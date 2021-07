Eishockey Die Luzernerin Lara Stalder hat schlaflose Nächte: Die Beste muss vieles selber bezahlen Lara Stalder, die wohl beste Schweizer Eishockeyspielerin aller Zeiten, will an Olympia in Bestform sein. Das geht ins Geld. René Barmettler 05.07.2021, 17.45 Uhr

Kostspielige Olympia-Vorbereitung im Sportzentrum OYM für Lara Stalder. Bild: Valentin Studerus OYM (Cham, 14. April 2021)

Quasi im letztmöglichen Moment sagte die kanadische Regionalregierung von Nova Scotia die Frauen-WM ab. Diese hätte am 6. Mai in Halifax und Truro beginnen sollen. Ein Riesenschock für das Schweizer Nationalteam, insbesondere auch für die Luzernerin Lara Stalder, die sich so sehr auf diese WM gefreut hatte.

«Ich fiel zu Beginn in ein mentales Loch, fühlte eine riesige Leere»,

sagt sie. Die 27-Jährige, die in der schwe­dischen Liga nun schon zwei Mal zur wertvollsten Spielerin ausgezeichnet wurde, möchte dieses Jahr nutzen, um sich 2022 an den Olympischen Spielen von Peking in der Form ihres Lebens zu präsentieren.

Also musste für die hockeylose Zeit eine Ersatzlösung her. Anschluss an die zwölf Nationalspielerinnen, die gestaffelt zwei Mal die Woche im Sportzentrum OYM von Cham trainieren, fand sie nicht. Das Budget des Schweizer Eishockeyverbandes ist bereits aufgebraucht.

Unterstützer suchen und Lebenskosten tief halten

Lara Stalder setzte sich mit OYM-Manager Peter Läuppi in Verbindung. Ein Plan wurde aufgestellt, ein Paket entwickelt. Nebst Eistrainings inbegriffen sind Athletiktrainings, Kraft-, Schnelligkeits- und Ausdauertests zu Beginn und zum Abschluss, auch die Knochendichte wird gemessen. Am Mittag steht ein Buffet bereit mit sehr gesunder Kost. Doch dann kam das leere Schlucken: Diese Schinderei kostet 14'000 Franken. Es wurden ein paar Tage zur Entscheidungsfrist ausgehandelt.

«Das ist viel Geld. Geld, das ich nicht habe. Ich hatte ein paar schlaflose Nächte»,

erinnert sich Stalder.

Lara Stalder lässt sich nicht unterkriegen. Bild: Valentin Studerus OYM (Cham, 14. April 2021)

Auch wenn sie zu den allerbesten Stürmerinnen Europas zählt, ist es unmöglich, ohne Sponsoren ein Profileben zu führen. Stalder kriegt von ihrem Klub Brynäs IF ein bescheidenes Gehalt, arbeitet zusätzlich im Klub mit, um in Schweden den Lebensunterhalt bewältigen zu können. Finanzielle Zustüpfe ­erhält sie vom Kanton Luzern «Unsere Helden», von der Schweizer Sporthilfe sowie einige kleinere Prämien des Eishockeyverbands.

Das reicht knapp zum Überleben, aber auch nur, weil sie die Kosten tief hält und zum Beispiel während der viermonatigen eishockeylosen Zeit, in der sie vom Klub keinen Lohn erhält (Achtmonatsverträge), bei ihrer Mutter in der Stadt Luzern Unterschlupf findet.

Lara Stalder in Luzern.

Bild: Roger Grütter (Luzern, 22. Juli 2020)

Doch schon bald kamen bessere Nachrichten. Lara Stalder telefonierte herum. Es wurde ihr nicht nur gut zugeredet und gute Ratschläge gegeben, sie fand unter anderem einen Sponsor, der einen Drittel der OYM-Kosten übernimmt. Sie setzte auf die Unterstützungsplattform «I Believe In You» und so kamen innert kurzer Zeit bereits gut 12'000 Franken zusammen (Stand 5. Juli). Das gibt ihr noch nicht die ganze Sicherheit. Doch weil Freunde ihr zusicherten, dass die Summe dann schon zusammenkomme, liess sie sich auf das OYM-Paket ein. Die Sammelaktion läuft übrigens noch bis zum 14. Juli. Ein allfälliger Überschuss würde sie selbstredend in ihre weitere Karriere investieren.

Abgesagte WM findet nun im August in Calgary statt

Inzwischen weiss Lara Stalder, weshalb das ganze OYM-Paket dieses Preisschild hat, und sie ist überzeugt: «Dieses Programm bringt mich auf ein anderes Level.» Zwei Mal täglich ist sie in Cham anzutreffen. Im Zentrum herrschen permanent ange­nehme 20 Grad Temperatur und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Ein weiteres Happy End gibt es auch noch zu vermelden: ­Hockey Canada hat wegen der abgesagten WM mit der Region Alberta eine Ersatzlösung gefunden: Diese findet nun vom 20. bis 31. August im «Canada Olympic Park» von Calgary statt. Ein zusätzlicher Motivationsschub. «Die Atmosphäre bei uns Spielerinnen ist deswegen grossartig», sagt Lara Stalder. Aber so richtig ruhig schlafen wird die Luzernerin wohl erst, wenn auch der letzte Franken dieses OYM-Pakets auf dem Konto eingetroffen sein wird.

Hinweis: Unterstützung für Lara Stalder:

ibelieveinyou.ch/de/project/837/olympia-vorbereitung-im-oym