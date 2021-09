Fussball Deshalb läuten die Alarmglocken beim SC Kriens Analyse zum missratenen Saisonstart der Krienser Fussballer in der Challenge League. Die Verantwortung für die sportliche Misere tragen Trainer, Mannschaft und Sportchef. Arthur Bucher 25.09.2021, 05.00 Uhr

Es ist die grösste sportliche Krise beim SC Kriens unter der Führung von Präsident Werner Baumgartner und Sportchef Bruno Galliker: Die Challenge-League-Mannschaft des SCK steht nach 7 von 36 Spielrunden der Saison 2021/22 mit einem winzigen Pünktchen (und der Tordifferenz von –14) am Tabellenende. Bleibt er dort hocken, und darauf deutet im Moment vieles hin, wird er im Mai 2022 absteigen und die Zentralschweiz keinen Vertreter in der zweithöchsten Liga des Landes mehr haben.

Der Trainer vom SC Kriens Davide Morandi beim Fussballspiels gegen Yverdon. Bild: Patrick Huerlimann (Kriens, 22. September 2021)

Dass der SC Kriens am Tabellenende ums sportliche Überleben kämpft und sich gegen den einzigen Abstiegsrang wehren muss, kommt nicht überraschend, ist nichts Neues. Seit dem Wiederaufstieg 2018 in La Chaux-de-Fonds müssen sie das in Kriens tun, haben sie immer wieder sportliche Tiefs durchgestanden und überwunden, sich aufgerichtet, nach oben gestrampelt und anderen (Chiasso, Rapperswil) den Vortritt beim Absteigen überlassen.

Der SC Kriens (10. Rang, 1 Punkt) tritt heute ab 20.30 Uhr auswärts zum Spiel der 8. Runde gegen Stade Lausanne-Ouchy (6. Rang, 10 Punkte). Die sportliche Prognose lautet: chancenlos.

Denn noch nie in diesen vier Jahren hat sich Kriens auf dem Rasen derart desolat und derangiert, derart überfordert und unterlegen präsentiert wie in diesen Wochen. «Wir stehen diesen Sturm gemeinsam durch oder wir gehen gemeinsam unter», hat Sportchef Galliker in den Tagen der bitteren und blamablen Niederlagen gesagt. Nach dem höchst bedenklichen und beunruhigenden 0:2 der Krienser gegen Aufsteiger (!) Yverdon – ein Team, das die Challenge-League-Klasse durchaus noch zu beweisen hat – sagte Galliker: «Ich zeige jetzt sicher nicht mit dem Finger auf den Trainer oder auf irgendwelche Spieler. Dann könnte ich ebenso gut mit dem Finger auf mich selber zeigen.»

In der Analyse sind sie es, welche die Verantwortung für die sportliche Misere tragen:

1. Der Trainer. Dass Davide Morandi vor dem Saisonstart beschwichtigend sagte, «auch wenn wir die ersten Spiele nicht gewinnen, müssen wir keine Angst haben», hinterliess einen zwiespältigen Eindruck. Ja, Morandi ist neu und muss möglichst rasch ein neues Team zu einer einheitlichen Kraft entwickeln und formieren. Bis jetzt ist davon in den Spielen nichts zu beobachten, nichts zu spüren. Morandi ist zwar an der Seitenlinie zu hören und zu sehen, aber: Nehmen ihn seine Spieler auch wahr? Und: Sind seine Ideen umsetzbar? Mannschaftliche Stabilität gewinnt das SCK-Team jedenfalls nicht, wenn die Formation – abgesehen von Verletzungsfällen – ständig umgestellt wird. Kriens braucht jetzt eine Stammelf mit den besten Kräften auf dem Platz.

2. Die Mannschaft. Die besten Kräfte? Klar, schwierig, wenn alle schwach spielen. Deutlich zu sehen war in den bisherigen Spielen: Die Innenverteidigung ist in diesem Abstiegskampf komplett überfordert. Der Torhüter ist im Moment nicht in der Lage, mal einen sogenannt unhaltbaren Schuss zu fischen. Das Mittelfeld rückt im Vorwärtsgang zu wenig schnell nach vorne, um den Angriff zu unterstützen, und umgekehrt, zu wenig schnell nach hinten, wenn es defensive Dichte braucht. Kreativität? Null. Techniker Liridon Muljaj ist ausser Form. Der Einzige, der womöglich Spielideen entwickeln und Überraschendes auf den Platz bringen könnte, wäre Helios Sessolo. Der Trainer lässt ihn auf der Ersatzbank schmoren. Gegen das biedere Yverdon, als es diese Ideen so dringend gebraucht hätte, wurde Sessolo in der letzten Viertelstunde beim Stand von 0:2 eingewechselt. Und die Stürmer? Sie sind ohne Durchschlagskraft, wann immer mal ein Ball den Weg in die gegnerische Gefahrenzone findet. FCL-Talent Aziz Binous scheint mit dem Kunstrasen nicht zurechtzukommen, verstolpert viele Bälle. Mittelstürmer Albion Avdijaj ist eine einzige Enttäuschung… wie der SC Kriens insgesamt halt.

3. Der Sportchef. Die von ihm bereitgestellte Mannschaft macht im Moment alles andere als einen ligatauglichen Eindruck. Fast keinem dieser Spieler möchte man das Talent für die zweithöchste Liga der Schweiz absprechen, aber aktuell kommt das alles massiv unterdurchschnittlich daher. Wo ist der überragend dirigierende Verteidiger (wie einst Elvedi), wer im Mittelfeld ist Aussergewöhnliches zu leisten im Stande (wie einst Siegrist), wo ist der unberechenbare Topskorer (wie einst Abubakar oder Chihadeh)?

Präsident Werner Baumgartner sagte nach der schmerzlichen Schlappe gegen Yverdon:

«Wir müssen jetzt über die Bücher gehen, überall genau hinschauen.»

Richtig, der SCK tut gut daran, nicht zur Tagesordnung überzugehen. Der Sportchef zitierte die berühmten «Alarmglocken». Entweder bezieht man sich in Kriens auf das bescheidene und kleinste Budget aller Klubs in der Liga und nimmt den gemeinsamen Untergang in Kauf; oder man reagiert auf die schrill läutenden Alarmglocken mit personellen Korrekturen und zeigt so zumindest den Willen, das Steuer herumzureissen beziehungsweise die Glocken sukzessive verstummen zu lassen.