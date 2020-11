Die Winteruniversiade wird auf Dezember 2021 verschoben

«Eine schmerzhafte Entscheidung»: Winteruniversiade in der Zentralschweiz findet im Januar 2021 nicht statt

An der Winteruniversiade 2021 hätten sich in der Innerschweiz Sportler aus 50 Ländern in zehn Disziplinen gemessen. Aufgrund des Coronavirus' fällt die Veranstaltung dieses Jahr aus. Eine Verlegung steht noch offen.