FC Luzern Cupsieger-Captain Christian Schwegler über das Schlusslicht FCL: «Für meinen Geschmack war man zu euphorisch» Ex-Captain Christian Schwegler hat eine dezidierte Meinung zum Luzerner Fehlstart, andererseits sieht er Licht am Ende des Tunnels: «Es kann auch sein, dass der FCL wieder in die Gänge gekommen ist, die zweite Halbzeit gegen Lausanne war stark.» Daniel Wyrsch 30.08.2021, 19.25 Uhr

Zum Abschluss seiner 20-jährigen Profikarriere gewann Christian Schwegler als Captain mit dem FC Luzern den Schweizer Cup. Bild: Philipp Schmidli (Bern, 24. Mai 2021)

Seit einem Monat ist der 37-jährige Christian Schwegler als Sachbearbeiter bei der BDO Treuhand in Sursee tätig. Für den Job hatte der Ex-Profi vorher nebenbei eine Schule besucht. «Learning by doing» – beim Arbeiten lernen, lautet sein Motto. «Ich muss meinen sportlichen Ehrgeiz bremsen, denn es ist unmöglich, dass ich von heute auf morgen die neuen Aufgaben beherrsche», so Schwegler.

Der Ettiswiler kann auf eine 20-jährige Profikarriere zurückblicken. Schwegler bleibt dem Fussball verbunden, er ist neu Trainer der FE14-Junioren des FC Luzern. «Auch dort lerne ich viel Neues, ich sehe die Dinge aus einem anderen Blickwinkel, das ist interessant.»

Mit dem FCL feierte er am 24. Mai den Cupsieg. Ist er überrascht, dass die Mannschaft nach fünf Spielen mit nur zwei Punkten am Tabellenende steht? Schwegler: «Definitiv hatte ich mir mehr erhofft, für meinen Geschmack war man zu euphorisch. Vorschnell herrschte die Meinung, der FCL sei schon die dritte Kraft. Das kann klappen, doch jedes Team hat die Chance, hinter YB und Basel Dritter zu werden.» Über das Prädikat (vermeintlicher) Transfersieger sagt er:

«Die Luzerner Neuzugänge waren nicht besser oder schlechter als jene bei anderen Klubs. Allerdings war die Euphorie nicht vom Klub gesteuert, sondern wurde extern entfacht.»

Speziell am Ex-Bayer Holger Badstuber seien übertriebene Erwartungen geknüpft worden.

Schwegler, der in Österreich mit RB Salzburg sechs Meisterschaften und fünf Cuptitel feierte, weiss aus Erfahrung:

«Trotz zwei, drei grösserer Transfers kann ein Team immer nur kleine Schritte machen.»

Am Sonntag beim 1:1-Heimremis gegen Lausanne hat der in seiner Karriere stets aggressiv agierende Abwehrmann einen klaren Aufwärtstrend erkennt: «Die Mannschaft lebt, sie gibt nicht auf.»

Mit 14 Gegentoren in fünf Partien zementiert der FCL seine Abwehrschwäche, die übrigens schon im Vorjahr existierte. Ex-Verteidiger «Schwegi» wehrt sich für die Verteidigung:

«Mich hat schon immer massiv gestört, wenn Abwehrschwäche im Kontext bedeutet, die Abwehr sei schlecht.»

Ein Kämpfer und Vorbild: Christian Schwegler (rechts) langt im Cup-Halbfinal gegen den Aarauer Angreifer Kevin Spadanuda zu. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

Er erklärt, wie er das meint: «Entweder kassierte man Standardtore oder im Spielaufbau wurden Fehler gemacht.» Er analysiert:

«Im Moment des Spielaufbaus ist die Mannschaft breit aufgestellt und so nicht organisiert genug für den Fall eines Ballverlusts.»

Ob die Celestini-Elf nun sicherer steht, könne erst festgestellt werden, wenn die Gegner anders als Lausanne ins Pressing gehen. «Andererseits kann es auch sein, dass der FCL wieder in die Gänge gekommen ist, die zweite Halbzeit war stark.»

Schweglers Nachfolger als rechter Verteidiger ist Patrick Farkas. Der 28-jährige Österreicher war bereits in Salzburg sein Nachfolger. Bis jetzt ist Farkas noch nicht so dominant aufgetreten, wie es Ex-Captain Schwegler tat. Gegen Lausanne wirkte er nervös und fahrig. «Ich kenne ihn persönlich nicht, er ist immer zum Verein gekommen, wenn ich gegangen bin. Darum ist das kein so leichtes Erbe», sagt er augenzwinkernd.

Christian Schweglers Nachfolger Patrick Farkas (links gegen Lausannes Toichi Suzuki) benötigt noch Eingewöhnungszeit beim FC Luzern.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 29. August 2021)

Aus der Ferne wagt «Schwegi» dann doch eine Einschätzung:

«Patrick macht mir einen geerdeten Eindruck, ich kann mich in ihn hineinversetzen: In Salzburg besteht ein ganz anderes Umfeld und die Mannschaft spielt einen total anderen Fussball.»

Farkas brauche sicher noch Zeit, sich beim FCL vollständig einzugewöhnen. «Ich würde ihm raten, seine angeeigneten Stärken nicht aufzugeben und diese mit den Ideen des Trainers zu kombinieren.»