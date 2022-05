Fussball Die Fussballerinnen stehen vor Playoff-Premiere: Der FC Luzern will seine Aussenseiterchancen nutzen In der Super League trifft der FC Luzern im Viertelfinal auf die Grasshoppers (Samstag, 18.00, Leichtathletik-Stadion). René Barmettler 06.05.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Stürmerin Sina Cavelti (rechts) jubelte in dieser Meisterschaft bereits 14 Mal. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 2. Oktober 2021)

«Playoffs, die schönste Zeit des Jahres», schwärmen Eishockeyaner seit Jahrzehnten. Nun halten die Playoffs auch im Schweizer Fussball Einzug, der Meister in der Super League der Frauen wird heuer durch diese K.-o.-Phasen ermittelt. Ein Grund zur Freude für Edvaldo Della Casa, den Trainer des FC Luzern.

«Für uns kleinere Teams ist das eine gute Sache. So ist es möglich, noch etwas mehr zu erreichen.»

Wichtig sei es, das bisher Erlebte abzuhaken und sich gut darauf vorzubereiten. «Die USA kennen die Playoffs im Fussball, Basketball und Eishockey schon länger, sie machen die ganze Sache interessanter», sagt Della Casa.

Edvaldo Della Casa, Trainer des FC Luzern. Salvatore Di Nolfi/Keystone

In der Meisterschaftsphase, die diesmal über 18 Runden ausgespielt wurde, klassierten sich die Luzernerinnen auf Rang sechs, dank einer Steigerung in der Frühjahrsrunde. Mehr Punkte und Plustore, weniger Minustore als in der Vorsaison, die Statistik ist allerdings wenig aussagekräftig. Die Liga wurde auf zehn Klubs aufgestockt, so hatte der FCL mehr Spiele gegen schwächere Teams auszutragen.

Der Umbruch ist inzwischen geglückt

Der Nachfolge-Trainer von Glenn Meier brauchte etwas Zeit, um mit dem umformierten Team auf Touren zu kommen. Galt es doch, die Abgänge der Nationalspielerinnen Svenja Fölmli (SC Freiburg) und Irina Pando (Bayer Leverkusen) sowie auch jenen der Verteidigerin Flavia von Känel (Young Boys, seit Winter wieder beim FCL) zu verkraften. Der Umbruch ist inzwischen geglückt, mit Sina Cavelti stellt Luzern zusammen mit Zürichs Fabienne Humm mit 14 Treffern die Liga-Toptorschützin. Auch Chiara Messerli, Bettina Brühlhart und Von Känel haben sich bestens im Kader eingefügt. Fünf der sieben Siege holte Luzern im neuen Jahr. Darf man sich deswegen Chancen ausrechnen, die drittplatzierten Grasshoppers aus den Playoffs zu werfen? Della Casa rechnet sich aus:

«Falls wir gegen GC über die volle Distanz eine konzentrierte Leistung abliefern können, dann ja.»

Drei Punkte streicht er heraus, die ihm Zuversicht verleihen. In beiden Spielen gegen die Zürcherinnen hielt der FCL bis zur Pause gut mit (2:2, 1:0), verlor dann schliesslich jeweils mit 2:4. Der Frust GC’s über die 1:4-Niederlage im Cupfinal gegen den FC Zürich könnte seine Spuren hinterlassen haben – und möglicherweise auch, dass Trainerin Theresa Merk den Klub Ende Saison verlässt.

Erstmals wieder ein Heimspiel auf Naturrasen

Erstmals spielen die Luzernerinnen in diesem Jahr im Leichtathletik-Stadion. Bisher mussten sie auf die Kunstrasenplätze im Krienser Kleinfeld oder auf der Allmend Süd ausweichen. Auf dem nagelneuen Naturrasen beginnt für den FCL so etwas wie eine neue Ära. Eine, die die Spielerinnen des FCL dereinst als «die schönste Zeit des Jahres» in Erinnerung haben könnten.

Super League, Frauen

Playoff-Viertelfinals (Hin- und Rückspiele). Hinspiele. Samstag. 15.30: Zürich (2.) – Young Boys (7.). – 16.00: Aarau (8.) – Servette Chênois (1). – 18.00: Luzern (6.) – Grasshoppers (3.). – Sonntag. 16.00 (SRF 2): St. Gallen-Staad (5.) – Basel (4.).

Sieben Spiele gegen den Abstieg aus der NLB Nach der Hauptrunde geht es für den FC Luzern und den FC Küssnacht ans Eingemachte. Der Vorletzte und Letzte haben sieben Spiele vor sich, um dem Abstieg noch entrinnen zu können. Die Innerschweizerinnen müssen versuchen, die beiden Teams Sion und Winterthur, die am nächsten über dem Strich stehen, noch abzufangen. Luzern startet beim zweitplatzierten Solothurn, Küssnacht bei Leader Zürich U21. (reb)



Nationalliga B. Rangliste Platzierungsrunde: 1. Zürich U21 35. 2. Solothurn 24. 3. Oerlikon/Polizei ZH 23. 4. Schlieren 20. 5. Sion 19. 6. Winterthur 17. 7. Luzern 17. 10. Küssnacht 16.