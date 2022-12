Nach dem Tod des Nationalhelden: Brasilien weint um Pelé

Brasilien weint Pelé einte ein tief gespaltenes Land: «Die Einheit von Genie und Mensch» Brasiliens Sport- und Politikwelt verneigt sich vor «O Rei» Pelé. Reaktionen aus der Heimat auf den Tod des Jahrhundert-Fussballers. Klaus Ehringfeld Jetzt kommentieren 30.12.2022, 16.00 Uhr

1962: Pelé präsentiert sich in Rio vor dem Abflug zur WM nach Chile stolz im Trainer der Nationalmannschaft. Imago 1967: Pelè mit seiner Ehefrau Rosemarie und Tochter Kelly Cristina. AP NY 1970: Brasiliens Idol lässt sich nach dem 4:1-Sieg gegen Italien im WM-Final in Mexico Stadt von Mitspielern und Betreuern feiern. WCSCC AP 1988: Zwei Ausnahmetalente vereint: Pelé und Diego Armando Maradona. Imago 2004: Sepp Blatter verleiht Orden an Franz Beckenbauer und Pelé. Imago 2011: Pelé besucht eine Grundschule in Japan nach dem Tsunami. Imago 2014: Pelé posiert in Santos mit den drei gewonnenen WM-Pokalen. Imago

Als auf Pelés offiziellem Twitter-Account um 16.18 Uhr Ortszeit am Donnerstag ein Schwarz-Weiss-Foto der Fussballlegende auftauchte, war klar, dass der Moment eingetreten war, mit dem die Welt seit Tagen rechnen musste: «Inspiration und Liebe kennzeichneten die Reise von König Pelé, der heute friedlich eingeschlafen ist», war unter dem Foto zu lesen.

Danach blieb in Brasilien für einige Sekunden die Zeit stehen. So als hielte das Riesenland angesichts der immensen Trauer um «O Rei» einen Moment inne, damit jeder der 215 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer die eigenen Gedanken zu Pelé fassen konnte.

Der grossartigste Fussballer seiner Zeit vereinte im gerade zum politischen Machtwechsel an Neujahr so abgrundtief gespaltenen Land alle Menschen. Schwarz und weiss, arm und reich, Stadt und Land, Mann und Frau, Süd und Nord. Und vor allem: links und rechts.

Huldigungen kommen auch aus Argentinien

Mit wenigen Minuten Verzögerung stellten die brasilianischen Medien die Nachricht und die ersten Bilder und Nachrufe auf Pelé online. «Bester Spieler der Geschichte gestorben», titelte Brasiliens wichtigste Zeitung «Folha de S.Paulo». «O Globo» schrieb, der «Beste aller Zeiten» sei gestorben, der «den Sport revolutionierte und die Welt verzauberte». Sein früherer Mitspieler Tostão, mit dem Pelé seinen dritten Weltmeistertitel 1970 in Mexiko holte, schrieb: «Pelé vermittelte den Eindruck, dass Genie und Mensch eins sind.»

Selbst die argentinischen Medien ehrten den Spieler, der als ewiger Konkurrent mit Maradona und Messi um den Titel als grössten Fussballer aller Zeiten wahrgenommen wurde. «Der Fussballkünstler, der Brasilien an die Weltspitze führte und beschloss dortzubleiben», schrieb «La Nación» aus Buenos Aires.

Lula da Silva, der an Neujahr zum dritten Mal Präsident wird, postete ein Foto von sich und Pelé. Der 77-Jährige erinnerte daran, dass er als junger Mann das Privileg hatte, «Pelé live in Pacaembu und Morumbi spielen zu sehen. Nur wenige Brasilianer haben den Namen unseres Landes so weit getragen wie Pelé. Er hat eine Gewissheit hinterlassen: Es hat nie eine Nummer 10 wie ihn gegeben», fügte Lula hinzu.

Ein Hoffnungsträger für die Afrobrasilianer, aber kein Kämpfer gegen Rassismus

Gerade für die Afrobrasilianer, die in den 1960er-Jahren noch marginalisierter als heute waren, wurde der schwarze Fussballer zu einem Vorbild und Beweis, dass man aus den Favelas herauskommen und aufsteigen konnte. Pelé war der erste Schwarze, dem die Weissen zujubelten.

Pelé sei «die Entschädigung, die Gott unserem Land dafür gewährt hat, dass es bis heute keinen Nobelpreis bekommen hat», schreibt der Autor Xico Sá. Pelé habe die Idee von einem «einzigen Brasilien für alle» in der Vorstellung der ganzen Welt verankert. Zwar habe ihm die Welt zu Füssen gelegen, aber die Brasilianer hätten ihn nie richtig geliebt, unterstreicht Sá, der mehrere Bücher über «O Rei» schrieb. «Selbst auf seinem Sterbebett wurde auf ihm in den sozialen Netzwerken herumgetrampelt.»

Die meisten seiner Kritiker hätten sich nur daran erinnert, dass er 1991 die Vaterschaft seiner Tochter Sandra Regina Machado abgelehnt hatte; andere erinnerten sich an unglückliche politische Phrasen wie diese: «Das brasilianische Volk ist nicht bereit zu wählen», was Pelé in den 1970-er Jahren sagte, während Brasilien unter der Knute der Diktatur litt. Viele hoben in ihren Beiträgen auch hervor, dass er seine Popularität praktisch nie für den Kampf gegen den Rassismus nutzte.

Der brasilianische Rapper Emicida schrieb kurz vor Pelés Tod das, was viele Menschen im Land angesichts des vor allem unter dem scheidenden Staatschef Jair Bolsonaro neu aufgeflammten Rassismus denken: «Für jemanden mit dunkler Hautfarbe ist Erfolg ein Verbrechen», argumentierte der Musiker. «Pelé hat es gewagt, im rassistischsten Land der Welt König zu sein.»

