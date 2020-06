Die FCL-Profis Ndenge und Schwegler fallen erneut länger aus – Demhasaj und Tia Chef erhalten keinen neuen Vertrag

Daniel Follonier: Der an den SC Kriens ausgeliehene Daniel Follonier wird die Challenge-League-Saison mit dem SC Kriens beenden. Entsprechend wurde das Leihgeschäfts zwischen dem FC Luzern und dem SC Kriens auf beidseitigen Wunsch bis zum Ende der aktuellen Saison verlängert.

Loïc Jacot: Der FC Luzern und Loïc Jacot haben sich darauf geeinigt, die Ausleihe beim FC Chiasso um eine weitere Saison, bis zum 30. Juni 2021, zu verlängern. Loïc bestritt in dieser Saison mit den Südtessinern zehn Spiele und konnte so zusätzliche Erfahrungen in seiner noch jungen Karriere sammeln.

Stefan «Goofy» Wolf: Sein Debüt in der 1. Mannschaft des FC Luzern feierte der aus Morschach SZ stammende Stefan Wolf 2018 bei einem Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam – wobei er sogleich auch sein erstes Tor erzielen konnte. Nach weiteren Einsätzen in der Europa League Qualifikation sowie im Cup während der Saison 2018/19 wechselte der zentrale Mittelfeldspieler auf Leihbasis zum FC Chiasso in die Challenge League. Für die Südtessiner absolvierte er in der aktuellen Saison 17 Spiele und erzielte dabei drei Assists. Der FC Luzern hat gemeinsam mit Stefan Wolf und dem FC Chiasso entschieden, den am 30. Juni 2020 auslaufenden Leihvertrag bis zum Ende der aktuellen Spielzeit zu verlängern und dem Spieler so die Möglichkeit zu geben, die Saison mit den Tessinern zu beenden.

Marco Rüedi: Der an den SC Cham ausgeliehene Marco Rüedi wird auch in der kommenden Saison für die Zuger auflaufen. Der bis zum 30. Juni 2020 laufende Leihvertrag wurde auf beidseitigen Wunsch um eine weitere Saison, bis zum 30. Juni 2021, verlängert. Mit 15 Einsätzen (3 Tore) in der Promotion League konnte Marco Rüedi wichtige Einsatzminuten sammeln und wird dem SC Cham auch in der kommenden Saison als wichtige Stütze zur Verfügung stehen.