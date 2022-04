Jörg Hammer: Der Stammgast am Luzerner Stadtlauf

Läufer aus Leidenschaft Er hat Hunderte Startnummern: Jörg Hammer ist Stammgast am Luzerner Stadtlauf Während seines Studiums fing Jörg Hammer an, Läufe zu machen. Mittlerweile absolviert der 40-jährige Luzerner 30 Wettkämpfe pro Jahr. Der Start am Stadtlauf ist für ihn «Ehrensache». Peter Birrer 29.04.2022, 16.42 Uhr

Felix Brunner/Alpha Foto

Ein mulmiges Gefühl in der Magengegend? Nervosität schon Stunden vor dem Rennen? Kein Thema. Jörg Hammer sagt: «Ich freue mich auf jeden Wettkampf. Ich liebe die Atmosphäre und ich bin gerne mit einer Startnummer unterwegs. Sie ist für mich überhaupt keine Last, sondern eine Motivation.»

Diese Leidenschaft ist über Jahre gewachsen. Als Primarschüler entdeckt er den Spass am Sport und er tut sich leicht, selbst längere Distanzen zurückzulegen. Während des Studiums in Lausanne fängt er an, Läufe zu bestreiten. Drei, vier sind es zunächst pro Jahr, später kommen immer mehr hinzu. Hammer, der in Aesch am Hallwilersee aufgewachsen ist und inzwischen in Luzern wohnt, entwickelt sich zu einem fleissigen Athleten, der die Mehrheit der Wochenenden dem Sport widmet.

Rund 30 Wettkämpfe kommen jährlich zusammen, wobei Hammer nicht nur rennt, sondern auch an Langlaufevents teilnimmt. Vorzugsweise geht er irgendwo in der Schweiz an den Start, er reiste aber auch schon ins Ausland. Und manchmal absolviert er sowohl am Samstag als auch am Sonntag einen Einsatz. Vergangenes Jahr war das der Fall, als er zuerst im Berner Oberland den happigen Jungfrau-Marathon in 4:37:29,4 Stunden bewältigte und sich anderntags den 11,5 Kilometer langen Mösere-Berglauf in Malters «gönnte». Nach 1:17:37,4 Stunden hatte er auch dieses Ziel erreicht.

Der Beruf steuert den Trainingsumfang

Hunderte Startnummern hat der 40-Jährige bereits getragen, die meisten davon bewahrt er als Souvenirs daheim auf. Die stattliche Sammlung soll und wird weiter Zuwachs erhalten. Es gibt Läufe, die Hammer fix in seinen Jahresplan aufgenommen hat. Der Halbmarathon in Luzern hat einen Stammplatz wie der Sempachersee- und Hallwilerseelauf. Seine Bestzeit über 21,1 Kilometer: gut 1:30 Stunden. Selbstredend ist die Teilnahme am Luzerner Stadtlauf für ihn seit über zehn Jahren «Ehrensache». Und den Jungfrau-Marathon lässt er sich auch nicht entgehen. Er arbeitet daran, dass er für die 42,195 Kilometer weniger als 4:30 Stunden braucht. Es ist nicht so, dass er sich als verbissen bezeichnet. Der Trainingsumfang variiert stark und hängt vor allem von seinem beruflichen Engagement ab – der Bauingenieur arbeitet beim Bundesamt für Umwelt in der Abteilung Hydrologie. «Es gibt Phasen, in denen ich kaum Zeit fürs Training finde», sagt er, «meine Form hole ich mir primär über den Wettkampf.»

Bald bricht für ihn ein Abenteuer an

Normalerweise sind ihm Bergläufe lieber als flache Strecken. Hammer scheut sich auch nicht vor Herausforderungen wie dem Swissalpine Davos, der neu Davos X-Trails heisst und in der Hauptkategorie über 68 Kilometer führt. Wenn er sich auf ein Lieblingsrennen festlegen muss, entscheidet er sich für den neun Kilometer langen Lauf von Engelberg zur Rugghubelhütte. Dabei gilt es eine Höhendifferenz von 1286 Metern zu überwinden.

Zunächst aber steht für Hammer der Stadtlauf auf dem Programm, er startet am Abend in der Kategorie Musegg Classic (7 km). Und in einer Woche folgt der Sempacherseelauf. Nachdem er im Februar während eines Langlauftrainings eine Verletzung zugezogen hatte, musste Hammer zwar eine längere Pause einlegen, aber es käme für ihn nicht in Frage, für einmal auszusetzen. Er hat den Ehrgeiz, für den Halbmarathon weniger als 1:40 Stunden zu benötigen.

Am Sonntag nach dem Sempacherseelauf bricht für ihn ein neues Abenteuer an. Jörg Hammer wird sich in den Zug setzen, nach Madrid fahren und am Montag nach Ecuador fliegen. Er hat sich eine mehrwöchige Auszeit genommen, die er mit seiner Schwester in Südamerika verbringen wird. Im Gepäck wird er auch die Laufschuhe haben. Es könnte ja sein, dass irgendwo ein Rennen stattfindet– und falls sich die Chance bietet, eine besondere Startnummer als Andenken nach Hause zu bringen, will er sie packen.