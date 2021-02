Volleyball Die Luzerner NLA-Volleyballer «werden mutiger» Volley Luzern steht vor einem nahrhaften Doppeleinsatz. Am Samstag empfängt es Leader Amriswil zum letzten Spiel der NLA-Qualifikation (17.30 Uhr), am Montag steht der verschobene Cup-Viertelfinal gegen Jona auf dem Programm (19.30 Uhr, live auf Youtube). Stephan Santschi 05.02.2021, 18.00 Uhr

Können die Luzerner (Tim Köpfli im Angriff) die Negativspirale stoppen?

Bild: Pius Amrein (luzern, 20. Dezember 2020)) / Luzerner Zeitung

Er selbst ist seit dieser Saison Trainingsleiter des neu geschaffenen Regionalen Trainingszentrums Innerschweiz. Im Anschluss an die Trennung von Luzerns Chefcoach Alessandro Lodi und die Beförderung von dessen Assistenten Jorge Garcia bot Egger Mitte Januar seine Unterstützung im Staff an. Zusammen mit der ehemaligen Spielerin Kerley Becker und dem neuen Entscheidungsträger Garcia bildet er nun ein Dreiergremium, das die Negativspirale stoppen will. «Ich möchte Ruhe reinbringen und individuelle Tipps geben», erklärt Egger, der zwischen 2012 und 2014 die Frauen des FC Luzern trainierte und mit ihnen in die NLA aufstieg. Anschliessend wirkte er bis 2020 als Nationaltrainer der Schweizer Beachvolleyballer.

Rolle des aufmüpfigen Underdogs ging verloren

In Luzern traf er auf ein Team, das nicht mehr befreit ans Werk gegangen sei. «Und wenn der Wurm drin ist, dann ist es im Sport schwierig, auf Leistung zu kommen», sagt Egger. «In den letzten Jahren war Luzern ein Kämpferteam mit einem starken Zusammenhalt. Es war der Underdog, der das Maximum herausholte.» Diese Tugenden sind verloren gegangen, wie viel zu diesem späten Zeitpunkt der Saison wiederhergestellt werden kann, ist offen. Die ersten beiden Spiele unter der neuen Führung gingen gegen Jona ebenfalls verloren (1:3, 2:3).

Im Training legt Egger den Fokus auf Details. Stimmt das Timing beim Service? Wie kann die Anlaufrichtung des Angreifers verbessert werden? Ist der Verteidiger frühzeitig in der Position für die Annahme? «Ich versuche, mit Inputs für Klarheit zu sorgen und zu erklären, weshalb gewisse Dinge nicht funktionieren.» Egger ist zuversichtlich, dass die Mannschaft, die er mit Platz sieben unter Wert klassiert sieht, noch etwas aus dieser Spielzeit herausholen kann: «Die Spieler werden mutiger.»