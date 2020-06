Die FCL-Profis Ndenge und Schwegler fallen erneut länger aus Sowohl Tsiy Ndenge wie auch Christian Schwegler bleiben vom Pech verfolgt: Die beiden Spieler des FC Luzern erlitten wieder Innenbandanrisse am Knie. Daniel Wyrsch 18.06.2020, 17.01 Uhr

Tsiy William Ndenge (links) im Zweikampf gegen den Schaffhauser Bujar Lika.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 6. Juni 2020)

Schon wieder hat es Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge beim FC Luzern erwischt: Der 23-jährige Deutsche erlitt beim Testspiel gegen Lausanne vor 13 Tagen eine gravierende Verletzung. Die Diagnose lautet: Innenbandanriss am rechten Knie. Bereits in der Vorsaison hatte er sich einen Innenbandanriss zugezogen. Damals am linken Knie.

Ndenge in zwei Saisons nur 25 Super-League-Spiele für Luzern

In zwei Saisons beim FCL kommt Tsiy Ndenge damit auf insgesamt 25 Spiele in der Super League. Im Vorjahr waren es 14, in dieser Spielzeit sind es deren 11.

Der 36-jährige Verteidiger Christian Schwegler erlitt die gleiche Blessur am linken Knie – verletzt hatte sich der FCL-Captain vor 17 Tagen im Testspiel gegen Schaffhausen. Die Bilanz des Ettiswilers Schwegler sieht aufgrund von anderen Knieverletzungen in Luzern nur leicht besser aus als jene von Ndenge: In drei Saisons beim FCL seit seiner Rückkehr kommt er auf total 46 Spiele in der Super League. In der laufenden Spielzeit konnte der Aggressivleader nur neun Ligapartien absolvieren.

Schwegler und Ndenge müssen operiert werden und fallen auf unbestimmte Zeit aus. Beide haben weiterlaufende Verträge beim FC Luzern.