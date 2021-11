Der Geschäftsführer der Winteruniversiade 2021 im Interview

Winteruniversiade «Die Schweiz muss auch einmal einladen»: Warum die Winteruniversiade in Luzern ein Vorbild für Olympische Spiele sein kann Urs Hunkeler ist seit sieben Jahren mit der Planung der Winteruniversiade beschäftigt. Vor dem Start am 11. Dezember blickt der Geschäftsführer auf den Grossanlass und erklärt, warum die Universiade nicht bloss ein Tourismus-Vehikel ist. Claudio Zanini und Cyril Aregger Jetzt kommentieren 26.11.2021, 17.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Hunkeler vor der Uni Luzern – der Schaltzentrale während der Universiade. Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. November 2021)

In zwei Wochen geht es los. Wie ist die Gemütslage?

Urs Hunkeler: Nach Jahren der Vorbereitung ist die Vorfreude natürlich gross. Gleichzeitig spüre ich eine gewisse Anspannung. Viele Dinge werden auf den letzten Drücker fertig sein. Ich hoffe, dass alles bereit sein wird.

Welche Baustellen gibt es noch?

Verschiedene. Aktuell stellen wir die Schutzkonzepte fertig und sorgen dafür, dass unsere Testzentren funktionieren. Dann gibt es Aufbauarbeiten, beispielsweise der Universiade Park vor dem KKL. Und im REZ (Regionales Eiszentrum in Luzern, d. Red.) finden zwei Testevents an. An diesem Wochenende Eiskunstlauf, am ersten Dezemberwochenende Shorttrack. Falls dort noch nicht alles klappen sollte, müssten wir schnell reagieren.

Vor dem KKL werden im Universiade Park die Medaillenzeremonien stattfinden. «Es ist vielleicht nicht höchster Spitzensport. Aber Sport ist auf jedem Level eine gute Geschichte», sagt Urs Hunkeler. Bild: Manuela Jans-Koch (18. November 2021)

Und wie sieht ihr Alltag ab dem 11. Dezember aus?

Wenn es ruhig läuft, möchte ich alle Veranstaltungsorte einmal besuchen. Hauptsächlich werde ich in der Uni sein, wo wir unser Main Operation Center haben. Das muss man sich vorstellen wie einen Kommandoposten im Militär. Hier laufen die Informationen rein, werden verarbeitet und gehen wieder raus. Wenn etwa ein Rennen wetterbedingt verschoben werden muss, hat das Einfluss auf Verpflegungen oder Transporte.

Kurz & prägnant Ein Buch, dass sie geprägt hat? Das war während des Studiums in St. Gallen: «Die Unternehmung als produktives soziales System» von Hans Ulrich.



Was kochen sie am besten? Ein grosses Stück Fleisch, zuerst in der Pfanne, dann im Ofen. Was darf im Kühlschrank nicht fehlen? Naturjoghurt. Esse ich jeweils am Morgen, mit Früchten, manchmal auch Haferflocken. Wann hatten Sie letztmals Tränen in den Augen? Ist nicht lange her. Meistens wenn ich Freude habe, mich bewegt schnell etwas.



Ihre Zeit beim Swiss City Marathon? 1 Stunde, 50 Minuten. Also beim Halbmarathon (lacht).

Sie sind nun bald sieben Jahre mit der Universiade beschäftigt. Wenn wir Corona einmal weglassen: Ist diese Zeit so abgelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben?

Bei solchen Grossanlässen werden Termine schon sehr früh festgelegt, damit auch Veranstalter, die noch Bauten machen müssen, genügend Zeit haben. Bei uns war das weniger der Fall, deshalb verlief die Startphase ruhig. Wir waren ein relativ kleines Team und sind dann stetig gewachsen. Nach der Planung brauchte es natürlich Mittel, Finanzen und Menschen für die Umsetzung.

Gab es Überraschungen in diesem Planungsprozess?

Die Auswahl der Veranstaltungsorte und die Zuteilung der Sportarten hat uns schon ziemlich beschäftigt. Gestartet sind wir mit einem reinen Zentralschweizer Projekt. Wir haben dann einen Schritt Richtung Bündnerland gemacht. Damit sind wir unserer Vision treu geblieben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir bestehende Anlagen nutzen und keine grossen Investitionen tätigen. Für eine auch nur temporäre Erweiterung der Biathlon-Anlage in Realp wären die Kosten unverhältnismässig hoch gewesen. Stattdessen haben wir uns für Lenzerheide entschieden, wo eine Top-Anlage steht.

Hoch-Ybrig zog sich als Veranstalter der Skirennen zurück. Auf dem Stoos finden nur noch Parallel-Rennen statt. Ist das nicht etwas dürftig für die Zentralschweiz?

Im Januar hätte man das ganze Programm auf dem Stoos durchführen können, im Dezember ist das schwieriger. Die Franz-Heinzer-Piste am Klingenstock ist die einzige homologierte Piste der Zentralschweiz, auf der Speedrennen möglich sind. Klar, hätte man andere Pisten homologieren können, da würde sich aber wieder die Kostenfrage stellen. Ein Vermächtnis der Winteruniversiade ist etwa, dass an der Franz-Heinzer-Piste gearbeitet wurde. Man hat im Sommer 2020 gewisse Passagen gehobelt und aufgefüllt, damit sie mit weniger Kunstschnee benutzt werden können. Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft wieder grössere Skirennen auf dem Stoos haben.

Aber es muss Sie doch schmerzen, dass nicht alle Ski-Wettbewerbe in der Zentralschweiz stattfinden.

Ein guter Wettkampf ist für mich höher zu gewichten. Ich schaue das in einem grösseren Kontext an. Die Schweiz will wieder einmal Olympische Winterspiele organisieren. Die letzten Bewerbungen sind nicht gelungen. Aus meiner Sicht, weil die Bevölkerung nicht daran geglaubt hat, dass dies möglich ist, vor allem was die Kosten anbelangt. Die Winteruniversiade versteht sich als ein Projekt, das den Schweizerinnen und Schweizern den Glauben zurückgeben kann, dass solche Multisport-Veranstaltungen auch mit einem vernünftigen finanziellen Aufwand möglich sind. Da hat es für Kantönligeist schlicht keinen Platz. Die Schweiz ist klein, man muss die besten Anlagen nutzen.

Auf der Corviglia in St. Moritz, wo normalerweise der Ski-Weltcup stattfindet, werden Super-G, Riesenslalom und Slalom der Universiade ausgetragen. Alessandro Della Bella/Keystone

Olympische Winterspiele sind aber nicht mit einer Universiade zu vergleichen. Denken wir nur an die Kosten für die Sicherheit.

Natürlich, das ist nicht vergleichbar. Was ich sagen will, ist, dass wir zeigen können, dass es auch ohne Gigantismus geht. Wir können uns mit diesem Anlass als gute Gastgeber präsentieren und ein Sportfest auf die Beine stellen. Wir wollen die Zentralschweiz als Wintersport-Destination und als Bildungsstandort nach aussen tragen. Die Universiade ist ein gutes Vehikel. Unsere Bilder werden auf der ganzen Welt wahrgenommen. Und im asiatischen Raum, in Russland und Nordamerika ist der Stellenwert der Universiade höher als bei uns.

Die Universiade ist also ein Tourismus-Vehikel, der Sport ist zweitrangig.

Das ist sehr böse gesagt. Der Sport steht absolut im Zentrum. Es ist vielleicht nicht höchster Spitzensport. Aber Sport ist auf jedem Level eine gute Geschichte. Die Werte werden auch auf tieferem Niveau gelebt. Wir haben junge Athletinnen und Athleten, die heute trotz Spitzensport ihre Ausbildung vorantreiben und sich damit befähigen, später im Berufsleben Leadership zu übernehmen. Und ich finde, es gehört zur Schweiz, dass man auch ab und zu eine Einladung macht und nicht nur eingeladen wird. Und im optimalen Fall bleibt dieser Anlass unseren Gästen nachhaltig in Erinnerung.

Hunkeler mit Maskottchen Wuli bei der Präsentation Anfang 2020. Links im Bild ist Luisa Zürcher, die das Maskottchen designte. Jakob Ineichen

Corona hat Ihnen schon ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für das Image sind die aktuell hohen Fallzahlen schlecht. Sind die Delegationen besorgt?

Natürlich sind wir alle besorgt, die Gesundheit steht an erster Stelle. Unser Schutzkonzept sieht vor, dass alle Leute, die mit den Delegationen mitreisen, geimpft oder genesen sind. Zudem müssen diese Kundengruppen für die Akkreditierung einen negativen PCR-Test vorweisen können. Mit den begleitenden Massnahmen hoffen wir, dass wir Ausbrüche verhindern können.

Schlimm wäre, wenn die Schweiz auf eine Risikoliste eines Teilnehmerlands käme.

Ja sicher, aber das haben wir nicht in der Hand. Wir können nur dafür sorgen, dass wir bereit sein werden.

Sie gingen ursprünglich von einer Wertschöpfung von 70 Millionen Franken aus. Hat Corona diesen Wert verringert?

Wir schätzen ihn heute sogar ein bisschen höher ein. Die Bruttowertschöpfung wird stark dominiert von unserem Budget als Veranstalter. Anfänglich gingen wir von 30 Millionen aus, heute sind es 42 Millionen. Die Bruttowertschöpfung dürfte letztlich bei 85 Millionen liegen. 90 Prozent der Ausgaben werden im Inland getätigt. Die Universiade kommt unserer Wirtschaft zugute. Denken Sie nur an das Hotelkonzept, das führt etwa zu 30'000 Übernachtungen in der Umgebung.

Sportlich unterwegs: Den Halbmarathon in Luzern absolvierte Hunkeler Ende Oktober in 1 Stunde, 50 Minuten - mit 64 Jahren. Bild: Pius Amrein

Sie rechneten mit 3800 Volunteers, die Suche gestaltete sich schwierig. Ist das ein Gradmesser für die Begeisterung in der Region?

Das ist für mich schwer zu beantworten. Ich durfte noch nie einen Anlass von dieser Grösse organisieren. Es ist eine riesige Menge an Volunteers, die wir benötigen. Ich bin überzeugt, dass wir es mit dem aktuellen Bestand schaffen. Erfreulich ist, dass diejenigen, die mitmachen, sich länger zur Verfügung stellen, als wir angenommen haben.

Wie viele Volunteers sind es jetzt?

Ich gehe davon aus, dass wir um 3000 Volunteers haben werden. Wahrscheinlich wäre es im Januar einfacher gewesen. Beispielsweise gibt es viele Studierende, die im Dezember in der Prüfungsphase stecken und jetzt nicht verfügbar sind.

Haben Sie Erwartungen, was die Zuschauerzahlen anbelangt?

Wir gehen insgesamt von 50'000 Zuschauern aus. Die meisten Veranstaltungen können gratis besucht werden. Es sind ganz wenige Veranstaltungen, die 10 Franken Eintritt kosten. Rein budgetär spielt es nicht eine grosse Rolle, wie viele Zuschauer wir haben, stimmungsmässig jedoch schon.

Bei der Universiade gibt es auch einen wissenschaftlichen Teil mit einer Konferenz. Ist das ein Kernelement oder nur ein Feigenblatt?

Es liegt nicht in unserem Ermessen, das zu entscheiden. Das gehört zum Programm einer Universiade, Punkt. Der Bildungsstandort ist mit Begeisterung an dieses Projekt herangegangen und hat ein attraktives Programm zusammengestellt. Ich komme aus dem Segelsport. Und dort gibt es schöne Beispiele von der perfekten Zusammenarbeit von Sport und Wissenschaft. Ohne die EPFL Lausanne wären etwa die Erfolge der Alinghi nie möglich gewesen.