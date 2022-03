Darum sind die Skifahrerinnen aus der Zentralschweiz so gut

Ski alpin Die Goldgräberinnen: Warum sind die Skifahrerinnen aus der Zentralschweiz so gut? Vier von fünf Titeln und 10 von 15 Medaillen – die Zentralschweizerinnen haben die Schweizer Meisterschaften in St.Moritz dominiert. Ein ehemaliger Swiss-Ski-Trainer nennt die Gründe des Erfolgs. Peter Gerber Plech Jetzt kommentieren 27.03.2022, 21.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Delia Durrer verteidigte den Titel in der Abfahrt.

Was für eine Bilanz. Die Zen­tralschweizer Skirennfahrerinnen haben an den nationalen Meisterschaften in St.Moritz das Geschehen dominiert und sich auf der Corviglia-Piste als wahrhaftige Goldgräberinnen entpuppt. Delia Durrer (Kanton Nidwalden/Abfahrt), Corinne Suter (Schwyz/Super-G), Wendy Holdener (Schwyz/Slalom) – mit sechs Titeln jetzt alleinige Rekordhalterin in Sachen Schweizer Meisterin im Slalom – und Jasmina Suter (Schwyz/Riesenslalom) sind mit Gold ausgezeichnet in die Zentralschweiz zurückgekehrt. Zudem fanden noch drei Silbermedaillen (Aline Danioth, Jasmina Suter) und drei bronzene Auszeichnungen (Michelle Gisin, Andrea Ellenberger) den Weg in die Urkantone.

Delia Durrer sagt auf Anfrage: «Wahrscheinlich sind wir Zentralschweizerinnen so erfolgreich, weil wir die tollsten Berge und idealsten Möglichkeiten haben, unseren Sport ausüben zu können. Nein, im Ernst: Die Nachwuchskonzepte in den Vereinen und im Regionalverband funktionieren bestens und helfen uns Athletinnen auf dem Weg nach oben.» Die 19 Jahre alte Nidwaldnerin hat in St.Moritz den im Vorjahr gewonnenen Titel in der Abfahrt erfolgreich verteidigt und damit etwas geschafft, was zuletzt Nadia Styger im Jahr 2005 gelungen ist. «Ein Elite-Titel ist und bleibt etwas Besonderes. Es ist ein toller Abschluss einer guten Abfahrtssaison, und ich bin froh, dass es mir in St.Moritz wieder so aufgegangen ist.»

«Es ist erfreulich, dass gleich mehrere Athletinnen die Tradition starker Skirennfahrerinnen aus der Zentralschweiz fortführen. Ich denke dabei an die Zeiten mit Erika Hess, Nadia Styger, Nadja Jnglin-Kamer oder Dominique Gisin», freut sich der ehemalige Swiss-Ski-Trainer Ulisse Delea, der in der fünften Saison ehrenamtlich als Chef alpin im ZSSV tätig ist. «Damit ich mich aber nicht mit fremden Federn schmücke: Wendy Holdener ist als Ausserschwyzerin in den Strukturen des Zürcher Verbandes gross geworden», stellt der in einem 100-Prozent-Pensum als Projektleiter in einer Stanser Firma arbeitende Delea klar.

Drei Medaillen bei den Männern

Das «Geheimnis», weshalb die Zentralschweiz an der nationalen und internationalen Spitze so gut vertreten ist, will Delea nicht lüften. «Das verraten wir nicht», meint er lachend und gibt dann doch den einen oder anderen Einblick in die Nachwuchsarbeit. In den Klubs, den Regionen, den kantonalen Verbänden und im Nationalen Leistungszentrum (NLZ) Mitte werde gut gearbeitet, lautet die einfache Erklärung. «Die Rädchen greifen gut ineinander, die Vernetzung ist trotz sieben angeschlossener Kantone gegeben, und es wird das zielgerichtete Miteinander gelebt. Davon profitieren die Athletinnen und Athleten auf dem Weg nach oben.» Bevor die Nachwuchsleute via NLZ Mitte in den nationalen Verband Swiss-Ski übergehen, werde in den drei, vier Ebenen zuvor gute Ausbildungsarbeit geleistet, ist Delea überzeugt.

Meisterschaften seien auch immer Momentaufnahmen, betont Delea ausserdem. «Wenn ich die Jahrgänge 2006 und 2007 anschaue, sind wir im ZSSV quantitativ nicht so gut aufgestellt, wie dann wieder 2008 oder zuvor 2004 und 2005. Wir dürfen uns auch in den nächsten Jahren auf starke Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus den Zentralschweizer Kantonen freuen», sagt er.

Die Männer, die ihren Ursprung im ZSSV haben, waren im Vergleich zu den Frauen eher zurückhaltend. Mit einer Silbermedaille (Marco Odermatt im Riesenslalom) und zwei bronzenen Auszeichnungen durch Matthias Iten (Zug/Kombination) und Reto Schmidiger (Nidwalden/Slalom) blieb die Ausbeute im überschaubaren Rahmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen