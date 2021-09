Luzerner Stadtlauf 2021: Impressionen und Stimmen

Luzerner Stadtlauf 5000 Läufer und Läuferinnen unterwegs: Die Stadt war belebt, aber leiser als früher Beim Luzerner Stadtlauf am Sonntag starteten 5000 Läufer. Trotz organisatorischen Änderungen waren die Teilnehmenden und Zuschauer zufrieden. Jule Seifert Jetzt kommentieren 12.09.2021, 20.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Familienlauf.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Der Solidaritätslauf.





Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Eine Gruppe der Stiftung Rodtegg mit Rapper Freeze, Philippe Fries.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) Der Familienlauf.





Eveline Beerkircher 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) 43. Luzerner Stadtlauf in Bildern.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) Diese jungen Läufer und Läuferinnen freuen sich.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) Eine Formation für die Läufer. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Nachdem der Lauf im vergangenen Jahr abgesagt werden musste... Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) ...wird er dieses Jahr unter speziellen Bedingungen wieder durchgeführt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Auch dieses Jahr werden die Läuferinnen und Läufer auf verschiedene Weisen angefeuert. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Die Einen haben es eilig... Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) ...die Anderen nicht so. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Kategorie Firmengruppen, Happy Runners. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Kategorie: Solidaritätslauf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Kategorie: Solidaritätslauf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf am 12. September 2021 beim Start an der Bahnhofstrasse in Luzern: Der Familienlauf.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021)

Familie Schürmann vor ihrem Lauf. Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Walter Burkard, links, mit Thomas Erni als Startspeaker.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Die Securitas bei der Corona-Zertifikat-Kontrolle vor dem Eintreffen im Startbereich.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Kategorie Familienlauf.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Olympiasiegerin Nina Christen beim Startschuss.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Kategorie Firmengruppen.



Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf am 12. September 2021 bei der Bahnhofstrasse in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf am 12. September 2021 bei der Bahnhofstrasse in Luzern.





Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Es läuft... für diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Freude pur. Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf am 12. September 2021 bei der Bahnhofstrasse in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf am 12. September 2021 bei der Bahnhofstrasse in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf am 12. September 2021 bei der Bahnhofstrasse in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf am 12. September 2021 bei der Bahnhofstrasse in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom Luzerner Stadtlauf am 12. September 2021 bei der Bahnhofstrasse in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 12. September 2021) Hauptlauf Frauen: 1. Platz: Rachel Berchtold (mitte), 2. Platz: Lara Alemanni (links) und 3. Platz: Andrina Lustenberger (rechts). Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Erster bis dritter Platz des Hauptlaufs Herren: 1. Platz Simon Leu (mitte), 2. Platz Roger Küng (links) und 3. Platz Tobias Heutschi (rechts).

Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Sie feuern an. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Familie am Stadtlauf. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Eine der jüngsten Teilnehmerinnen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Impressionen des Luzerner Stadtlaufs 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Zieleinlauf mit Cheerleadern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Geschafft! Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Zielbereich beim Kapellplatz und der Altstadt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Lara Alemanni (2. Rang Hauptlauf Frauen).

Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021) Aber alle haben sie Spass. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Familienlauf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Ob das Mädchen auch im Ziel die Nase vorne hat? Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Wer auch immer Anna ist, sie hat einen persönlichen Fanclub. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Kategorie Firmengruppen, Happy Runners. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Kategorie Firmengruppen, Happy Runners. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Kategorie Firmengruppen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Kategorie Solidaritätslauf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Impressionen vom 43. Luzerner Stadtlauf. Kategorie Solaritaetslauf. (Bild: Patrick Huerlimann, Luzern, 12. September 2021) Patrick Huerlimann Kategorie Solidaritätslauf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021) Kategorie Solidaritätslauf. Patrick Huerlimann Kategorie Solidaritätslauf. Patrick Huerlimann Kategorie Solidaritätslauf. Patrick Huerlimann

Um 9.45 Uhr ertönte der erste Startschuss im Startbereich in der Bahnhofstrasse. Aufgrund der Corona-Massnahmen wurde auf einen Massenstart verzichtet. Für die Zuschauer bedeutete das einen weniger spektakulären Start, die Läufer wählten in ihrem Zeitblock selbst, wann sie an den Start gingen. Mit Hilfe eines Trackers an der Rückseite der Startnummer wurde der Übertritt der Start- und Ziellinie sowie die Zwischenzeiten gemessen.

Beim Familienlauf gingen 2500 Läuferinnen und Läufer an den Start. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2021)

Simona Seidmann lief zum ersten Mal beim Luzerner Stadtlauf mit. «Ich wollte die Möglichkeit wahrnehmen, wieder etwas zu machen in der Öffentlichkeit. Es ist ein kleiner Schritt zurück zur Normalität», sagte die Luzernerin. Claudia Felder aus Kerns findet die Organisation gut.

«Natürlich ist ein Massenstart für die Stimmung besser. Aber unter den gegebenen Umständen bin ich froh, dass der Stadtlauf stattfindet.»

Unter den Zuschauer am Start beobachtete Markus Mutter den Hauptlauf. «Ich bin Stadtluzerner, zu so einem Anlass muss man einfach hin», sagte er. «Es ist etwas gewöhnungsbedürftig ohne den Massenstart. Der Eins-zu-Eins-Vergleich der Läufer fehlt und somit auch ein wenig an Emotionen, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass der Stadtlauf wieder veranstaltet wird.»

Massenstart bei den Schülerrennen.

Dominik Wunderli (Luzern, 12.09.2021)

Ungewohnte Bedingungen für die Läuferinnen und Läufer

Für die Bernerin Angi Loosli war der Stadtlauf das erste Rennen überhaupt. «Auch wenn ich nicht gerade die Schnellste bin, will ich trotzdem bei diesem Erlebnis mitmachen», erzählte die 18-Jährige. Sie liebäugelt schon mit einer Teilnahme am Halbmarathon Ende Oktober in Luzern. «Es war gut, aber anstrengend», sagte sie später im Ziel, «der Musegghügel hat mich gefordert, ich bin es nicht gewohnt über Hügel zu rennen.» Auch Claudia Felder hat es ins Ziel geschafft. Mit strahlendem Gesicht erzählte sie:

«Die Stimmung auf der Strecke ist gut. Der Anstieg war streng, aber das Rennen lief super.»

Die schnellste Frau des Tages war Rachel Berchtold. Die gebürtige Luzernerin, die in Bern lebt, hat schon als Kind ihre ersten Lauferlebnisse beim Stadtlauf gesammelt. «Beim Start war es ein bisschen komisch, da alles leer war.» Normalerweise habe sie keine Uhr bei den Wettkämpfen an, erzählt sie. «Bei einem Wettkampf ohne Konkurrenz zu laufen, das ist ungewohnt. Man ist auf sich allein gestellt und orientiert sich an der Uhr.» Sie startetet auch beim Familienrennen. Simon Leu aus Buchrain konnte mit einer Zeit von 15:06 Minuten den Hauptlauf der Männer für sich entscheiden. Für den Gewinner ist der Luzerner Stadtlauf ist ein fixer Termin um Kalender. «Im Unterschied zu den Vorjahren fehlt der direkte Vergleich mit der Konkurrenz während dem Lauf», sagte er.

«Es war ein Plausch – trotz der wenigen Zuschauer.»

Vor dem Ziel wurden die Teilnehmenden von den Cheerleader begrüsst. Dominik Wunderli (Luzern, 12.09.2021)

Mehr Stimmung in der Altstadt beim Familienrennen

Während nur wenige Schaulustigen am Start standen, ging es auf der anderen Reussseite etwas lauter zu. Die Zuschauer an der Strecke feuerten die Läufer mit Klatschen und Hopp-Rufen an. Auf den letzten Metern wurden die Läufer ausserdem von zehn Cheerleaderinnen unterstützt.

Auf dem Weinmarkt wurden erschöpfte Läufer von den Zuschauern motiviert, doch noch weiter zu laufen. «Wir sind jedes Jahr als Zuschauer dabei und unterstützen unsere Nachbarn und Kollegen, die mitmachen», sagte Marcel Kunz aus Hochdorf. «Es gefällt uns sehr gut. Die Live Musik fehlt, aber das Ambiente ist da, wir geniessen es.» Auch Romi Eicher aus Luzern freute sich, dass wieder etwas los ist:

«Es belebt die Stadt, auch wenn normalerweise mehr Stimmung ist.»

Nach dem Mittag starteten die 2500 Teilnehmer im Familienrennen, sie bildeten das grösste Starterfeld. Joan Waser (8) aus Rothenburg lief zum dritten Mal mit. «Der Start war gut, ich habe direkt Vollgas gegeben», erzählte er. «Es war knapp mit der Puste.»

Beim Familienlauf sind auch Kinderwagen erlaubt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021)

Nach dem anstrengenden Lauf erholt e sich Leo Nagel aus Hühnenberg im Ziel. Der Vierjährige lief in diesem Jahr zum ersten Mal mit und zeigte sich stolz auf die erste Männliturm-Medaille. «Es war super, wir waren viel schneller als erwartet», analysierte Mutter Doris das Rennen. Auch für die Familie Jäger aus Beckenried war die erste Teilnahme am Stadtlauf ein Erfolg. «Es hat Spass gemacht», waren sich die Schwestern Mila (7) und Lia (4) einig.

Die Läuferinnen und Läufer der Universität Luzern kurz nach dem Start in der Bahnhofsstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 12. September 2021)