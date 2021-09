Abstiegskampf: Der SC Kriens trifft zuhause auf Wil.

Der SC Kriens empfängt am Freitag (19.00, Kleinfeld) den FC Wil zum Nachtragsspiel – es geht um wichtige Punkte am Tabellenende. Trainer Davide Morandi musste in dieser Woche mit seinem Team Klartext reden.

Turi Bucher 02.09.2021, 17.36 Uhr