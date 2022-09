Schreibt Dominic Lobalu in Zürich die nächste grosse Geschichte?

Diamond-League-Final Rasant in die Weltspitze: Schreibt Flüchtling Dominic Lobalu bei Weltklasse Zürich die nächste grosse Geschichte? Bewegte Vergangenheit, komplizierte Gegenwart – und rosige Zukunft? Kürzlich erst schaffte Dominic Lobalu den Schritt auf die grossen Bühnen der Leichtathletik, seither gehört er zu den Attraktionen des Langstreckenlaufs. Heute tritt der Flüchtling und Wunderläufer aus St.Gallen bei «Weltklasse Zürich» auf dem Sechseläutenplatz an. Ralf Streule 07.09.2022, 05.00 Uhr

Dominic Lobalu und sein Trainer Markus Hagmann, der ihn im Training oft mit dem Rad begleitet. Bild: Urs Siegwart

Es mag seltsam tönen, aber wenn Weltklasse Zürich heute auf dem Sechseläutenplatz seine Aufwartung macht, interessiert aus Schweizer Sicht vor allem – ein Südsudanese. Natürlich, da wird der Kampf sein im Hochsprung zwischen Gian­marco Tamberi und Mutaz Essa Barshim. Und da ist Angelica Moser, die im Stabhochsprung antritt. Und doch werden viele Blicke auf Dominic Lobalu gerichtet sein, den Senkrechtstarter, dessen Weg nach oben gerade keine Grenzen kennt.

Weltklasse Zürich auf dem Sechseläutenplatz Bei «Weltklasse Zürich» werden am Mittwoch und Donnerstag die Diamond-League-Finals in 32 Disziplinen ausgetragen. Der erste Teil von heute Abend mit sechs Entscheidungen findet auf dem Zürcher Sechseläutenplatz statt, der Hauptanlass morgen im ausverkauften Letzigrund. Entscheidungen vom Mittwoch: ab 16.55 Kugelstossen Frauen/Männer ab 17.30 Stabhochsprung Frauen (mit Angelica Moser) 17.35 5000 m Frauen ab 18.00 Hochsprung Männer 19.10 5000 m Männer (mit Lobalu)

Um 19.10 Uhr steigt der 24-Jährige ins Rennen über die 5000 m, rund ums Opernhaus auf der mobilen Laufbahn. Er, der in Stockholm, für viele aus dem Nichts, über 3000 m in der Diamond League gewann. Er, der in Brüssel beim Diamond-League-Meeting vor einigen ­Tagen zeigte, dass das Label «Weltklasse» inzwischen definitiv passt, als er die 5000 m in 12:52,15 Minuten lief und Vierter wurde. Vor einem Jahr noch lief er 42 Sekunden langsamer.

Der Weg Lobalus interessiert in der Schweiz viele. Weil er dramatisch ist und erfolgreich – und vor drei Jahren in unser Land führte. Als Neunjähriger verlor Lobalu im südsudanesischen Bürgerkrieg die Eltern, flüchtete nach Kenia, trainierte dort im Refugee-Team des Olympischen Komitees (IOC). 2019 aber setzte er sich nach einem Rennen in Genf von jenem Team ab – weil es von Korruption durchdrungen war, wie es von vielen Seiten hiess.

Dereinst unter südsudanesischer Flagge?

Irgendwann erhielt Markus Hagmann, einst nationaler Spitzenläufer und heute Trainer beim LC Brühl, einen Anruf aus dem Integrationszentrum Ennetbühl im Toggenburg, wo Lobalu lebte. Einige Tage später trainierte dieser im St.Galler Neudorf, neben ihm ein begeisterter Hagmann. Inzwischen fühlt sich Lobalu in der Schweiz immer heimischer, auch weil er die Sprache immer besser beherrscht. Vor einem Jahr wurde er St.Galler Sportler des Jahres, die Sympathien sind ihm gewiss. Einfach ist Lobalus Situation in der Schweiz dennoch nicht. Er ist nur vorläufig aufgenommen, erkämpfte sich aber eine Kurzaufenthaltsbewilligung für Rennen im Schengen-Raum, als selbstständiger Spitzensportler, gültig für ein Jahr. Doch an Grossanlässen starten darf er vorerst nicht. Nicht als Teil des Refugee-­Teams, weil er ebendieses ­damals verlassen hat. Das IOC müsste über seinen Schatten springen, um ihn teilnehmen zu lassen. Doch auch für den Südsudan kann Lobalu vorerst nicht an Grossanlässen starten, obschon er den Pass besitzt. Der südsudanesische Verband müsste ihn selektionieren – und die Wege zum Verband sind unklar, sagt Hagmann. Stammesangelegenheiten im Innern des Landes verkomplizieren die Sache.

Immerhin: Auf einer Internetliste südsudanesischer Rekorde ist Lobalu «provisorisch» eingetragen. Er hält alle Landesrekorde von 1500 m bis zum Halbmarathon.

Anfragen aus Ländern wie Katar nach dem Sieg in Stockholm

Einige Landesrekorde hätte er auch in der Schweiz unterboten. Zum Beispiel jenen von Markus Ryffel über 5000 m (13:07,54 min). Doch eine Schweizer Staatsbürgerschaft könnte er frühestens 2031 erwarten. Nach Lobalus Erfolg in Stockholm meldeten sich Länder wie Katar bei ihm. Eine Einbürgerung dort wäre eine Lösung, um an Grossanlässen teilnehmen zu können. Doch Lobalu kann es nicht mit sich vereinbaren, auch aus religiösen Gründen – als Katholik kommt für ihn ein Start für ein muslimisches Land nicht in Frage.

Schon bald auf Weltrekord-Kurs?

Sicher ist: Aus sportlicher Sicht wäre Lobalu an jeder WM eine Bereicherung. Hagmann hatte ihm den grossen Weg zugetraut und ihn früh in die Kategorie «künftige Weltklasse» gesetzt. Dass er bereits jetzt dort steht, ist für ihn dennoch eine Überraschung. Natürlich gebe es Neider. Jene, die sich sicher sind, dass es beim schnellen Aufstieg nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Doch die Fortschritte seien erklärbar, sagt Hagmann. Richtige Ernährung, Trainingslehre, Krafttraining, Erholung und vor allem ein angstfreier Alltag – all das hatte in Lobalus Leben zuvor gefehlt. Und so sieht Hagmann kaum Grenzen, schliesst sogar einen künftigen Weltrekord nicht aus. Die Frage wird sein, für welches Land Lobalu dann läuft.