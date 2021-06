Innerschweizer Zuversicht vor dem Blitzturnier

Fussball Die 2.-Ligisten aus der Region haben grosse Zuversicht vor dem «Blitzturnier» Wer steigt auf, wer ab? Ein Blick auf die 2. Liga interregional und die regionale 2. Liga vor der Fortsetzung der Saison 2020/21. Peter Birrer 11.06.2021, 05.00 Uhr

Emmenbrücke mit Irakli Schekiladse (rechts) kämpft, wie auch der FC Hergiswil mit Yves Erni um den Aufstieg in die 1. Liga.

2. Liga interregional

Die Vorfreude ist unüberhörbar, die Lust auf Wettkämpfe nach monatelangem Training gross. «Endlich geht es wieder um etwas», sagt Viktor Vrhovac. In seinem Fall geht es sogar um sehr viel: um den Aufstieg mit dem FC Brunnen. Der 51-Jährige ist Trainer einer Mannschaft, die sich in guter Gesellschaft befindet, was Hoffnungen auf den Coup angeht. Gleich drei Klubs führen die Rangliste mit je 21 Punkten an, dahinter folgt ein Trio mit zwei Punkten Abstand.

Vrhovac, seit Sommer 2020 im Amt, stellt seine Spieler auf einen «megaschwierigen Final» ein – mit dem Auftakt gegen das ambitionierte Ticino U21 und danach der Partie beim FC Hergiswil, gegen einen Mitanwärter auf den Aufstieg. «Wir fühlen uns überhaupt nicht unter Druck», versichert der Coach, «aber wenn wir schon so nahe dran sind, unternehmen wir alles, um den letzten Schritt zu machen.»

Ähnlich klingt es aus Hergiswil. «Wir dürfen angreifen», meldet Trainer Sascha Imholz und auch:

«Wir nehmen, was wir bekommen.»

Anfang Saison beschäftigten sich die Nidwaldner nicht mit dem Aufstieg, nun ist die 1. Liga aber durchaus realistisch. «Für uns spricht das funktionierende Kollektiv», sagt Imholz, «wir sind bereit.» Bereit für die Schlussphase, die für ihn einem «Blitzturnier» gleicht.

FC Emmenbrücke: Puljic und Pacar müssen passen

Neben Brunnen und Hergiswil peilt mit Emmenbrücke ein dritter Vertreter aus der Innerschweiz die Promotion an. Trainer Meris Kazic wähnt sich mit seinen Spielern in einer günstigen Ausgangsposition: «Drei Siege sind möglich. Wir nehmen die Favoritenrolle an.» Allerdings kann er nicht mehr mit Abwehrhaudegen Tomislav Puljic rechnen (starke Prellung). Und Janko Pacar muss zumindest am Samstag in Gambarogno passen: Der Stürmer feiert seinen längst organisierten Junggesellenabschied im Ausland.

Weniger Feststimmung herrscht im unteren Tabellenbereich. Perlen-Buchrain (9.), Willisau (10.), Sursee (12.) und Sarnen (14.) kämpfen gegen den Abstiegskampf. Besonders prekär ist die Lage für die Sarner mit vier Punkten Rückstand auf einen Nicht-Relegationsplatz. Aber Trainer Roger Mathis will nichts von Resignation hören:

«Wenn wir nicht an den Ligaerhalt glauben würden, bräuchten wir gar nicht mehr erst anzufangen.»

Von absolut entscheidender Bedeutung ist für ihn der Match am Samstag bei Perlen-Buchrain.

FC Sursee: Eine Dynamik, die gefällt

In Sursee setzt Trainer Daniel Feuchter auf «eine verschworene Einheit», er sagt: «Das Team lebt, es herrscht eine Dynamik, die mir gefällt.» So knifflig die Ausgangslage ist, so mühsam die Vorbereitung war, so sehr freut er sich auf die drei Endspiele: «Wir können den Ligaerhalt aus eigener Kraft schaffen.»

Knifflige Lage für den FC Sarnen mit Daniel Rohrer (links) und den FC Sursee mit Raul Kiener.

Dominik Wunderli (Sursee, 26. September 2020)

2. Liga regional

Ins Restprogramm der regionalen 2. Liga startet der FC Eschenbach aus der Poleposition. Das Team von Trainer Christoph Müller weist bei zwei ausstehenden Partien drei Punkte Vorsprung auf und kann am 20. Juni bei seinem ersten Match bei Cham ll alles klarmachen.

Dahinter herrscht ein grosses Gerangel um Platz 2. Derzeit hat der SC Emmen einen leichten Vorteil, und dessen Trainer Dragan Bijorac sagt:

«Der Wille und die Leistungsbereitschaft werden entscheidend sein. Ich erwarte keine sonderlich schönen, sondern sehr umkämpfte Spiele.»

Spürbar ist auch bei ihm die Vorfreude auf den Restart am 19. Juni gegen Gunzwil: «Das ist ein Schritt zurück in die Normalität.»

FC Schattdorf: Abschied gerne mit Aufstieg

Gerne mit dem Aufstieg würde sich David Cos-Gayon aus Schattdorf verabschieden. Für den Trainer, der aus beruflichen Gründen abtritt, wäre es «ein echtes Highlight» nach zwei schwierigen Saisons. Zuversichtlich ist er jedenfalls: «Wir befinden uns in einer guten Ausgangslage.» Das darf auch der punktgleiche FC Hochdorf von sich behaupten – und dahinter lauert der FC Littau mit drei Punkten Rückstand, aber auch einer Partie weniger.

Fernduell Schattdorf gegen Hochdorf: Beide können noch in die 2. Liga inter aufsteigen.

Und am Tabellenende? Könnte es noch ziemlich turbulent werden, obwohl mit Sursee ll ein künftiger Drittligist bereits feststeht. Mindestens ein zweiter Klub wird relegiert, aber es könnte noch mehr treffen. Steigen vier Teams aus der 2. Liga interregional ab, müssen gleich viele regionale Zweitligisten ab Sommer eine Stufe tiefer weitermachen.

SC Obergeissenstein: Einigen Aufwand betrieben

Aber an das Worst-Case-Szenario mag niemand denken. Samuel Stocker, Präsident des Tabellenelften Gunzwil, sagt: «Es wäre der falsche Ansatz, wenn wir nicht mit Zuversicht das Restprogramm aufnehmen würden. Das Vertrauen in die Mannschaft ist da.» Der SC Obergeissenstein belegt den vorletzten Rang, aber Trainer Marco Häfliger geht positiv an die Aufgaben heran:

«Wir haben seit Januar einiges an Trainingsaufwand betrieben. Jetzt können wir uns belohnen.»

Und wenn es nicht reicht? «Dann geht das Leben in der 3. Liga weiter.»