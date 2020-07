Dicke Post für den SC Kriens: Das Gesuch für die Ausleihe von FCL-Spielern ist chancenlos Der SCK hat grosse personelle Probleme. Aufgrund dieser Notsituation hat der Verein beantragt, Spieler vom Partnerclub FC Luzern zur Verfügung gestellt zu bekommen. Nun sieht die Liga das Gesuch als chancenlos. Simon Wespi 07.07.2020, 17.03 Uhr

Trainer Bruno Berner. Bild: Freshfocus

Aufgrund der personellen Notsituation hat der SC Kriens beantragt, Spieler vom Partnerclub Luzern zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Liga bewerte das Gesuch aber als chancenlos, so der Krienser Sportchef Bruno Galliker. «Einen Antrag für diese Härtefallregelung hätte bis am 30. Juni erfolgen müssen – und U21-Spieler fallen nicht in diesen Bereich.»