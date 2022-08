SC Tribschenhorn braucht nun einen Effort

Segeln SC Tribschenhorn verspielt die Führung, die Chance auf den Aufstieg schwindet Rückschlag in der Challenge League: Der Segelclub Tribschenhorn kann die gute Ausgangslage nicht ausnutzen. Auch der Yachtclub Luzern muss seine Träume wohl begraben. Walter Rudin 22.08.2022, 16.04 Uhr

Die Stadtclubs im direkten Vergleich: Der SC Tribschenhorn (links) gegen den Yachtclub Luzern Bild: Walter Rudin (Davos, 21. August 2022)

Alle drei Zentralschweizer 2.- Liga-Segelclubs hatten sich vor der dritten Regattarunde in der Challenge League Aufstiegschancen ausgerechnet: Der Segelclub Tribschenhorn (SCT) hatte Act 1 in Zürich gewonnen, der Yachtclub Luzern (YCL) entschied das zweite Treffen auf dem Urnersee und auch der Yachtclub Zug (YCZ) war dank guter Klassierungen in beiden Acts im Aufstiegsrennen dabei. Die Abstände waren aber gering, es gab auch andere Teams, die sich noch Chancen auf einen der drei Aufstiegsplätze machen konnten. Im Act 3 vom letzten Wochenende in Davos ging es also darum, sich im engeren Kreis der Aufstiegsaspiranten zu platzieren, bevor es dann Ende September beim Final in Thun zum Showdown kommen wird.

Der Wind bot den zwölf Teams auf dem Davosersee ideale Bedingungen für 24 Rennen, die jeweils auf sechs identischen Booten mit wechselnden Mannschaften absolviert wurden. Gleich im ersten Rennen mussten alle Zentralschweizer Teams gegeneinander antreten.

Zug bleibt im Rennen

Mit einem Laufsieg machten die Segler des SCT sofort klar, dass sie in Bestform waren. Sie glänzten mit guten Starts und hatten besonders auf dem Vorwind einen hervorragenden Bootsspeed. Obwohl sie im letzten Lauf noch patzten, lagen die Segler vom Tribschenhorn am Samstagabend in Führung.

Doch am Sonntag konnte das Team nicht an die guten Leistungen anschliessen. Im ersten Rennen mussten die SCT-Segler gleich zwei Strafkringel drehen, was sich auf ihre Moral auswirkte. «Der Druck war vielleicht doch etwas gross», meinte Mitsegler Sergio Thaddäus. «Die Verhältnisse waren auch ganz anders, wir sind einfach nicht mehr richtig in Fahrt gekommen.» Ganz abgeschrieben ist der Aufstieg mit Platz 7 noch nicht, aber es braucht im Final in Thun einen gewaltigen Effort.

Die Segler des Luzerner Yachtclubs fanden nie zu ihrer Bestform. Die Crew zeigte zwar gute Starts, die eigenwillige Kurswahl, die den Winddrehern oft nicht entsprach, warf sie aber meist zurück. Crewmitglied Yves Ernst: «Die Manöver waren gut, wir liefen hoch am Wind, aber es waren viele taktische Fehlentscheide, die uns zurückwarfen.» Für den YCL sind die Aufstiegsträume wohl vorbei.

Besser machten es die Zuger Segler. Sie hatten zwar das Pech, gleich zu Beginn zwei Penaltys zu kassieren. Davon liessen sie sich aber nicht entmutigen, mit zwei Laufsiegen konnten sie sich immer weiter nach vorne arbeiten. «Ich glaube, es ist uns gelungen, die Winddreher richtig zu deuten und sofort zu reagieren. Das hat uns zum Erfolg verholfen», so Skipper Urs Oldani. Platz 4 bedeutet, dass der Yachtclub Zug weiter im Rennen um einen Aufstiegsplatz bleibt.

Resultate: swiss-sailing-league.ch