Alex Wilson wartet noch immer auf Begründung für Dopingsperre

Doping-Fall Rekurs noch nicht möglich: Wie es im Drama um Alex Wilsons Dopingsperre weitergeht, bleibt vorerst offen Der Schweizer Sprinter wartet noch immer auf die Urteilsbegründung der Disziplinarkammer – erst mit ihr könnte er das Verdikt beim Internationalen Sportgericht in Lausanne anfechten. Aber macht das überhaupt Sinn? Rainer Sommerhalder 11.10.2022, 17.00 Uhr

Alex Wilson, als er noch mit sportlichen Taten glänzte. Jean-Christophe Bott / keystone

Am 22. Juni war die Verhandlung, am 28. Juni kam der Entscheid: Leichtathlet Alex Wilson wurde von der Disziplinarkammer (DK) von Swiss Olympic als Folge einer positiven Dopingprobe zur höchstmöglichen Strafe von vier Jahren Sperre verurteilt. Bei einem unangekündigten Test wurde am 15. März 2021 das anabole Steroid Trenbolon nachgewiesen.