Deutschschweizer Derby endet mit bitterer Pleite für SCB Chancen- und Ideenlos: Swiss Central verliert das letzte Spiel des Jahres gegen die Starwings mit 60:84. Während Ricky Price in der 25. Minute verletzt ausscheidet, wird der Litauer Laurynas Samenas in der 29. Minute nach zwei technischen Fouls disqualifiziert. Daniel Schriber 22.12.2019, 19.48 Uhr

Joel Wright holt zum Wurf aus. Daniel Schriber

Viele Fehlwürfe, viele Turnovers, wenig Gegenwehr, wenig Ideen: Das letzte Spiel des Jahres war aus SCB-Sicht eine grosse Enttäuschung. Zwar war das Deutschschweizer Derby nach 20 Minuten noch einigermassen ausgeglichen (40:32), im dritten Viertel erfolgte dann aber der Kompletteinbruch. Wirklich gute Noten verdiente sich bei SCB an diesem Sonntagnachmittag kein Spieler. Während sich manche immerhin bemühten und kämpften, schienen einige mit den Gedanken bereits in der bevorstehenden Weihnachtspause zu sein – anders lässt es sich kaum erklären, dass die SCB-Angreifer gefühlte zehn freie Korbleger verfehlten.

Mirza Ganic. Daniel Schriber

Besonders bitter endete der Nachmittag für Ricky Price. Der US-Spielmacher, der als einziger SCB-Spieler zwei Dreier traf (Price: 2 von 3 / Rest des Teams: 0 von 11) und auch sonst ansehnlich spielte, schied in der Mitte des dritten Viertels beim Stand von 52:39 verletzt aus. Wie schon früher in dieser Saison bereiteten dem Spielmacher die Hamstrings (hinterer Oberschenkel) Probleme. Dass in der 29. Minute Laurynas Samenas infolge Reklamierens nach zwei technischen Fouls hintereinander aus der Halle musste, war vielleicht etwas gar hart gepfiffen, passte aber zum Auftritt von Swiss Central: Der Tabellenletzte agierte im Duell gegen die Starwings (Rang 10) zu wenig clever, oftmals zu eigensinnig, vielfach unglücklich – und nie wirklich gut. Die bevorstehende Basketballpause dürfte allen Beteiligten gut tun.

NLA, 12. Runde, Sonntag, Birsfelden. – Zuschauer: 430

Starwings Regio Basel – Swiss Central Basketball 84:60 (40:32)

SCB: Nana 11, Mirza Ganic, Leucio 4, Price 12, Wright 14, Leucio, Jusovic 9, Mirnes Ganic 3, Obim 3, Samenas 4. – Coach: Eric / Bär. – abwesend: Früh, Zoccoletti (beide verletzt). Bemerkungen: Price scheidet in der 25. Minute verletzt aus (25.); Samenas wird nach 2 technischen Fouls disqualifiziert (29.)