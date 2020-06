Diese Gruppen erhalten Tickets für die Spiele des SC Kriens – und so steht's um das Kader Der SC Kriens startet nächste Woche daheim gegen Schaffhausen ins Restprogramm nach der Coronapause. Rund 150 Tickets werden pro Match in den Umlauf kommen. Turi Bucher 12.06.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein «Geisterspiel» wird es gegen den FC Schaffhausen heute in einer Woche (Samstag, 20.Juni, 20.30) im Krienser Kleinfeld nicht wirklich sein. 300 Anwesende sind bekanntlich zugelassen. Das heisst, neben den Teams, Vereinsoffiziellen, Helfern und Betreuern schaffen es ungefähr 150 zusätzliche Zuschauer ins Kleinfeld.

Die Krienser sind schon seit vergangenem Dienstag an der Arbeit, das Corona-Schutzkonzept «auf die SCK-Verhältnisse umzuwandeln», wie Geschäftsführer Bruno Galliker erklärt. «Ein ziemlich grosser Aufwand.» Die Kosten würden sich im vierstelligen Bereich einordnen, «auch deshalb, weil wir auf freiwillige Helfer zurückgreifen können.»

Bruno Galliker, Sportchef beim SC Kriens. Bild: Patrick Huerlimann (Kriens, 21. Januar 2019)

Geld gespart wird dafür bei den üblichen Fan-Sicherheitsvorkehrungen, schlicht deshalb, weil es keine eigentliche Fanversammlung vor und im Stadion geben wird. «Von jedem, der Einlass ins Stadion erhält, werden die Kontaktdaten erfasst, und es muss eine Gesundheits-Checkliste ausgefüllt werden», erklärt Galliker.

Und so will der SC Kriens die rund 150 Tickets mit verschiedenen Kontingenten auf sechs Gruppen verteilen:

Gönner

Sponsoren

Saisonkarteninhaber

Supporter/Fans

Ehren- und Freimitglieder

Aktive Trainer des SCK

Die aufgelisteten Ticket-Kandidaten werden in den nächsten Tagen per Brief oder E-Mail kontaktiert.

Stürmer gesucht

Sportchef Galliker muss unterdessen die sportliche Zukunft des SCK planen. «Klar, nach dem Abgang von Nico Siegrist müssen wir einen ebenbürtigen Ersatz für unseren Angriff suchen.» Neben Siegrist steht auch der Wegzug von Marco Wiget (zum FC Brunnen) fest. Die Zukunft von Verteidiger Manuel Fäh, der sich zuletzt im Training einen Achillessehnenriss zuzog, ist laut Galliker noch ungewiss. Galliker konnte bereits mit fast allen anderen übrigen Spielern die Verträge um den zusätzlichen einen (Corona-)Monat verlängern.

Und so sieht es mit dem SCK-Spielerkader im Hinblick auf die nächste Saison aktuell aus:

Weiterlaufende Verträge bis Juni 2021

Sebastian Osigwe, Elia Allessandrini, Rrezart Hoxha, Igor Tadic, Omer Dzonlagic, Marijan Urtic, Bahadir Yesilçayir, Asumah Abubakar, Dario Ulrich, Diogo Costa und Pascal Brügger.

Zu Dzonlagic und Abubakar habe es, so Galliker, ein paar lose Anfragen von Spielerberatern gegeben. «Aber wenn wir Omer oder Abu vorzeitig gehen lassen würden, müsste der SC Kriens schon ein paar Franken verdienen können.»

Leihspieler

Die Weiterverpflichtung der Leihspieler Daniel Follonier (FC Luzern) Pedro Teixeira (Young Boys), Albin Sadrijaj (FC Zürich) und Robin Busset (Servette) ist noch offen. Zum einen muss noch mit den einzelnen Clubs verhandelt werden. «Zum andern kann und muss sich in den kommenden Spielen jeder noch auf dem Rasen beweisen», sagt Galliker.

Auslaufende Verträge per Ende Saison

Jan Elvedi, Burim Kukeli, Liridon Berisha, Nikola Mijatovic, Daniel Fanger, Anthony Bürgisser, Manuel Fäh und Fabio Zizzi.

Kann der SC Kriens Elvedi und Kukeli halten?

Jan Elvedis Ziel ist die Super League, sein Entscheid über einen Verbleib beim SCK wird erst im August fallen. Ob der 36-jährige Captain und Teamleader Burim Kukeli noch eine weitere Saison spielen will, entscheidet sich auch erst nach Saisonschluss.

Spielt Burim Kukeli auch die nächste Saison noch für den SCK? Bild: Philipp Schmidli (Kleinfeld, 21. Juli 2019)

«Wir möchten natürlich sowohl Jan wie auch Burim in Kriens halten», sagt Galliker. Dasselbe gilt auch für die übrigen Spieler, deren Verträge enden und neu verhandelt werden müssen.