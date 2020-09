Die Frauen des FC Luzern fühlen den starken Gegenwind – 2:8-Niederlage gegen Zürich Die Super-League-Fussballerinnen des FC Luzern verlieren gegen Meister FC Zürich hoch mit 2:8. Fabienne Humm erzielt fünf Treffer. René Barmettler 27.09.2020, 19.01 Uhr

Laufduell zwischen der Luzernerin Sarah Klotz (links) und der Zürcherin Lydia Andrade. Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. September 2020)

Es stand 2:0 in der 35. Minute zu Gunsten des Serien-Schweizer-Meisters FC Zürich. Und es sah bis zu diesem Zeitpunkt wahrlich nicht danach aus, als ob die Luzernerinnen den Gästen wirklich weh tun könnten. Doch dann sprintete FCL-Stürmerin Julia Höltschi zwischen die gegnerische Abwehrreihe und Goalie Susanne Stutz. Die Verwirrung war total, der Abpraller landete bei Rahel Sager, die keine Mühe hatte, aus der Distanz das verwaiste Tor zu treffen – 1:2. Das gab viel Mumm im zuvor zerfahrenen Spiel, doch dies war nur von kurzer Dauer. Zuvor und danach stand Luzern meistens im Gegenwind, und dies im doppelten Sinn. In der ersten Halbzeit hatte es gegen den Wind und Regen zu spielen. Aber es lag nicht an der Witterung, die Zürcherinnen starteten entschlossen und gingen durch einen Doppelschlag von Fabienne Humm 2:0 in Front (10./12.).