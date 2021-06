Berner Schwinger fordern Innerschweizer am Stoos-Schwinget.

Geister-Schwingfest Duell vor leeren Rängen: Am Stoos-Schwinget fordern die Berner die Innerschweizer Am Samstag wird in Ibach der Stoos-Schwinget ausgetragen. Im Zentrum steht das Duell Bern gegen Innerschweiz. Das hochkarätige Bergfest findet ohne Zuschauer statt. Die neusten Lockerungen des Bundes kamen zu kurzfristig. Claudio Zanini 25.06.2021, 16.35 Uhr

Noch nie hat die Schwingsaison so spektakulär begonnen. 21 Eidgenossen stehen am Samstag (ab 8.30 Uhr) beim Stoos-Schwinget in Ibach im Einsatz. Im Zentrum steht das Duell Bern gegen Innerschweiz.