalts hat etwas gefehlt. Da ich nicht Französisch spreche und der einzige Deutsch sprechende Spieler war, bin ich oft allein gewesen. Das hat sich auf mein Spiel ausgewirkt, ich war nicht mehr derselbe Tasar.» Als er nach dem Training nach Hause zurückkehrte, fühlte er sich nicht mehr wohl. «Ich war allein, hatte keine Abwechslung.»

Ausserdem fehlte Varol Tasar die Unterstützung von Alain Geiger. «Ich spürte das Vertrauen des Trainers nicht mehr.» Dabei findet Tasar: «Für einen Spieler ist das elementar.»

Vertrag bis 2024 mit interessanten Marktperspektiven

Dankbar ist er, mit Fabio Celestini einen neuen Coach erhalten zu haben, «der ein super Trainer ist», findet er. «Er lässt Fussball spielen, zu ihm habe ich einen super Draht. Beim FCL spüre ich wieder Vertrauen.»

Für die laufende Saison haben die Innerschweizer Tasar von Servette ausgeliehen, anschliessend übernehmen sie ihn definitiv bis 2024. Er könnte auf dem Transfermarkt interessant werden. In einem Interview mit dem «Südkurier» bestätigte er, dass sein Ziel die Bundesliga oder Spaniens La Liga sei. Vorerst ist die höchste Schweizer Liga die Bühne für den nur 1,74 Meter grossen Aussenangreifer.

Geprägt haben den deutschen Profi, der einen Schweizer Mischdialekt redet, die Zeit bei Old Boys Basel, beim Team Aargau U21 und FC Aarau. «In Aarau machte ich den wichtigsten Schritt, drei Jahre spielte ich dort. Schade, verpassten wir den Aufstieg in die Super League.»

Präferenzen für Seriosität und Hierarchie

Viel gelernt hat Varol Tasar auch in Genf: «Eine neue Kultur und Mentalität. Die Welschen sind lockerer.» Ebenso in der Kabine: «Sie nehmen das Spiel nicht zu ernst. Die Deutschschweizer dagegen sind fokussierter auf den Match.» Anders als bei Servette herrsche in Luzern eine Teamhierarchie: «Wir Jungen nehmen die Ratschläge der Älteren an, weil wir besser werden wollen.»