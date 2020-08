Dieser Entlebucher sitzt 24 Stunden nonstop im Rennsattel und stellt einen Stunden-Weltrekord auf Vor rund zehn Jahren stellte der Entlebucher Marcel Renggli mit 995,20 km einen Stunden-Weltrekord auf. René Leupi 27.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Renggli vor 10 Jahren kurz vor seiner Weltrekordfahrt. Bild: Bild Kurt Grüter (Schötz, 5.August 2010)

Zum Feiern war dem 36-jährigen Marcel Renggli am ersten Sonntag im August 2010 nicht mehr zu Mute. 101 Runden oder 995,20 Kilometer hatte der ehemalige Radprofi aus Wolhusen in den letzten 24 Stunden geschafft. Und dies mit einem Stundenmittel von 41,46 km – ohne ein einziges Mal vom Rad zu steigen. Das war: Weltrekord! Damit verbesserte der gebürtige Entlebucher aus Finsterwald den Bestwert des Wallisers Dani Wyss aus dem Jahr 2007 um 17 km.

«Ich werde spätestens um 20 Uhr ins Bett gehen und wohl nicht vor 9 Uhr morgens aus dem «Koma» erwachen», sagte er gegenüber dem Schweizer Fernsehen, das den Beitrag zur Rekordfahrt am 9. August 2010 ausstrahlte. Dabei stand im Vorfeld nicht der ehemalige Radprofi im Fokus der Fernsehmacher aus Zürich. Diese hatten eigentlich Kevin Biehl im Blickfeld ihrer Linsen. Der Murtener hatte aber mit Problemen zu kämpfen, verpasste letztlich mit Rang 4 auch das Podest.

Schampus-Dusche für den Entlebucher Marcel Renggli bei seiner Weltrekord-Zieleinfahrt vor zehn Jahren. Quelle: Willisauer Bote

Gattin Hedy sorgte für die richtige Verpflegung

Das 24-Stunden-Rennen von Schötz war kein offizielles Rennen nach den Richtlinien der internationalen Radsportverbände, wo Events über 24 Stunden nicht im Rennkalender figurieren. Einen Eintrag fand die Rekordfahrt dennoch: im Guinnessbuch der Rekorde. Diesen Rekord könne man nicht planen, sagt der heute 46-jährige in Wolhusen wohnhafte Marcel Renggli, der in den 90er-Jahren vier Saisons lang als Radprofi sein Geld verdiente, dabei zweimal die Tour de Suisse und einmal die Tour de Romandie bestritten hatte.

Doch der Vorjahressieger von Schötz (949,248 km/39,55 km/h) stieg mit einer klaren Strategie ins Rennen, er wollte einen Stundenschnitt von über 40 km schaffen. Erfolgsgaranten waren dabei der familiäre Helferstab. Seine Frau Hedy sorgte mit ihrer Crew neben der Rennstrecke für die richtige Verpflegung, Bruder Thomas und Beat Emmenegger unterstützten Renggli mit gezielten Einsätzen als fliegende Helfer auf der Strecke.

Nach dem 24-Stunden-Rennen war der Durst riesig. Bild: Willisauer Bote

Dabei kam dem heutigen Verkaufsleiter einer Versicherung seine elfjährige Rennerfahrung zugute. Er wusste immer, welches Hinterrad er suchen musste, um kräftesparend zu fahren. Und er hatte auch gelernt, wie man «sein Geschäft» auf dem Rad zu verrichten hat. Renggli: «Rein physisch gibt es stärkere Fahrer, ausschlaggebend sind jedoch gute Technik und Taktik sowie mentale Stärke.» Die sportliche Grundlage bildeten rund 7000 Trainingskilometer, ein Minimalaufwand, wie Marcel Renggli betont.

Spitzengruppe puschte Renggli während dem Rennen

Den wichtigen Faktor konnte Renggli nicht selber bestimmen: die Konstellation im Feld. «Diese hatte perfekt gestimmt, es waren mehrere starke Teams am Start, die für ein breites Niveau sorgten. Ständig befanden sich 20 bis 30 Fahrer in der Spitzengruppe, so konnte ich mich immer perfekt im Windschatten aufhalten.» Und diese Fahrer waren es auch, die Renggli speziell in den letzten acht Rennstunden förmlich zum Rekord puschten. «Sie motivierten mich dauernd, er war eindrücklich, ihre Freude über meine Rekordfahrt zu spüren. Ein Erlebnis war auch jede Zieldurchfahrt in den letzten Rennstunden. Hier wurde ich angefeuert, gefeiert, einfach unglaublich diese Emotionen», blickt der Familienvater von zwei Söhnen (sieben und zehn Jahre) zurück.

Die 1000er-Grenze knapp verpasst

Dass seine Freu Hedy zu dieser Zeit in Erwartung war, verleiht dem Rekord eine spezielle Note. Doch ganz ohne Beschwerden überstand auch Renggli die 101 Runden rund um Schötz nicht. Im Morgengrauen machte sich der Biorhythmus mit einem Schlafmanko bemerkbar. Zudem spürte er leichte Schmerzen in den Knien. Hinzu kam ein einstündiger Regenschauer am Sonntagvormittag, der letztlich vielleicht gar die 1000-km-Marke kostete.

Der Weltrekord von 995,20 km wurde auf der Strecke zwischen Gettnau und Schötz amtlich besiegelt. Die Zielankunft wurde somit zur entspannten Jubelfahrt. «Der Empfang war gigantisch.» Dass Marcel Renggli 1000 km verpasste, wurmt den passionierten Radsportler, der heute noch mindestens 5000 km jährlich abspult, nicht. «Es wäre von der Zahl her betrachtet natürlich schön gewesen. Doch die Teams haben das Rennen gemacht und die Pace bestimmt. Ohne sie wäre dieser Rekord sowieso nie möglich gewesen.»