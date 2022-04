Valentin Stocker erzielt seine Tore 100 und 101 für den FC Basel

FC Basel Des Captains nächster Meilenstein: Valentin Stocker knackt die Hunderter-Marke Valentin Stocker erzielt beim 3:0 über den FC Luzern seine Tore 100 und 101 für den FC Basel und schafft es damit in einen illustren Kreis. Céline Feller 24.04.2022, 20.23 Uhr

Valentin Stocker jubelt nach seinem 1:0 und seinem 100. Tor für den FC Basel. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Ein kleines Phänomen ist dieser Valentin Stocker ja schon. Am Ostermontag in Sion fehlte er gelbgesperrt – und manch einer erachtete es eher weniger als Zufall denn als clever kassierte gelbe Sperre, welche ihm ein familienfreundliches Wochenende bescherte. Stocker war aber auch angeschlagen zuletzt, hatte Probleme mit der Achillessehne. Es waren Blessuren und Abwesenheiten, die in eine komplizierte Spielzeit für den Basler Captain passten.

Spätestens seit er freiwillig auf die Reise nach Marseille verzichtet hatte, weil wenige Tage zuvor seine Zwillinge zur Welt gekommen waren, war die Personalie Stocker mal wieder in aller Munde .Nicht nur von jenen Leuten, welche den Verein von aussen verfolgen, sondern auch intern. Weil Stocker einer ist, der polarisiert. Er tat dies schon immer und er wird dies auch bis zum Ende seiner Karriere tun.

In einem Kreis mit Streller, Odermatt und Co

Es ist aber meist just in solchen Phasen, in denen der mittlerweile 33-Jährige eben auch mit Leistungen Zeichen setzt. So ist es auch an diesem Sonntag gegen den FC Luzern. Keine drei Minuten braucht er, um das 1:0 zu erzielen. Und danach tut er etwas, was man von ihm nicht gewohnt ist: Er zieht das Shirt aus, um zu feiern. Es ist nicht die Last, die abfällt, dass er erstmals seit dem 27. Februar wieder trifft. Nein. Stocker feiert einen weiteren Meilenstein. In seinem 414. Pflichtspiel für den FCB erzielt er sein 100. Tor. Stocker:

«Die 99 stand lange da, ich wusste, dass mir eines fehlt. Es ist ein ganz, ganz schöner Moment, dass ich das jetzt hier in diesem Stadion und mit diesen Fans geschafft habe.»

Den ersten seiner 100 Treffer erzielt er am 16. März 2008. Jetzt macht er die 100 voll. Etwas, was vor ihm nur zehn weitere Spieler schafften, unter ihnen Marco Streller, Seppe Hügi, Christian Giménez, Alex Frei, Erni Maissen und Karli Odermatt schafften. Aber damit nicht genug: In der 73. Minute liefert Stocker noch sein 101. Tor nach.

Die Wichtigkeit der Treffer machen sie noch ein wenig spezieller. Denn dank Stocker gewinnen die Basler mit 2:0 und verhindern so die frühzeitige Meisterparty des FC Zürich. Der Leader kann sich nun nächsten Sonntag im Joggeli den Titel sichern. Etwas, was die Basler verhindern wollen. Und es würde nicht überraschen, würde Stocker auch dann wieder eine wichtige Rolle spielen.