Interview «Die alte Valascia verdient noch eine Saison voller Emotionen»: Ambri-Sportchef Paolo Duca will Leidenschaft sehen Seit drei Jahren ist Paolo Duca Sportchef bei Ambri-Piotta. Der 38-Jährige rechnet damit, dass Corona den Eishockey-Betrieb noch lange beeinflussen wird. Jammern will er dennoch nicht.

Kampfkraft, Leidenschaft und Emotionen. Das zeichnete die langjährige Karriere des Spielers Paolo Duca aus. Und das verlangt er auch in seiner Rolle als Sportchef von den Spielern. Seit drei Jahren leitet er die sportlichen Geschicke beim HC Ambri-Piotta. Während des Gesprächs trägt Duca konsequent die Schutzmaske. Seiner Vorbildfunktion gegenüber seinen «Jungs» ist er sich vollauf bewusst. Das Schutzkonzept sei mit aller Konsequenz im Trainings- und Spielbetrieb einzuhalten, es müsse implementiert und durchgezogen werden. Je schneller man sich anpasse, desto besser. «Wir wollen wieder Hockey spielen, zu einer neuen Normalität zurück finden und nicht das Virus weiter verbreiten. Im Stadion ist ohne Wenn und Aber die Maske zu tragen.»

«Im Stadion gibt es kein Wenn und Aber», sagt Paolo Duca zur Maskenpflicht. Ruedi Wechsler (Sursee, 21. August 2020)

Das sagt Duca über ...

«Priorität hatte immer die Gesundheit der Bevölkerung. Im März ging alles sehr schnell und für die Menschheit war Corona ein Schock. Jetzt gab es plötzlich viel Wichtigeres als Sport. Wir wollten alle unseren Beitrag dazu leisten, damit die Spitäler die nötige Kapazität gewährleisten konnten. Die Saisonplanung war mit viel Ungewissheit verbunden. Wir teilten das Sommertraining in drei Blöcke auf. Pro Woche trafen wir uns via ‹Teams› zweimal mit der Mannschaft zum Austausch. Wichtig war immer die mentale Flexibilität. Wir wollten nicht jammern und unnötige Energie verschwenden. Die momentane Situation wird noch lange andauern.»

Noch eine Saison spielt Ambri in der Valascia. Auf die Spielzeit 2021/2022 sollte das neue Stadion, das eine Kapazität von 7000 Plätzen haben wird. Christian Beutler/Keystone

«Diese waren sehr intensiv aber auch spannend. Es ist ein schöner Weg, um beim Hockey bleiben zu können. Ich habe diese Zeit mit vollem Einsatz und Leidenschaft gelebt. Am Anfang war alles neu und sehr schwierig, weil wir aus einer heiklen Saison kamen, mit einer schwierigen finanziellen Ausgangslage. Wir versuchten einen neuen Weg zu gehen und an dem halten wir weiterhin fest. Ich würde es wieder machen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Mannschaft auf dem Eis kämpft, mit vollem Einsatz spielt und Emotionen verbreitet. Das ist der Hauptgrund, dass wir überhaupt hier sind. Das erzeugt die grösste Genugtuung.»

«Die jetzige Mannschaft trägt meine Handschrift. Die meisten Spieler habe ich nach Ambri geholt oder konnte mit ihnen verlängern. Alle sind wichtig. Einige konnten die Erwartungen nicht ganz erfüllen und andere überzeugten. Einer davon ist bestimmt Ausnahmekönner Dominik Kubalik. Es gibt auch Abgänge, die weh tun und das ist ein Teil des Business. Wir wissen, dass Spieler, die wir in Ambri aufbauen, später wieder eine andere Challenge suchen.»

Der 23-jährige Finne Julius Nättinen kam diesen Sommer zu Ambri.

Marc Schumacher/Feshfocus (Sursee, 21. August 2020)

«Im Herbst 2019 ging ich auf seinen Agenten zu. Ich sagte ihm, dass Julius ein Wechsel in die Leventina gut tun würde. Um den nächsten Schritt zu vollziehen, versuchte ich dem Agenten für Nättinen einen Mittelweg in der Schweizer Liga schmackhaft zu machen. Ich legte meine Argumente auf den Tisch, und erklärte, wie in der Schweiz täglich trainiert und gespielt wird. Das wird ihn mental und physisch stärken und seinem Ziel NHL näher bringen. Wir arrangierten einige Videokonferenzen und zeigten auf, was ihn in Ambri erwartet und was der Verein alles zu bieten hat. Dazu zählen die Landschaft, die leidenschaftlichen Fans und die Emotionen. Er ist körperlich stark, hat einen sehr guten Handgelenkschuss und sein Spielverständnis ist ausgezeichnet.»

«Gegen Ende der letzten Saison wurden die Verträge mit Brian Flynn und Matt D’Agostini verlängert. Ich bin der Meinung, dass jegliche Kommunikationen betreffend Transfers oder Vertragsverlängerungen während der Saison störend wirken. Nach dem abrupten Saisonende überlegten wir uns, wie wir die Nähe zu den Fans aufrechterhalten können. Deshalb entwickelten wir die originelle Idee mit den Videos und dem fliegenden Puck. Dieser wurde an alle involvierten Spieler weitergeleitet. Ein ausländischer Verteidiger (Plastino) ist eine weitere Option. Es ist ein Balanceakt zwischen ökonomischen und sportlichen Komponenten.»

Spielt seit 2016 in der Leventina: Matt D'Agostini. Gian Ehrenzeller/Keystone (Davos, 26. Dezember 2019)

«Das ist ein grosser Teil unserer Strategie. Wir bleiben weiterhin ein Ausbildungsklub. Ich leite die Sportkommission des Mehrheitsaktionärs HCAP und habe vor allem ein waches Auge auf die Ambri-Prospects. Mit den Trainern Mike McNamara und Eric Landry haben wir ausgezeichnete Ausbildner zu den Rockets geholt. Einer mit ganz viel Erfahrung und einen Jungtrainer, der unsere Situation bestens kennt. Wir brauchten einen neuen Input und entschieden uns für die beiden. Die Struktur des Kaders sieht vor, dass vier Blöcke fix auf NLA-Niveau bei Ambri spielen. Dazu eine Linie oder mehr mit sogenannten Zweiwegverträgen. Wir haben Langzeitverletze wie Kneubühler, Kostner, Pinana, Horansky, Zwerger oder Grassi. Da wir auch den Spenglercup bestreiten, wollen wir den Januar so programmieren, dass genügend Breite im Kader vorhanden ist.»

«In der nächsten Saison wird das Anpassen an die neue Situation ohne unnötige Energieverschwendung das zentrale Element sein. Ich hoffe, dass die Mannschaft mit dem gleichen Kampfgeist und Emotionen auftreten wird, obwohl die Atmosphäre anders sein wird. Die alte Valascia verdient ganz bestimmt noch eine Saison voller Emotionen.»