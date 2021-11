Fussballfans und Pyros Politiker Schwarzenbach fordert den FCL auf, im Stadion Verantwortung zu tragen An der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG sind die Themen Pyros und Fangewalt diskutiert worden. Die Klubführung und einzelne Aktionäre haben unterschiedliche Auffassungen über die Strategie. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

FCL-Fankurve: In mehr als zehn Jahren in der Swisspor-Arena mit Pyros, aber nicht mit Gewalt aufgefallen.

Aktionäre des FC Luzern machen sich offensichtlich Sorgen wegen den Pyros und der Fangewalt im und ums Stadion. Davon ist auszugehen, wenn man die Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG am vergangenen Freitag im Schützenhaus verfolgte. Gleich mehrere Redner stellten zu diesen Themen Fragen.

Albert Schwarzenbach Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 23. August 2019)

Mit Albert Schwarzenbach gehörte auch ein stadtbekannter Politiker zu den Fragestellern. Der frühere Mitte-Grossstadtrat, der 13 Jahre dem Stadtparlament angehörte, ist FCL-Kleinaktionär und Mitglied der Donatorenvereinigung Club 94, die den Nachwuchs des Vereins unterstützt. Der 68-Jährige kämpfte in der Politik gegen Hooliganismus und verlangt Null-Toleranz gegen Fussballrowdys.

Albert Schwarzenbach stört sich ebenso wie andere Redner an den Pyros. «Sie sind verboten und gefährlich. Der FC Luzern ist im eigenen Stadion zuständig, dass nichts passiert», stellt er zu Recht fest. Seit Jahren werde über dieses Thema diskutiert, «doch das Pyromaterial ist im eigenen Fansektor und bei den Gästefans immer noch vorhanden», ärgert er sich.

Luzern von Vorfällen wie in Zürich verschont geblieben

Nach fast eineinhalb Jahren ohne oder mit nur wenig Publikum in den Stadien hatten die Ereignisse des Wochenendes vom 23. und 24. Oktober wieder für Diskussionen um das Verhalten der Hardcore-Fans gesorgt. Nach dem Zürcher Derby GC gegen FCZ (3:3) hatten mehrere Dutzend Chaoten aus der Südkurve Pyros in die GC-Fankurve geworfen. Am Tag darauf verwüsteten St. Galler Ultras nach der 0:2-Niederlage in Luzern VBL-Busse und warfen Böller sowie Petarden in Richtung Polizisten. Albert Schwarzenbach präzisiert, dass es ihm bei seiner Wortmeldung an der GV in erster Linie um die Situation im Stadion gegangen sei. «Denn nur dort kann der FC Luzern zur Verantwortung gezogen werden.»

Anders als im erwähnten Zürcher Derby ist es in der über zehnjährigen Geschichte der Swisspor-Arena in Zusammenhang mit FCL-Fans noch nie zu Angriffen mit Pyros oder sonstiger Gewalt im Stadion gekommen. Dennoch regt Schwarzenbach den FCL dazu an, den Kampf gegen Pyros und Gewalt in der Arena ernst zu nehmen:

«Man muss die Dinge offensiv ansprechen, denn sobald etwas passiert, würde der FC Luzern in der Verantwortung stehen.»

Der gebürtige Berner Schwarzenbach hat Sympathien für die Blau-Weissen. Er lobt die Geschäftsleitung: «In den vergangenen Jahren hat das Management gut gearbeitet, Finanzchef Richard Furrer sorgt mit dem Geschäftsbericht für echte Transparenz.»

FCL für regen Austausch mit Fans, Politik und Polizei

Trotzdem war der Mann, der sich jahrelang für die Interessen der Innenstadt eingesetzt hat, am GV-Abend mit den Antworten der FCL-Chefs nicht ganz zufrieden. Schwarzenbach:

«Sie haben ausweichend geantwortet. Ich vermisse den Willen, die Pyros und die Missstände ausserhalb des Stadions energisch zu bekämpfen, denn sie schaden dem Ruf des FC Luzern.»

Präsident Stefan Wolf erklärte vor rund 90 Anwesenden die FCL-Strategie – wie er das bereits Ende Oktober in einem Bericht von Tele 1 getan hatte: «Der Dialog mit den Fans, den Behörden und der Polizei ist sehr wichtig. Intensiver Austausch ist nicht nur bedeutend, wenn ein solcher Vorfall wie in Zürich passiert, sondern regelmässig.» Gut gefahren ist man damit, weil der FCL einflussreiche Leute der Fanszene kennt.