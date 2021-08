SC Kriens hat in den ersten drei Spielen nur einen Punkt geholt

Fussball Der neue Kriens-Captain Marijan Urtic sagt: «Die Arbeitsmoral ist intakt» Vor dem Heimspiel gegen den FC Wil (Samstag, 18.00) sagt Kriens-Captain Marijan Urtic, was für den SCK spricht. Turi Bucher 19.08.2021, 18.00 Uhr

Marijan Urtic: «Eigenfehler haben uns bisher Punkte gekostet.» Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Neuenburg, 6. August 2021)

Neuer Trainer – neuer Captain. Als Davide Morandi in diesem Sommer seine Arbeit als neuer Coach des SC Kriens antrat, wies er Anthony Bürgisser und Marijan Urtic an, sie sollen vor die Mannschaft treten und diese abstimmen lassen, wer Captain der SCK-Mannschaft sein soll. Man solle ihm dann, so Morandi, das Resultat mitteilen. Die Mannschaft stimmte also ab, die Strichliste ergab, dass Urtic in dieser Saison beim SCK die Captainbinde tragen wird, Bürgisser sein Vize und der bis zur Winterpause verletzt ausfallende sowie letztjährige Captain Elia Alessandrini der Vize-Vize ist.

Urtic also, der 30-jährige Kroate, spricht es vor dem Heimspiel gegen Wil deutlich aus: «Dass uns der Start in die Meisterschaft mit nur einem Punkt aus drei Spielen nicht geglückt ist, wissen wir. Unsere Corona-Vorgeschichte hat uns sicher auch Zeit gekostet. Eben darum möchten wir jetzt in den nächsten beiden Spielen daheim gegen Wil und Winterthur Punkte holen.»

Urtic gehört zu jenen Kriensern, die nicht als Fussballprofis tätig sind. Er arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum als Polymechaniker bei der Zentralbahn in Stansstad. Für Urtic, Vater von zwei Kindern (Matea, 3, und Alea, 2), ist dies die fünfte Saison hintereinander in Kriens. Der ehemalige FCL-Nachwuchsspieler hatte vor Abstechern zu Wohlen und Chiasso schon 2012/2013 beim SCK gespielt.

Ein Sieg, der Selbstvertrauen gibt

Kriens hat am vergangenen Wochenende im Schweizer Cup den schwierigen Erstligisten Vevey mit 3:1 bezwungen, die Entscheidung gelang der Morandi-Mannschaft allerdings erst in der Schlussphase der Partie. Der Lohn: Voraussichtlich am Freitag, 17. September, kommt im Sechzehntelfinal der FC Zürich ins Kleinfeld. «Klar, Vevey wollte uns ein Bein stellen, es war keine einfache Aufgabe für uns», erklärt Urtic. «Aber den Schwung, den uns dieser Sieg nun gegeben hat, das Selbstvertrauen auch, wollen wir mit ins Spiel gegen Wil nehmen.» Urtic führt als SCK-Positivum an, «dass wir gepflegten Fussball nach vorne zu spielen versuchen», sagt aber auch selbstkritisch: «Eigenfehler haben uns bisher Punkte gekostet.»

Wie schnell im Misserfolg die Nerven zu flattern beginnen, hat Yverdon demonstriert. Die Waadtländer feuerten Aufstiegstrainer Jean-Michel Aeby nach drei Runden ohne Punktgewinn, installierten Uli Forte als Nachfolger. «Diese schnelle Trainerentlassung hat mich und wohl die meisten überrascht», meint Urtic. «Ich kann dazu nur sagen: Bei uns in Kriens wird ruhig und entspannt gearbeitet, das Vertrauen der Spieler zum Trainer und umgekehrt ist spürbar.»

Apropos Trainer. Urtic bezeichnet den neuen Krienser Chefcoach als «Emotion pur». Tatsächlich unterscheidet sich Morandi an der Seitenlinie von seinem Vorgänger Bruno Berner ziemlich. Morandi ist viel mehr in Bewegung, ist lauter. Berner coachte dezenter, wurde erst im Abstiegskampf am Ende der letzten Saison für die Zuschauer merklich energischer. Morandi wirkt in den Spielen sehr impulsiv, manchmal gar explosiv. «Das gibt er uns auch zu spüren», sagt Captain Urtic, «und das gefällt mir.»

Urtic ist der Meinung, dass der nächste Gegner Wil nicht besser als Kriens ist. «Wir wollen unsere Heimstärke ausspielen.» Mit offensiver Kreativität und defensiver Stabilität sollen die von Ex-Stürmerstar Alex Frei trainierten Ostschweizer in die Knie gezwungen werden. «Agieren, nicht reagieren, den Gegner zu Fehler zwingen.»

Eigentlich ist jede Partie ein Cupspiel

Und was gibt Urtic die Gewissheit, dass der mit Minimalbudget funktionieren müssende SC Kriens den Abstieg zum vierten Mal in Serie abwenden kann? «Wir sind spielerisch stärker als letzte Saison. Der Wille, die Arbeitsmoral, beides ist absolut intakt. Und unser Spielerkader ist jetzt breiter aufgestellt.» Es sei, so Urtic weiter, sowieso noch viel zu früh in der Saison, um an den Abstieg zu denken. «Die Liga ist ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Wir müssen weiterhin jede einzelne Partie als Cupspiel betrachten. So wollen wir die 40 Punkte, die zum Ligaerhalt reichen werden, holen.» Im Moment aber hat Kriens gerade mal einen Punkt.