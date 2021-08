Beachvolleyball: EM-Titel lässt Olympia-Enttäuschung vergessen

Interview Beachvolleyballerin Nina Betschart nach Titelgewinn: «Dieser EM-Titel lässt Tokio vergessen» Nach dem Gewinn der Beachvolleyball-Europameisterschaften in Wien am vergangenen Wochenende blickt die Zugerin Nina Betschart auf die letzten Wochen zurück. Jule Seifert 18.08.2021, 19.59 Uhr

Nina Betschart (links) und ihre Schwyzer Teamkollegin Tanja Hüberli bei der Pokalübergabe in Wien.

Sie haben mit ihrer Partnerin Tanja Hüberli in Wien EM-Gold gewonnen. Ihr bisher grösster Erfolg?

Nina Betschart: Ja, ich denke schon. So einen Titel zu holen ist etwas Spezielles, auch für uns. Wir hatten schon Podestplätze bei Turnieren der World Tour, dafür brauchte es eine ähnliche spielerische Leistung. Aber auf dieser Stufe alle Spiele zu gewinnen und den Titel mit nach Hause zu nehmen, das haben wir noch nie geschafft. Das ist unsere grösste Leistung.

Auch eine Entschädigung für den 9. Platz in Tokio?

Entschädigung kann man nicht sagen, es hat sicher sehr viel geholfen über die Enttäuschung hinwegzukommen. Relativ schnell nach dem Ausscheiden in Tokio haben wir beschlossen, an der EM teilzunehmen. Zuerst haben wir uns das offen gelassen, weil wir nicht wussten, wie weit wir bei Olympia kommen oder in welcher mentalen und körperlichen Verfassung wir danach sind. Wir hatten beide das Gefühl, dass es uns guttun wird, in Wien zu spielen. Die gute Stimmung mit den Zuschauern und das Wissen, es gibt einen Titel zu holen, hat uns motiviert. Das wir nun Europameisterinnen sind, lässt Tokio vergessen.

Sie studieren Psychologie. Half das beim Wiedererlangen der Motivation nach der Enttäuschung von Tokio?

Nein, eher nicht. Mehr geholfen hat, dass wir im Team eine gute Chemie haben. Wir haben mit Trainer und Mentaltrainer gesprochen. Ein paar Tage mussten wir für uns ein paar Sachen verarbeiten, dann haben wir zusammen versucht, es anzusprechen, so konnten wir das gut hinter uns lassen. Uns war schnell klar, bei Olympia haben wir es einfach nicht geschafft unser Level abzurufen, es lag nicht daran, dass wir müde waren, es hat einfach nicht geklappt! Wir wollten zur EM für uns selbst, um ein Turnier zu spielen, bei dem wir es schaffen, unser Können zu zeigen.

War es schwierig, sich nach Olympia gleich wieder auf den nächsten Grossanlass zu fokussieren?

Nein, es hat geholfen, um das andere vergessen zu können, Wir sind uns gewohnt, uns auf etwas Neues fokussieren zu müssen. Bei uns kommt immer Turnier nach Turnier nach Turnier. Das ist einerseits anstrengend. Manchmal finde ich es schade, wenn man erfolgreich ist und gleich wieder das nächste Turnier spielt, dass man den Erfolg gar nicht richtig geniessen kann. Andererseits: Wenn es mal nicht gut läuft, ist es natürlich cool, dass man es in der nächsten Woche besser machen kann.

Das letzte Jahr war schwierig, weil wegen Corona Preisgelder wegfielen. Kann das der EM-Titel kompensieren?

Nicht ganz. Im Minus waren wir aber nicht. Wir hatten Glück mit unseren Sponsoren, unsere Unterstützung wurde im letzten Jahr nicht gekürzt und niemand ist abgesprungen, das war sehr wertvoll für uns. Natürlich gibt ein EM-Titel gutes Preisgeld.

Ihre Followerzahlen werden wachsen. Wirkt sich das finanziell aus?

Die neuen Verhandlungen kommen jetzt auf uns zu, wir haben mit unseren Sponsoren bis Olympia geplant. Als Verhandlungsbasis sind EM-Titel und Followerzahlen natürlich gut.

Geht es mit dem Duo Betschart/Hüberli nach dieser Saison weiter?

Der Fokus lag auf Olympia, das war noch kein so grosses Thema bisher. Aber doch, ja, wir können uns das vorstellen.

Ihre 21-jährige Schwester Mara spielt mittlerweile auch auf der World Tour. Versorgen Sie sie mit Tipps?

Wir tauschen uns sehr viel aus, wir haben einen guten Draht und viel Kontakt. Wir reden aber mehr über andere Themen. Die Ratschläge fürs Beachvolleyball überlasse ich gerne ihren Trainern.

Wird es einmal das Duo Betschart/Betschart geben?

Im vergangenen Sommer haben wir auf der A3-Tour zusammengespielt, das hat Spass gemacht. Aber ernsthafter wird das wohl nicht. Wir sind beides Defensivspezialistinnen, und ich sehe da auch keine von uns, die sich als Blockerin behaupten könnte.