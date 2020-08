Die Handball-Akademie nimmt in Cham ihren Betrieb auf – der Verband will in die erweitere Weltspitze vorpreschen Die Dimensionen der Athletenbetreuung in der Handball-Akademie im Spitzensportzentrum OYM in Cham sprengen alles bisher Dagewesene. Zehn Nachwuchstalente können dort Spitzensport und Schule kombinieren. Philipp Zurfluh 19.08.2020, 05.00 Uhr

Zehn junge Handballerinnen mit Jahrgängen 2003, 2004 und 2005 sehnten diesen Moment lange herbei. Am Montagabend wurde er mit der Eröffnung der Handball-Akademie im Spitzensportzentrum OYM (On your marks) Realität. Mit dabei auch Handballerinen von LK Zug und Spono Nottwil.

Posieren vor den Kameras: Die zehn aussichtsreichsten Nachwuchstalente im Schweizer Frauen-Handball. Bilder: Maria Schmid (Cham, 17. August 2020)

Für Projektleiterin Karin Weigelt ein grosser Moment. Ein Meilenstein im Schweizer Frauen-Handball. «Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Wir können einen Schritt Richtung Professionalisierung machen.» Für die Spielerinnen sei die intensive Förderung optimal.

«Sie können Handball und Schule unter einen Hut bringen.»

Bis im Sommer 2018 hat sie selber noch das Trikot der Schweizer Nationalmannschaft übergestreift. Mit 127 Nati-Einsätzen ist Weigelt prädestiniert für die Funktion als Leiterin der Akademie. Sie ist die Verbindungsperson zwischen Verband, Verein, Gastfamilie, Schule und Eltern. «Feuer und Flamme» wäre sie gewesen, wenn es eine solche Akademie während ihrer Aktivzeit gegeben hätte. «Mit dem OYM haben wir einen idealen Partner, der uns eine optimale Infrastruktur bietet.»

«Wir wollen Spielerinnen, die für ihre Ziele kämpfen», sagt Projektleiterin Karin Weigelt.

Das Projekt ist einzigartig. Die Nachwuchsspielerinnen geniessen im neusten und modernsten Spitzensportzentrum Europas Top-Bedingungen und werden quasi rund um die Uhr betreut. Ernährungswissenschaftler, Physiotherapeuten und Chiropraktiker kümmern sich um das Wohl der 15-Jährigen, die zweimal täglich von montags bis freitags trainieren. Am Freitagabend bestreiten sie mit ihren Stammklubs das Abschlusstraining, mit denen sie dann am Wochenende im Einsatz stehen. Auch die schulische Ausbildung kommt nicht zu kurz: Die Matura beziehungsweise KV-Lehre wird in den Spitzensport integriert. Untergebracht sind die meisten Handballerinnen bei Gastfamilien.

Heim-EM 2024 dient als Motivationsspritze

Mit Martin Albertsen konnte ein absoluter Kenner seines Fachs als Cheftrainer der Akademie verpflichtet werden. Der Däne ist seit Februar 2018 Trainer der Frauen-Nationalmannschaft. «Martin gehört für mich zu den besten Trainern im Frauen-Handball überhaupt», sagt SHV-Leistungssportchef Ingo Meckes. Die Nationalmannschaft soll den Anschluss an die erweiterte Weltspitze herstellen. Anvisiert werden die Top 16. Cheftrainer Albertsen setzt grosse Hoffnungen in das Projekt.

Der Trainer der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft Martin Albertsen ist zugleich Cheftrainer der Akademie.

«Ich will die Schweizer Nati auf ein höheres Niveau bringen. Es wird ein langer Prozess, man darf keine Wunder erwarten. Doch ich will die Spielerinnen jeden Tag besser machen.» Laut Albertsen wäre es nicht möglich, ohne eine solche Akademie den Schweizer Frauen-Handball vorwärtszubringen.

2024 findet in der Schweiz, Österreich und Ungarn die Handball-EM statt. «Für viele Spielerinnen ist dieser Grossanlass eine Motivation, in vier Jahren Teil der Nati zu sein», so Weigelt. «Es kann durchaus sein, dass es die eine oder andere schaffen wird.» Die Nationalmannschaft soll sich in Zukunft regelmässig für die Europa- und Weltmeisterschaften qualifizieren.

Laut Weigelt habe es bei der Rekrutierung der Talente durchaus auch Bedenken vonseiten der Vereine gegeben, weil eine Spielerin aus einem Teamgefüge und ihrem täglichen Umfeld herausgerissen wird. «Verständlich», meint die ehemalige Handballerin. «Wir sind aber der festen Überzeugung, dass sich die Talente auf diesem Weg am besten entwickeln.» Auch für deren Eltern ist es eine neue Situation. «Ihre Töchter sind weg von zu Hause, in einem wissenschaftlichen Umfeld. Ich führte viele Gespräche.» Sie hätte aber viel Goodwill gespürt. Einschränkungen wegen Corona gibt es im Trainingsbetrieb keine. Dennoch gibt’s einen kleinen Wermutstropfen: «Gerne hätten wir bei der Eröffnung Familie und Gasteltern der Spielerinnen eingeladen», bedauert Karin Weigelt. Sie hofft, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann.

Holland hat es vorgemacht

Bei der Erarbeitung des Konzepts hat sich der Schweizer Handballverband unter anderem an Erfahrungen aus Holland orientiert. Dort wurde 2006 eine Akademie aus dem Boden gestampft. «Das Land war damals in einer ähnlichen Situation wie die Schweiz heute», sagt Karin Weigelt. Mittlerweile mischt die holländische Nationalmannschaft an der Weltspitze mit. «Wir wollen Spielerinnen, die für ihre Ziele kämpfen. Die Jugendlichen sollen in den nächsten Jahren zu selbstbewussten jungen Sportlerinnen und Frauen heranwachsen.»

Eine von ihnen ist Nuria Bucher (Jahrgang 2005) von Spono Nottwil. Für sie begann am Montag ein neuer Lebensabschnitt: «Diese Chance ist einmalig, deswegen will ich sie packen.» In ein paar Jahren möchte sie ins Ausland wechseln.

Jessica Müller (links, LK Zug) und Nuria Bucher (Spono Nottwil).

Auch Jessica Müller (Jg. 2004) vom LK Zug ist Teil der Talentgruppe. «Das Projekt hat mich überzeugt. Ich möchte mich als Sportlerin wie auch als Person weiterentwickeln und für die Schweizer Nati empfehlen.» Die Akademie bietet optimale Voraussetzungen.