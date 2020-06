Die Pferde wurden für Reiterin Yvonne Burger zu Therapeuten Die Luzerner Reiterin Yvonne Burger hatte Borreliose. Durch die Krankheit halfen ihr auch die Pferde. Ruedi Burkart 29.06.2020, 18.47 Uhr

Die vergangenen Monate waren in vielerlei Hinsicht eine herausfordernde Zeit gewesen. So auch für den Kavallerie- und Reitverein Rothenburg-Emmen. «Wir haben uns erst am 1. Juni dazu entschlossen, unsere Reitsporttage durchzuführen», sagt Rita Ottiger, die den Verein im fünften Jahr präsidiert. Konsequenz: In den vergangenen Wochen hatten die Verantwortlichen alle Hände voll zu tun gehabt, um den Anlass aufzugleisen. Der Erfolg am letzten Wochenende gab Ottiger und ihrem Team recht. Obwohl man bewusst keine Werbung gemacht hatte, fanden sich Dutzende von Schaulustigen auf dem idyllisch gelegenen Reitplatz Hocken ein und verfolgten die rund 400 Starts vor Ort. Aufgrund des Schutzkonzepts musste man sich auf einer Liste eintragen, ehe man auf den Platz gelassen wurde. Und zur Begrüssung reichte Ottiger nicht die Hand, sondern streckte einen Ellbogen entgegen. «Sorry, aber das muss halt so sein.»

Yvonne Burger am Concours in Rothenburg mit dem acht Jahre alten Thiahuanaco. Ruedi Burkart (Rothenburg, 28. Juni 2020)

Eine Woche nach ihren Starts in Hitzkirch war Yvonne Burger auch in Rothenburg mit dem achtjährigen Thiahuanaco und dem um ein Jahr älteren Trendsetter am Start. Primär geht es der 39-jährigen Luzernerin nicht um Resultate, sondern darum, den Parcours in einem harmonischen und dynamischen Zusammenspiel mit ihren Vierbeinern zu absolvieren. «Thiahuanaco ist bei mir, seit er vier Jahre alt ist. Ich reite ihn täglich und wir konnten ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen. Trendsetter ist sein Vollbruder, die beiden haben die gleiche Mutter und den gleichen Vater», erklärt Burger. Trendsetter sei «über Umwege» im Oktober 2019 zu ihr gelangt. «Wir befinden uns noch in der Kennenlernphase», sagt die Reiterin. Der Concours am vergangenen Sonntag war erst der zweite – nach Hitzkirch – den Burger mit Trendsetter bestritt.

Die Zeit der Besinnung auf das Wesentliche

Wie die meisten Reiterinnen und Reiter pflegt auch Yvonne Burger eine intensive Beziehung zu ihren Pferden. In ihrem Fall ist die Sache noch ein wenig spezieller. «Die Corona-Zeit war für mich eine Zeit der Besinnung auf das Wesentliche. Ich konnte mir viel mehr Zeit für die Pferde nehmen als üblich. Was insofern wertvoll war, da ich mit den Auswirkungen einer Borreliose-Erkrankung zu kämpfen hatte», sagt sie. «Die Pferde waren in dieser Zeit meine Therapeuten, ihre erwartungsvollen Blicke bildeten die beste Motivation, mich aufzuraffen.» Burger ist augenscheinlich wieder bei Kräften. Am vergangenen Sonntag strahlte sie auf dem Rücken von Trendsetter und freute sich nach ihren beiden Starts im R/N 100 auf die folgenden beiden Ritte im R/N 105.

Yvonne Burger auf Trendsetter. Ruedi Burkart (Rothenburg, 28. Juni 2020)

Am Ende des Tages durfte Burger zufrieden sein. Thiahuanaco blieb im ersten Durchgang fehlerlos und holte eine Auszeichnung, Trendsetter zeigte erfreuliche Entwicklungen. Burger: «Wie schon die Woche zuvor in Hitzkirch ging es mir auch in Rothenburg darum, zu sehen, wie Trendsetter reagiert und wo wir allgemein stehen. Ich will bei ihm Vertrauen durch gute gemeinsame Erfahrungen aufbauen. Wenn er Selbstvertrauen gewinnt und mit Freude springt, ist er grossartig. Eigentlich ist er auch sonst grossartig.» Seit rund 20 Jahren ist Yvonne Burger Mitglied beim KRV Rothenburg-Emmen. Dass sie seinerzeit die Liebe zu Pferden entdeckte, war kein Zufall. «Mein Vater war Hauptmann der Kavallerie, Schwadron 22. Wir hatten schon immer Pferde», erzählt die begeisterte Reiterin und ergänzt: «Eine prägende Person rund um die Pferde war für mich Fränzi Scheuber. Sie half mir damals wie eine Art Dolmetscherin, das Wesen Pferd zu verstehen.»

Gute Stimmung herrschte nach Ende der zweitägigen Veranstaltung auch bei Vereinspräsidentin Rita Ottiger. «Es waren schöne, aber auch intensive Stunden. Ich glaube, wir dürfen zufrieden sein.»

Hinweis

