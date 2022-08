Noe Seifert verpasst Reck-Medaille an EM hauchdünn

Kunstturn-EM Nur die Krönung wurde den Schweizer Turnern um Teamleader Noe Seifert verwehrt Mehr als ein starkes Lebenszeichen der Männerequipe an den Titelkämpfen in München. Und der Aargauer Noe Seifert stand erstmals in einem EM-Final und turnte sich im Mehrkampf in Europas Elite. Rainer Sommerhalder 21.08.2022, 19.52 Uhr

Augen zu und durch: Noe Seifert bei einem schwierigen Element in seiner Finalübung am Reck. Ronald Wittek / EPA

Mehr Spannung konnte das Drehbuch nicht bieten. Der Aargauer Noe Seifert war als letzter Turner am letzten Gerät in den Einzelfinals an der Reihe. Und der 23-Jährige wusste zu diesem Zeitpunkt, dass eine Note von zumindest 14 Punkten, wie er sie an dieser EM in München am Reck bereits zweimal geturnt hatte, für eine Medaille reichen würde.

Seifert turnte bei seiner Final-Premiere sauber, elegant und spektakulär. Offensichtliche Fehler waren nicht auszumachen. Einzig beim Abgang musste er einen kleinen Hüpfer nach hinten vornehmen. Nach der Landung strecke zuerst der Trainer die Faust in Richtung Himmel, kurz darauf auch der Athlet.

Ein Zehntelpunkt fehlt zur Silbermedaille

Die Kampfrichter machten es spannend, die Zeit bis zur Bekanntgabe der Note erschien endlos. Der Speaker suggerierte dem Publikum während der Wartezeit einen Zweikampf um den Titel zwischen Seifert und dem späteren Sieger Marius Georgiou aus Zypern. Würde der 23-Jährige gar in die Fussstapfen der früheren Schweizer Reck-Europameister Oliver Hegi und Pablo Brägger treten?

Die Schweizer Betreuer gaben später zu, sie hätten in diesen langen Minuten mit Edelmetall gerechnet. Nur der Turner selbst meinte: «Ich hatte es im Gefühl, dass es nicht reichen würde.» Er sollte recht behalten, am Schluss fehlte ein Zehntelpunkt zu Silber. Der Abgang! Ein kleiner Schritt für Noe Seifert, ein grosser Schritt für sein Resultat.

Dabei sorgte der aussergewöhnliche Druck, als Letzter ans Gerät zu müssen, bei Noe Seifert in seinem allerersten Gerätefinal an einer EM nicht für zusätzlichen Druck. «Ich hatte die Nervosität unter Kontrolle», sagt er.

Gute Karten für Schweizer Männer auf dem Weg nach Olympia

Die Medaille wäre die Krönung für den Schweizer Turnsport oder wie es der Athlet ausdrückte «das Tüpfelchen auf dem i» gewesen. Denn die verletzungsbedingt ohne fünf bewährte Turner angetretene Equipe übertraf die Zielvorgabe der WM-Qualifikation um Welten. Der vierte Rang im Teamfinal war für Seifert, Andrin Frey, Marco Pfyl und Moreno Kratter mehr als ein Prestigeerfolg.

Und der Aargauer selbst stieg mit dem fünften Rang im Mehrkampffinal und der noch nie erreichten Punktzahl von 83,031 in die oberste europäische Hubraumklasse auf. Neben ihm schnupperte auch Frey als Vierter am Boden an einer Einzelmedaille.

Und die Schweizer Männer dürfen weiter von einer Olympia-Teilnahme in Paris träumen. Seifert freut sich auf den Konkurrenzkampf: «So pusht man sich gegenseitig und erreicht den bestmöglichen Effekt für das Team.»