Handball Die Rückkehr des «Spono-Duos»: Mühlethaler und Ljubas sollen den Spono Eagles Schub verleihen Die Spono Eagles treffen am Mittwochabend auf den LK Zug – neu mit einem altbekannten Dreamteam an der Seitenlinie: Urs Mühlethaler und Ivana Ljubas. Sie sagt: «Als Urs mich um Hilfe bat, habe ich mich zunächst kaputtgelacht.» Stephan Santschi Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Urs Mühlethaler: Handball-Experte und Blues-Liebhaber. Philipp Schmidli

Am Dienstagmittag kehrte Urs Mühlethaler aus den USA zurück. In Chicago hatte er einen Geschäftstermin mit seiner grossen Leidenschaft zum Blues verknüpft. «Ich fühle mich dort fast wie ein Einheimischer, kenne natürlich die Blueskeller», erzählt der 68-jährige Berner und lacht. Seit dem Teenager-Alter fühlt er sich stark zu diesem Musikstil hingezogen, zu Hause hat er eine grosse Sammlung aus LP’s und CD’s. «The Blues are the true facts of life», antwortete einst Willie Dixon, ein Eckpfeiler des Chicago Blues, auf die Frage, was er sei, der Blues: Die wahren Fakten des Lebens.

Vorderhand widmet sich Urs Mühlethaler nun den Fakten bei den Spono Eagles. Vor eineinhalb Wochen ist er als Interimscoach eingesprungen, nachdem man Fabio Madia den Turnaround nicht mehr zugetraut hatte. Herrscht auch in Nottwil der Blues? «Da bin ich mir nicht so sicher», sagt Mühlethaler. «Wenn ein Team, das alles relativ souverän gewinnt, plötzlich drei, vier Niederlagen hinnehmen muss, ist es allerdings verunsichert.»

Holt Mühlethaler den zehnten Titel?

Für ihn ist es eine Rückkehr, zwischen 2014 und 2018 war er Chefcoach der Spono Eagles und prägte mit zwei Meistertiteln, einem Cupsieg und zwei Erfolgen im Super Cup die erfolgreichste Ära der Klubgeschichte. Das Ende im November 2018 war indes unschön, Mühlethaler wurde freigestellt, das Team lag nur auf Platz vier, wichtige Abgänge und Verletzungen hatten eine Negativspirale ausgelöst. Alte Ressentiments hinderten Mühlethaler aber nicht an der Zusage. «Ich sah, dass das Team Hilfe braucht. Also sagte ich mir: Ürsu, es sind nur acht, neun Wochen – da gehst du jetzt rein.»

Für ihn bietet sich damit die Gelegenheit, die Geschichte seines Nottwil-Abgangs neu zu schreiben. Selbstredend ist, dass der ehrgeizige Handball-Experte mit den Spono Eagles die Meisterschaft und den Cup gewinnen will. «Ich habe neun Titel gesammelt. Wenn ich die NLA-Aufstiege mit Bern und Wacker Thun dazurechne, sind es insgesamt elf Goldmedaillen.» In beiden Fällen kann er das Palmarès aufrunden – auf ein Stängeli beziehungsweise ein Dutzend. Im Sommer zieht Mühlethaler weiter und übernimmt das Amt des Sportchefs bei Kreuzlingen.

Ivana Ljubas: Zuerst Gelächter, dann Zusage

Ivana Ljubas beim Krafttraining mit Spielerinnen der Spono Eagles. Nadia Schärli

Urs Mühlethaler ist dabei nicht der einzige prominente Rückkehrer. Neben ihm an der Seitenlinie steht Ivana Ljubas, die bei seinen Titelgewinnen eine Leistungsträgerin war. «Als Urs mich um Hilfe bat, habe ich mich zunächst kaputtgelacht. Das war so verrückt, ich musste es einfach machen», erzählt die 36-jährige Kroatin. Auch ihr winkt die Chance auf einen schöneren Abschied. Vor einem Jahr musste Ljubas ihre Aktivkarriere wegen eines Kreuzbandrisses beenden. «Ich habe tiefen Respekt vor ihr», betont Mühlethaler und fügt an: «Ljubas/Mühlethaler – das ist ein Spono-Duo.»

Zusammen stehen sie für Ehrgeiz und Winnermentalität, gemeinsam mit Assistenztrainerin Angela Dolder wollen sie die Flugkurve der Eagles wieder nach oben richten. «Ein klarer Gameplan, defensive Stabilität und mentale Robustheit», so lauten Mühlethalers Schlüsselbegriffe. Der Auftakt ist mit den Siegen gegen Brühl und Winterthur geglückt. Vier Runden vor dem Ende der Finalrunde steht Spono auf Platz zwei, mit vier Punkten Vorsprung auf Brühl. Heute im Heimspiel gegen Zug (20.15 Uhr, SPZ) und am Samstag bei Brühl kann es die entscheidenden Schritte in den Playoff-Final machen.

