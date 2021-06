Seedorf Die Abendläufe sollen wieder stattfinden Für Läufer neigt sich die lange Durststrecke dem Ende entgegen. Schon bald soll es wieder Startmöglichkeiten geben. Urs Hanhart 10.06.2021, 16.15 Uhr

Die Organisation der Urner Abendläufe 2021 wird nun in Angriff genommen. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 12. September 2018)

2020 war für Langstreckenläufer, die sich gerne mit anderen messen und an Wettkämpfen teilnehmen, ein bitteres Jahr. Schweizweit mussten wegen der Coronapandemie fast alle Rennen abgesagt werden. Auch im Kanton Uri fand nichts statt. In diesem Jahr sah es zunächst nicht besser aus. Auf kantonaler Ebene mussten die Organisatoren des Erstfelder Crosslaufs zum zweiten Mal in Folge das Handtuch werden. Auch die Veranstalter des Rütlischwur-Gedenklaufs und des Haldi-Berglaufs, die für Anfang/Mitte Juni terminiert waren, sahen sich aufgrund der unsicheren Lage zu einer erneuten Absage beziehungsweise Verschiebung um ein weiteres Jahr gezwungen.

Immerhin gibt es jetzt nach den jüngsten Lockerungsentscheiden des Bundesrats etwas Morgenröte am Laufhimmel. Auf regionaler Ebene kann schon in Bälde wieder gestartet werden. Die Organisatoren des Bannalper Berglaufs haben kürzlich beschossen, die 22. Auflage ihres beliebten Anlasses am 20. Juni durchzuführen. Allerdings gibt es diverse Einschränkungen. Es werden maximal 150 vorangemeldete Läufer zugelassen und die Nachmeldemöglichkeit entfällt. Zudem werden den Athleten keine Garderoben und Duschmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Bei den Verpflegungsstellen ist Selbstbedienung angesagt. Getränke und Schwämme zur Kühlung des Kopfs und Körpers werden nicht wie in normalen Zeiten durch Helfer gereicht.

Coronalage sorgt für Zuversicht

Positives gibt es mittlerweile auch vom teilnehmermässig grössten Urner Laufanlass zu berichten. Dessen langjähriger OK-Chef Pirmin Walker liess nämlich kürzlich verlauten: «Nach den letzten Entscheidungen des Bundesrats und in Anbetracht der Entwicklung der Coronasituation haben wir uns entschieden, die Organisation der Urner Abendläufe 2021 in Angriff zu nehmen.» Die dreiteilige Laufserie soll wie gewohnt in Seedorf mit Start und Ziel beim Seerestaurant über die Bühne gehen. Los geht es am 18.August mit dem Startevent. Eine Woche später (25. August) folgt dann der zweite Laufabend, und die Abschlussveranstaltung ist am 1. September geplant. Ganz definitiv ist die Durchführung noch nicht. Walker betont nämlich: «Das OK beobachtet die Entwicklung der Coronasituation laufend und würde bei einer Änderung der Lage seinen Entscheid überdenken.» Noch weiss niemand, was für Schutzbestimmungen in rund 2,5 Monaten gelten werden. Bei den Abendläufen sind die örtlichen Verhältnisse sowohl im Start- und Zielbereich als auch auf den Strecken selbst recht eng. Deshalb könnte es je nach den dannzumal geltenden Richtlinien eine Herausforderung werden, die Vorgaben umzusetzen.

Die Abendläufe sind Mitte der 1990er-Jahre aus der Taufe gehoben worden und werden seither vom STV Altdorf organisiert. Im Verlaufe der Jahre konnte dieser Breitensportanlass stetig an Beliebtheit zulegen. Die Felder wurden immer grösser. Der Rekord für einen Laufabend liegt bei über 600 Teilnehmern, was für einen Feierabendanlass höchst erstaunlich und sicherlich auch auf das clevere Konzept zurückzuführen ist. So gehen die Preise nicht automatisch an die Schnellsten, sondern werden unter all jenen verlost, die an mindestens zwei Abendläufen starten. Die Schwelle für Einsteiger, sich mit anderen zu messen, liegt deutlich tiefer als bei anderen Laufveranstaltungen, weil das Mitmachen ganz klar im Vordergrund steht.

Man darf gespannt sein, ob die 27. Austragung erneut eine grosse Anzahl Sportler anlockt oder inzwischen in Bezug auf solche «Massenevents» eine gewisse Zurückhaltung eingekehrt ist.