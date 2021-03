Unihockey Zug United fühlt sich bereit für die Playoffs Die NLA-Unihockeyaner von Zug United treffen ab Mittwoch im Playoff-Viertelfinal auf Rekordmeister Wiler-Ersigen. Ruedi Burkart 08.03.2021, 15.39 Uhr

United-Captain Tim Mock ist optimistisch. Bild: Stefan Kaiser (Zug 23. Januar 2021

Mit einem 8:7-Sieg in Köniz endete für Zug am vergangenen Sonntag eine spezielle erste Saisonphase. Wegen der Coronapandemie wurden bisher nur 16 Partien gespielt, nun geht es in den Playoff-Viertelfinals weiter. Die Zuger, die eine für ihre Ansprüche bestenfalls durchschnittliche Qualifikation gespielt haben, messen sich als Fünfte der Rangliste ab Mittwoch in einer Best-of-7-Serie mit Wiler-Ersigen, dem Vierten der Qualifikation. Die Berner sind mit den drei finnischen Weltmeistern Joonas Pylsy, Tatu Väänänen und Krister Savonen sowie dem erst 22-jährigen slowakischen Topskorer Michal Dudovic so etwas wie die «Equipe à battre» im helvetischen Unihockey – trotz gewisser Schwierigkeiten in den vergangenen Wochen.

Was soll man nur von diesem Zug United halten? Immer wieder liessen sie den Beobachter nach ihren Partien ratlos zurück. Vor allem nach dem dreimonatigen Meisterschaftsunterbruch glichen die Leistungen der offensiv unglaublich explosiven Zuger einer Achterbahnfahrt. Da gewannen sie drei Partien in Folge und erzielten durchschnittlich zehn Treffer pro Partie, um sich danach gegen den Tabellenletzten Sarnen bis auf die Knochen zu blamieren (5:6-Pleite nach Verlängerung). «Uns fehlte in der Qualifikation definitiv noch die Konstanz», sagt United-Captain Tim Mock. Der 23-jährige Nachwuchs-Internationale reklamiert für sein Team jedoch, «dass wir uns während der Saison spielerisch und in Bezug auf den Teamspirit sehr stark gesteigert haben. Wir sind bereit für die Playoffs».

Mock schätzt die Chancen auf ein Weiterkommen gegen den zwölffachen Meister als sehr realistisch ein. «Wiler ist kein schlechtes Los für uns. Ich sehe unsere Chancen auf ein Weiterkommen bei über 50 Prozent.» Chefcoach Nicklas Hedstal werde eine massgeschneiderte Taktik ausarbeiten, eventuell die Linien tauschen und so Wilers Ausländerfraktion zu stoppen versuchen. Nach dem Auswärtsspiel von morgen (19.30 Uhr, Zuchwil) steht am Samstag der erste Heimauftritt an (16.30 Uhr in der Kantihalle, live auf SRF 2). Fans sind weiterhin keine zugelassen. Alle Partien werden aber auf www.swissunihockey.tv live übertragen.

Anfällig in der Defensive

In der laufenden Saison spielte Zug zweimal auswärts gegen Wiler, verlor mit 6:8 und gewann mit 6:5 nach Penaltyschiessen. Wollen die Zuger tatsächlich erstmals in ihrer 16-jährigen Vereinsgeschichte eine K.o.-Runde überstehen, müssen sie vor allem vor dem eigenen Gehäuse eine Schippe drauflegen. Mit total 92 Gegentoren in den bisherigen 16 Meisterschaftspartien weisen die Zentralschweizer defensiv die zweitschlechteste Bilanz aller acht Playoff-Teilnehmer auf. Und offensiv? Da wird alles davon abhängen, ob der teaminterne Topskorer André Andersson nach seiner Bänderverletzung ab Mittwoch wieder spielen kann. Kommen Andersson und sein schwedischer Landsmann Alexander Hallén in Fahrt und steigert sich die Defensive um Nationalverteidiger Luca Graf erheblich, liegt für Zug United alles drin. Wenn nicht, ist am Zugersee ziemlich schnell Lichterlöschen.

Die weiteren Viertelfinals: Grasshoppers (1. der Qualifikation) – Waldkirch-St.Gallen (8.). Alligator Malans (2.) – Rychenberg Winterthur (6.). Köniz (3.) – Tigers Langnau (7.). Spieltermine: 10. März, 13./14. März, 20./21. März, 27./28. März.

Die weiteren Viertelfinals: Grasshoppers (1. der Qualifikation) – Waldkirch-St.Gallen (8.). Alligator Malans (2.) – Rychenberg Winterthur (6.). Köniz (3.) – Tigers Langnau (7.). Spieltermine: 10.März, 13./14.März, 20./21.März, 27./28.März.